Yön uutiskooste: Laki ravintoloiden avaamisesta on tarkoitus sinetöidä tänään, USU: Valtaosa suomalaisista aikoo ottaa koronarokotteen

Pikavauhtia runnottu laki ravintoloiden avaamisesta on tarkoitus sinetöidä tänään

Pikavauhtia valmisteltu laki ravintoloiden avaamisesta rajoituksin on tarkoitus sinetöidä tänään. Eduskunnan on tarkoitus kello kymmeneltä alkavassa täysistunnossa päättää, hylkääkö vai hyväksyykö se lain. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki myöhemmin iltapäivällä.

Hallituksen esityksen mukaan ravintolat saavat avata ovensa kesäkuun alussa siten, että ne ovat auki enintään kello 23:een ja tarjoilevat alkoholia kello 22:een. Ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä.

Mutkia matkaan on tällä viikolla tuonut se, että lausuntovaliokuntana toiminut perustuslakivaliokunta löysi hallituksen esityksestä runsaasti korjattavaa.

Uutissuomalainen: Valtaosa suomalaisista aikoo ottaa koronarokotteen

Suomalaisista liki 70 prosenttia on täysin tai melko varmoja siitä, että ottavat koronarokotteen, jos ja kun sellainen Suomessa on saatavilla. Tämä selviää Uutissuomalaisen Tietoykkösellä teettämästä gallupista.

Vastaajista kuusi prosenttia ilmoitti, ettei ottaisi rokotetta ja 16 prosenttia piti epätodennäköisenä rokotteen ottamista. Noin joka kymmenes ei osannut sanoa kantaansa.

Kyselyyn vastasi viime viikolla tuhat täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kevitsan kaivoksella Sodankylässä sammutettiin maanalainen tulipalo - pitkät savusukellukset vaikeuttivat sammutusta

Sodankylässä sijaitsevan Kevitsan kaivoksen murskaamorakennuksen maanalaisissa osissa syttyi torstaina illalla tulipalo, jonka sammutustyöt olivat haastavia, kertoo Lapin pelastuslaitos.

Palokohde sijaitsi noin 30 metrin syvyydessä ja sen löytäminen pitkien savusukellusmatkojen päästä oli pelastajille haastavaa. Sammutustöihin osallistui useita yksiköitä muun muassa Sodankylästä, Saariselältä ja Rovaniemeltä.

Kaivoksen oma sammutusryhmä ja pelastuslaitos sammuttivat palon yhteistuumin. Sammutustyöt päättyivät ennen puoltayötä.

Hirsitalo ja auto tuhoutuivat tulipalossa Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla - yksi vietiin hoitoon

Voimakas tulipalo tuhosi täysin noin 70 neliömetrin suuruisen hirsirunkoisen omakotitalon Kurikassa, kertoo Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, joka sai hälytyksen tulipalosta puolenyön tienoilla.

Palon alkaessa rakennuksessa oli sisällä yksi ihminen, joka pelastautui itse ulos. Talossa ollut loukkaantui ja vietiin hoitoon. Pelastuslaitos ei arvioinut vammojen vakavuutta, mutta alustavien tietojen mukaan hengenvaaraa ei ollut.

Palon syystä ei ole vielä tietoa. Tulipalo oli vaarassa levitä ulkorakennukseen, mutta palo onnistuttiin rajaamaan.

Kalastamaan lähtenyt iäkäs mies löytyi kuolleena Pohjois-Pohjanmaalla

Kalajoen Kekolahdessa Pohjois-Pohjanmaalla torstaina illalla kalaan lähtenyt ja sittemmin kadonnut iäkäs mies on löytynyt kuolleena, kertoo Turun meripelastuskeskus. Soutuveneellä liikkunut mies oli matkalla kokemaan verkkojaan.

Kun miestä ei kuulunut takaisin, tämän omaiset käynnistivät etsinnät ja ilmoittivat hätäkeskukseen. Hätäkeskus välitti tiedon Turun meripelastuskeskukseen ennen iltakymmentä.

Miehen uponnut soutuvene löydettiin puolen tunnin etsintöjen jälkeen pelastuslaitoksen lennokilla. Mies itse löytyi kuolleena merestä hieman ennen aamuyhtä perjantaina meripelastuskopterista havaittuna.

Trump allekirjoitti sosiaalisen median laillisia suojia mahdollisesti heikentävän presidentin asetuksen

Twitterin faktantarkistuksesta suuttunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut sosiaalisen median yhtiöiden laillista asemaa koskevan presidentin asetuksen.

Asetuksen tarkoituksena on muuttaa sosiaalisten median yhtiöiden asemaa julkaisualustana, joka ei ole vastuussa alustalla julkaistujen viestien sisällöstä. Suojan heiketessä yhtiöitä voivat odottaa oikeusjutut sekä tiukempi viranomaissääntely.

ABC Newsin haltuunsa saaman luonnoksen nähneiden lakiasiantuntijoiden mukaan asetus saattaa kuitenkin kaatua tuomioistuimissa. Asetuksen kohteena olevan lain säätäminen kuuluisi heidän mukaansa kongressille, ei presidentille, minkä lisäksi siihen liittyy perustuslaillisia ongelmia.

Yhdysvalloissa noin 1 300 koronakuoleman päivä

Yhdysvalloissa on todettu edellisen vuorokauden aikana 1 297 uutta kuolemaa koronavirukseen liittyen, kertoo virustilannetta seuraava Johns Hopkinsin yliopisto.

Lukema on suunnilleen samalla tasolla kuin viikko sitten. Yhdysvaltain koronakuolemien määrä on ollut viikkotasolla laskussa toukokuun aikana.

100 000 vahvistetun koronaviruskuoleman raja meni Yhdysvalloissa rikki keskiviikkona. Maassa on kuollut Johns Hopkinsin mukaan virukseen liittyen nyt yli 101 500 ihmistä, mikä on selvästi eniten maailmassa. Tartuntoja on vahvistettu 1,7 miljoonaa, mutta todellinen tartuntamäärä lienee selvästi suurempi. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain pörssit päätyivät miinukselle kauppahuolien takia

Pörssikurssit päätyivät Wall Streetillä miinukselle torstaina. Kurssit kääntyivät laskuun loppupäivästä, kun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus Kiinaan liittyvästä lehdistötilaisuudesta herätti huolia uudesta kauppasodasta.

Dow Jones -indeksi laski 0,6 prosenttia, S&P 500 putosi 0,2 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 0,5 prosenttia.

Aiemmin torstaina Euroopan kurssit olivat päätyneet plussalle, ja Yhdysvalloissakin päivä oli nousuvoittoinen ennen Trumpin ilmoitusta. Ennen torstaita Wall Streetin indeksit olivat nousseet kolme päivää putkeen. (Lähde: AFP)

YK:n turvallisuusneuvosto keskustelee tänään Hongkongista epämuodollisessa kokouksessa

YK:n turvallisuusneuvoston on tarkoitus keskustella Hongkongin tilanteesta perjantaina, kertovat diplomaattilähteet uutistoimisto AFP:lle. Kokouksen kutsuivat koolle Yhdysvallat ja Britannia.

Kiina torjui aiemmin viikolla virallisen turvallisuusneuvoston kokouksen asiasta. Perjantain kokouksen on kuitenkin tarkoitus olla epämuodollinen kokous, jollaisen järjestämistä Kiina ei pysty estämään.

Kiinan parlamentti hyväksyi torstaina esityksen Hongkongin uudeksi turvallisuuslaiksi, mikä Yhdysvaltojen mielestä tuhoaa Hongkongin aseman itsehallintoalueena. (Lähde: AFP)