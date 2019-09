Yön uutiskooste: Laaja poliisioperaatio Tampereella – "useita naamioituneita henkilöitä", uutiskanava NBC: Yhdysvallat harkitsee kyberhyökkäystä Irania vastaan

Poliisi otti kiinni kolme ihmistä Tampereella – "useita naamioituneita henkilöitä"

Tampereella oli käynnissä eilen illalla laaja poliisioperaatio. Poliisi sai iltakahdeksan jälkeen ilmoituksen Kullervonkadulle. Ilmoittajan mukaan paikalla oli useita henkilöitä naamioituneina ja asuntoon kuului kovaa pauketta.

Poliisi lähetti paikalle useita partioita ja otti kiinni kolme epäiltyä. Poliisilaitokselle tuotiin myös kolme asianomistajaa sekä yksi todistaja. Ulkopuolisille ei ole aiheutunut vaaraa tilanteesta. Tilanne on tapahtumapaikalla ohi.

Aamulehden mukaan poliisi olisi tarkistanut alueella useita asuntoja koiran kanssa. Lehden mukaan paikalla olisi ollut myös ambulanssi.

Poliisin mukaan se ei tiedota asiasta enempää tässä vaiheessa.

Uutiskanava NBC: Yhdysvallat harkitsee muun muassa kyberhyökkäystä Irania vastaan

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo matkustaa Saudi-Arabiaan keskustellakseen siitä, miten Yhdysvallat reagoi Saudi-Arabiaan tehtyihin iskuihin.

Yhdysvaltojen mukaan Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin tehtyjen iskujen takana oli Iran. Saudi-Arabia odottaa nyt liittolaiseltaan Yhdysvalloilta toimia Iranin suhteen.

Presidentti Donald Trump on viestinyt, että suora konflikti Iranin kanssa ei ole toivottava. Uutiskanava NBC Newsin mukaan Yhdysvallat on harkinnut esimerkiksi kyberhyökkäystä Irania vastaan. Vaihtoehtoina NBC:n mukaan ovat myös iskut Iranin öljyvarantoihin tai iskeminen suoraan maan vallankumouskaartia vastaan.

Iran on kiistänyt syyllisyytensä ja kieltäytynyt neuvottelemasta Yhdysvaltojen kanssa. (Lähde: AFP)

Rinne kiirehtii budjettiväännöistä Pariisiin tapaamaan Emmanuel Macronia

Pääministeri Antti Rinne (sd.) matkustaa tänään Pariisin tapaamaan Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia. Rinne kiiruhtaa Pariisiin suoraan budjettineuvotteluista, jotka paketoitiin jo eilisiltana.

Rinne tapaa Macronin noin kello 16 Suomen aikaa Elysee-palatsissa.

Tapaaminen on keskittymässä isoihin EU-aiheisiin. Valtioneuvoston kanslian mukaan keskusteluita käydään EU:n budjettineuvotteluista, oikeusvaltioperiaatteesta, ilmastotoimista, EU:n laajentumisesta, puolustusyhteistyöstä, brexitistä ja hybridiuhista.

Kaikki nämä aiheet ovat akuutteja nyt Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

Abiturienttien lukutaito koetuksella syksyn ylioppilaskirjoitusten toisena koepäivänä

Tänään on syksyn toinen ylioppilaskirjoituspäivä. Abiturientit kohtaavat tänään suomen ja ruotsin äidinkielen lukutaidon kokeet.

Äidinkielen kirjoitustaidon koe järjestetään noin kahden viikon kuluttua lokakuun 1. päivänä.

Koepäiviä on syksyllä yhteensä yhdeksän. Syksyn kokeet päättyvät reaaliaineiden toisen koepäivän kokeisiin torstaina 3. lokakuuta.

Tutkintoon on ilmoittautunut 39 505 kokelasta, mikä on noin 2 000 enemmän kuin viime vuonna. Eri aineissa tehdään noin 77 610 koesuoritusta.

Nationalistipuolueen edustaja ehdottaa koalitiohallitusta Israelissa

Israelin entinen puolustusministeri Avigdor Lieberman ehdottaa hallituskoalitiota oman Israel Beiteinu -puolueensa, pääministeri Benjamin Netanjahun Likudin ja Benny Gantzin sinivalkoisten välillä.

