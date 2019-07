Yön uutiskooste: Lahdessa viisikerroksinen kerrostalo jouduttiin evakuoimaan tulipalon takia, Pohjois-Norjan lumivyöryn suomalaisuhrien reitti selvisi urheilukellosta

Lahdessa palaa kerrostalo, kymmeniä asukkaita evakuoitu

Lahdessa palaa viisikerroksinen kerrostalo, josta on jouduttu evakuoimaan kymmeniä asukkaita, kertoo pelastuslaitos. Päivystävä palomestari Vesa Läderberg kertoi STT:lle puoli kolmen maissa yöllä, että sairaalaan on viety kaksi ihmistä. Toinen pelastettiin palavasta asunnosta. Vakavilta vammoilta on tiettävästi vältytty.

Palomestarin mukaan palo on levinnyt kattorakenteisiin ja sammutustyöt jatkuvat todennäköisesti aamuun asti.

Liipolassa Luhtikadulla sijaitsevasta palosta on annettu vaaratiedote alueelle, koska ilmassa on terveydelle haitallista savua. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto.

Koko rakennus on evakuoitu palon ja vesivahinkojen takia. Pelastuslaitos on tavoittanut noin 50 ihmistä, jotka joutuvat yöpymään muualla. Kerrostalossa asuu yhteensä noin sata ihmistä, mutta kaikki eivät olleet kotona palon syttyessä.

Katalaanimepit odottavat ulkopuolella - parlamentin kausi käynnistyy tänään

Uudet Euroopan parlamentin jäsenet aloittavat tänään työnsä, kun käyntiin pyörähtää yhdeksäs parlamenttikausi. Ensimmäinen täysistunto järjestetään Strasbourgissa, jossa valmistaudutaan huomenna päättämään parlamentin puhemiehestä.

EU-hymnin ja seremonioiden ohella huomio kiinnittyy kolmeen katalaanimeppiin, jotka osoittavat mieltään parlamentin ulkopuolella.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras ja Toni Comin odottavat paikkojaan, koska Espanja ei ole ilmoittanut heitä virallisesti europarlamentaarikoiksi.

EU-parlamentti sysää vastuun päätöksestä Espanjalle, koska vaalien järjestämisestä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Nimitysvääntö jatkuu EU-huippukokouksessa

Vääntö korkeista EU-nimityksistä jatkuu tänään EU-johtajien huippukokouksessa Brysselissä. Maratonkokous alkoi jo toissa päivänä, mutta vielä eilenkään ei päästy yksimielisyyteen johtopaikkojen jaosta.

Hollantilaisen sosialistin Frans Timmermansin kerrottiin jo olevan vahvoilla EU-komission johtoon, mutta asiasta ei saatu lopulta sovittua.

Suomesta paikalla Brysselissä on pääministeri Antti Rinne (sd.).

Pohjois-Norjan lumivyöryn suomalaisuhrien reitti selvisi urheilukellosta

Lumivyöryturmassa Pohjois-Norjan Tamokdalenissa kuolleet suomalaiset kulkivat normaalista poikkeavaa reittiä, norjalainen raportti kertoo. Blåbärfjelletin turmasta on kulunut puoli vuotta.

Raportin mukaan kolmen suomalaisen ja yhden ruotsalaisen ryhmä kulki kalliojyrkänteen alla, kun vyöry murtui heidän yläpuoleltaan. Ryhmän reitti selvisi urheilukellon paikannustiedoista.

Viimeinen uhri on yhä löytymättä vaikeiden etsintäolosuhteiden takia. Tromssan poliisi arvioi, että tunturissa on yhä jopa neljä metriä lunta.

Itä-Suomen hovioikeudessa puidaan tappoa, jonka uhrin ruumista ei ole vieläkään löydetty

Vuonna 2005 kadonneen ja 2010 kuolleeksi julistetun ilomantsilaismiehen tappoa puidaan tänään ja huomenna Itä-Suomen hovioikeudessa. 42-vuotias mies tuomittiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa joulukuussa yhdeksän ja puolen vuoden vankeuteen. Tuomio tuli sen jälkeen, kun kertomustaan vuosien jälkeen muuttanut todistaja sanoi, että näki tuomitun tappaneen ilomantsilaismiehen. Toinen todistaja myös kertoi tuomitun osallistuneen ruumiin hävittämiseen.

Tuomittu kiistää tappaneensa ilomantsilaismiehen, eikä hänellä valituksensa mukaan edes ollut mitään motiivia tehdä niin.

