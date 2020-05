Yön uutiskooste: Kyselyn mukaan koronaviruspandemia heikentää erityisesti vähävaraisten perheiden lasten hyvinvointia

Monet vähävaraisten perheiden lapset ovat huolissaan perheensä toimeentulosta ja tuen tarpeesta koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, selviää Pelastakaa Lapset -yhdistyksen kyselystä.

Useampi kuin joka neljäs lapsi koki henkisen hyvinvointinsa poikkeustilanteessa erittäin tai melko huonoksi. Vähävaraisten perheiden lapsista näin koki yli 40 prosenttia.

Vähävaraisten perheiden lapset kertoivat kyselyssä muita useammin myös vaikeuksista koulunkäynnissä.

Pelastakaa Lapset kysyi huhtikuussa yli 3 000 lapselta koronaviruspandemian vaikutuksista esimerkiksi arkeen ja koulunkäyntiin.

Sää on keväisen aurinkoinen suuressa osassa maata, lännessä voi sadella

Viikko alkaa suuressa osassa maata keväisen aurinkoisella ja lämpimällä säällä, kertoo Ilmatieteen laitos. Sää on enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä.

Maan länsiosassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella sää on kuitenkin paikoin pilvisempää ja sateista. Satakunnassa on voimassa metsäpalovaroitus.

Lämpötilat kohoavat Lappia lukuun ottamatta 16 ja 20 asteen välille. Suuressa osassa Lappiakin ollaan vähintään 15 asteessa, Pohjois-Lapissa on paikoin noin 10 astetta.

Tiistaina tiedossa on aavistuksen lämpimämpi päivä, ja monin paikoin päästään yli 20 asteen.

Yhdysvallat asetti porttikiellon Brasiliasta tuleville

Yhdysvallat asettaa matkustuskiellon Brasiliasta tuleville torjuakseen koronaviruksen leviämisestä. Ulkomaiden kansalaiset, jotka ovat olleet Brasiliassa 14 vuorokauden sisällä, eivät enää pääse Yhdysvaltoihin.

Brasilia nousi päättyneellä viikolla koko maailman kakkoseksi vahvistettujen koronavirustartuntojen määrässä. Maassa on todettu lähes 350 000 koronatartuntaa, ja virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu yli 22 000.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Etelä-Amerikasta on tullut koronaviruspandemian uusi keskus.

Yhdysvallat kielsi matkustamisen Euroopan Schengen-alueen maista kuten Suomesta jo maaliskuussa. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa alhaisin koronakuolemien määrä sitten maaliskuun

Yhdysvalloissa on tilastoitu viimeisen vuorokauden aikana 638 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo virustilannetta seuraava Johns Hopkinsin yliopisto. Kyseessä on pienin päiväluku sitten maaliskuun lopun.

Koronakuolemien raportoinnissa on Yhdysvalloissa viikonloppuisin viivettä, minkä vuoksi sunnuntain ja maanantain kuolinluvut ovat aina selvästi muita päiviä alhaisemmat. Lasku on kuitenkin ollut tuntuvaa myös viikkotasolla.

Yhdysvalloissa on kuollut Johns Hopkinsin laskelmien mukaan koronavirukseen liittyen yli 97 600 ihmistä. Worldometer-tilastosivun mukaan kuolemia on jo yli 99 000. Yhdysvallat on kuolinluvuissa maailman selkeä ykkönen. (Lähde: AFP)

Maa järisi tuntuvasti Uudessa-Seelannissa

Maa järisi maanantaiaamuna paikallista aikaa Uuden-Seelannin Pohjoissaarella.

Maan poliisin tietoon ei ole tullut mahdollisia loukkaantumisia tai tuhoja.

Sosiaalisessa mediassa maan kerrotaan järisseen tuntuvasti pääkaupunki Wellingtonissa.

Arvioit maanjäristyksen voimakkuudesta vaihtelevat. Yhdysvaltain geologisen tutkimuksen mukaan se oli voimakkuudeltaan 5,6. Uuden-Seelannin virallisen seurannan mukaan järistys oli hieman voimakkaampi. (Lähde: AFP)

Ensi talven alppihiihdon MM-kisat Italiassa siirtynevät olympiatalveen 2022

Ensi talven alppihiihdon MM-kisat Cortina d'Ampezzossa Italiassa siirtyvät todennäköisesti vuoteen 2022.

Italian olympiakomitean puheenjohtajan mukaan maan hiihtoliitto aikoo ilmoittaa Kansainväliselle hiihtoliitolle FIS:lle halustaan lykätä kisoja.

Kisajärjestäjät eivät halua ottaa riskiä, että helmikuulle kaavaillut kisat joudutaan perumaan viime tingassa, jos koronavirustilanne pahenee syksyllä.

MM-kisojen siirtäminen vuoteen 2022 merkitsisi niiden osumista samaan talveen Pekingin olympialaisten kanssa. Kisat järjestettäisiin todennäköisesti vasta olympialaisten jälkeen maaliskuussa. (Lähde: AFP)

Kokoontumisrajoituksia rikkoneet Sevillan pelaajat pyysivät anteeksi

Neljä Sevillan jalkapallojoukkueen pelaajaa on rikkonut koronaviruksen hillitsemiseksi asetettuja kokoontumisrajoituksia, kertoi muun muassa Marca-lehti kotisivuillaan.

Marcan mukaan heidät kuvattiin 12 henkilön illanvietossa, vaikka enintään kymmenen henkilön kokoontumiset ovat sallittuja.

Pelaajat pyysivät tapausta anteeksi sosiaalisen median tileillään.

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez ilmoitti lauantaina, että maan jalkapalloliiga voi jatkua 8. kesäkuuta alkavalla viikolla. Seurat ovat palanneet pienryhmäharjoituksiin tiukoin varotoimin.