Ovensuukyselyiden perusteella Netanjahu ja hänen haastajansa Gantz ovat varsin tasoissa Israelin parlamenttivaaleissa, mikä voi luoda vaikeuksia hallitusneuvotteluihin ja jatkaa keväällä syntynyttä poliittista pattitilannetta.

Huhtikuun vaalien jälkeen Israeliin ei saatu luotua hallitusta, kun Lieberman ei suostunut hallitusyhteistyöhön Netanjahun muodostaman koalition kanssa. Liebermanin nationalistisen Israel Beiteinun ehtona oli, että maan asevelvollisuuden olisi koskettava myös ultraortodokseja. (Lähde: AFP)

New Yorkin osavaltio kielsi makeutettujen sähkötupakoiden myynnin

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltio on kieltänyt erilaisilla makuyhdisteillä makeutettujen sähkötupakoiden myynnin.

Päätös liittyy viime viikkoina kasvaneisiin huoliin sähkötupakan terveysvaikutuksista.

Ainakin kuusi ihmistä on kuollut sähkötupakan käyttöön liitettyjen oireiden seurauksena ja yli 450 on joutunut sairaalaan. Osalla sairaalaan joutuneista on ollut niin vakavia oireita, että heidät on jouduttu vaivuttamaan keinotekoiseen koomaan.

New Yorkin lisäksi Michiganin osavaltio on kieltänyt makusähkötupakoiden myynnin.

Sähkötupakkaa on myyty Yhdysvalloissa vuodesta 2006 lähtien. Sitä on pidetty vähemmän haitallisena kuin tavanomaista tupakkaa. (Lähde: AFP)

Espanja uusien vaalien edessä – kuningas julisti, ettei kenelläkään ole riittävää tukea hallituksen muodostamiseen

Espanjassa pidetään uudet parlamenttivaalit marraskuussa. Uusiin vaaleihin päädyttiin, koska maan virkaa tekevä pääministeri Pedro Sanchez ei onnistunut saamaan luottamusta muilta puolueilta.

Sanchez kertoi uusista vaaleista tiedotustilaisuudessa sen jälkeen, kun Espanjan kuningas Felipe VI totesi, ettei yhdelläkään ehdokkaalla ole riittävää tukea hallituksen muodostamiseen.

Sanchezin sosialistinen työväenpuolue PSOE voitti huhtikuussa pidetyt vaalit, muttei saanut enemmistöä parlamentin alahuoneeseen.

Sanchez on käynyt tähän päivään asti keskusteluja muiden puolueiden kanssa koalitiohallituksen muodostamiseksi. (Lähde: AFP)

Liverpool aloitti Mestarien liigakauden Napolissa tappiolla

Jalkapallon miesten Mestarien liigan hallitseva mestari Liverpool on aloittanut uuden liigakauden tappiolla. E-lohkon avausottelussa Napoli voitti kotikentällään Liverpoolin 2–0.

Dries Mertens vei Napolin rangaistuspotkusta toisella puoliajalla 1–0-johtoon, ja 2–0 iski lisäajalla Fernando Llorente.

E-lohkon toisessa ottelussa Salzburg kaatoi kotinurmellaan Genkin 6–2. Norjalainen Erling Håland teki Salzburgille kolme maalia. Vierailija Genkin puolustuksessa Jere Uronen pelasi 90 minuuttia.

Kapanen laukoi Toronton ainoan maalin NHL:n harjoituspelissä

Suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen laukoi Toronto Maple Leafsin ainoan maalin NHL:n harjoituspelissä Ottawaa vastaan.

Kapanen löi kiekon maaliin kolmannen erän alussa kanadalaisen hyökkääjätähti Mitch Marnerin avustuksella.

Ottawa Senators jyräsi ottelun kuitenkin maalein 3–1. Ykköserässä Ottawan maalin löi sisään Maxime Lajoie. Kolmoserässä maalit takoivat Tristan Scherwey ja Anthony Duclair.