Tuomitun kuristamaksi käräjäoikeuden mukaan joutuneen Jari Pesosen ruumista ei ole löytynyt.

Japanin kruununprinssipari vierailee Suomessa

Japanin kruununprinssi Akishino ja kruununprinsessa Kiko saapuvat tänään vierailulle Suomeen.

Vierailu liittyy Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden satavuotisjuhlavuoteen. Huomenna kruununprinssipari tapaa Kultarannassa presidentti Sauli Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Haukion.

Akishino nousi kruununprinssiksi keväällä, kun hänen isänsä, keisari Akihito luopui vallasta ja keisariksi nousi Akishinon isoveli Naruhito.

Kamppailu demokraattien presidenttiehdokkuudesta kiristyi tv-väittelyiden jälkeen - Bidenin kannatus notkahti

Yhdysvalloissa kamppailu demokraattien presidenttiehdokkuudesta on kiristynyt ensimmäisten televisioväittelyiden jälkeen. Vahvana ennakkosuosikkina ratsastaneen Joe Bidenin kannatus demokraattien joukossa on CNN:n teettämässä kyselyssä notkahtanut 22 prosenttiin. Laskua edellisestä mittauksesta on kymmenen prosenttiyksikköä.

Bidenia tv-tentissä aggressiivisesti haastanut senaattori Kamala Harris on kasvattanut kannatustaan 17 prosenttiin. Myös senaattori Elizabeth Warrenin suosio on kasvanut selvästi.

Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö SSRS viime viikon televisioväittelyiden jälkeen. Puhelimitse tehtyyn kyselyyn vastasi reilut 1 600 ihmistä.

Demokraateilla on edessään pitkä kampanjataival, sillä puolueen presidenttiehdokas valitaan virallisesti vasta ensi kesän puoluekokouksessa. Presidentinvaalit pidetään ensi vuoden marraskuussa.

USA kehottaa kaikkia osapuolia välttämään väkivaltaa Hongkongissa

Yhdysvallat kehottaa kaikkia osapuolia Hongkongissa pidättäytymään väkivallasta. Tilanne Hongkongissa kuumeni maanantaina, kun mielenosoittajat tunkeutuivat lainsäädäntöneuvoston rakennukseen ja pakottivat poliisit vetäytymään syvemmälle rakennukseen.

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja sanoi, että Hongkongin menestys on perustunut perusoikeuksien, kuten ilmaisunvapauden ja kokoontumisvapauden kunnioittamiseen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan kommentoi tilannetta sanoen, että Hongkongin mielenosoittajat haluavat demokratiaa.

Hongkongin mielenosoituksissa on vastustettu aluehallintoa sekä luovutuslakia, joka vahvistaisi Kiinan otetta erityishallintoalueesta. (Lähde: AFP)

Etelämantereen merijääpeite on sulanut nopeasti viime vuosina

Merijääpeite Etelämantereen ympärillä on sulanut nopeasti viime vuosina, kertoo maanantaina julkaistu tutkimus. Vuodesta 2014 merijään peittämä alue on pienentynyt kahdella miljoonalla neliökilometrillä eli noin kuusi kertaa Suomen pinta-alan verran.

Nasan ilmastotutkijan tekemä tutkimus paljasti, että Etelämantereen merijääpeitteestä hävisi muutaman vuoden aikana yhtä paljon kuin Arktiksen merijäästä 34 vuodessa.

Vuoteen 2014 asti Etelämantereen merijääpeite oli laajentunut 40 vuoden ajan. Syitä siihen tai viime vuosien supistumiseen ei täysin ymmärretä.

Toisin kuin mannerjään sulaminen, merijään sulaminen ei nosta merenpintaa. (Lähde: AFP)

Yhdysvallat ja Englanti avaavat naisten MM-jalkapallon mitalipelit

Jalkapallon naisten MM-kisojen maalipörssin kärkinimet kohtaavat tänään toisensa, kun Yhdysvallat ja Englanti ratkovat illalla ensimmäisen finaalipaikan Ranskan Lyonissa. Yhdysvaltain Alex Morgan ja Megan Rapinoe sekä Englannin Ellen White ovat tehneet turnauksessa viisi maalia.

Maalitykeillä on vastassa tiiviit puolustukset. Yhdysvallat on päästänyt turnauksessa kaksi maalia ja Englanti yhden.

Yhdysvallat on hallitseva mestari. Englannin paras saavutus on neljän vuoden takainen MM-pronssi. Ottelu alkaa Suomen aikaa kello 22.