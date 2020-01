Yön uutiskooste: Lapissa jälleen koronavirusepäily – kuolonuhreja jo 132, Britannian EU-erosopimuksesta äänestetään vielä kerran

Kiinalainen matkailija tuotiin eristykseen Lapin keskussairaalaan koronavirusepäilyn vuoksi

Kiinalainen matkailija on tuotu Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle eristykseen koronavirusepäilyn vuoksi.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoi STT:lle myöhään tiistaina, että matkailija on kotoisin Wuhanin alueelta, josta hän on lähtenyt viisi vuorokautta sitten, ja hän on sairastanut kaksi vuorokautta hengitystieinfektiota.

Matkailija oli hakeutunut alun perin Ivalon terveyskeskuksen päivystykseen.

Potilaasta on otettu näytteet, ja ne lähetetään Helsinkiin aamulla Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tutkittavaksi.

Ivalossa epäiltiin viime viikolla koronavirusta kahden muun kiinalaismatkailijan tapauksessa, mutta epäilyt paljastuivat aiheettomiksi.

Uusimmasta epäilystä kertoi ensin Iltalehti.

Lue myös: Kiinalainen matkailija on tuotu eristykseen Lapin keskussairaalaan koronavirusepäilyn vuoksi

Koronaviruksen uhriluku nousee – Kiina vahvisti yli 20 uutta kuolemantapausta

Kiinan koronavirukseen on kuollut jo 132 ihmistä. Hubein maakunnan viranomaiset ja Kiinan valtion terveysviranomaiset vahvistivat keskiviikkona 26 uutta kuolonuhria.

Viranomaiset kertoivat myös yli tuhannesta uudesta vahvistetusta tartunnasta, mikä nostaa vahvistettujen tartuntojen määrän Kiinassa jo lähes 6 000:een. Viranomaiset kertoivat lisäksi tarkkailevansa yli 9 000:ta epäiltyä tapausta.

Tartuntatapauksia on todettu myös Kiinan ulkopuolella.

Japani ja Yhdysvallat lennättivät keskiviikkona kansalaisiaan pois viruksen piinaamasta Wuhanin kaupungista. Myös EU-maiden kansalaiset aiotaan evakuoida kaupungista lentokoneella. (Lähde: AFP)

Britannian EU-erosopimuksesta äänestetään vielä kerran, nyt kantansa antaa Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti äänestää tänään Britannian EU-erosopimuksen hyväksymisestä täysistunnossaan Brysselissä. Sopimuksen läpimenoon vaaditaan enemmistö annetuista äänistä. Parlamentin perussopimusvaliokunta puolsi viime viikolla sopimuksen hyväksymistä.

Erosopimus on jo vahvistettu Britanniassa, ja EU:n johto on allekirjoittanut sen. Jos EU-parlamentti hyväksyy sopimuksen, EU-maat antavat muodollisesti viimeisen sinettinsä erolle torstaina ja Britannia jättää unionin perjantaina.

Saudi-Arabia antoi kiitosta Trumpin rauhanponnisteluille ja sanallista tukea palestiinalaisille

Saudi-Arabia sanoo arvostavansa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ponnisteluja Lähi-idän rauhansuunnitelman eteen ja kehottaa Israelia ja palestiinalaisia suoriin keskinäisiin neuvotteluihin.

Samalla Saudi-Arabia kertoi seisovansa palestiinalaisten rinnalla ja tukevansa palestiinalaisten oikeuksia.

Trump julkisti tiistaina Lähi-idän rauhansuunnitelmansa. Palestiinalaisjohtajat torppasivat sen heti ja sanoivat sitä mahdottomaksi hyväksyä. Suunnitelmassa Israelin siirtokunnat Länsirannalla säilyisivät osana Israelia, eikä palestiinalaispakolaisilla olisi oikeutta palata Israeliin.

Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen pitkäaikainen liittolainen. (Lähde: AFP)

Apple teki loppuvuonna yllätystuloksen – puhelinten ja kuulokkeiden myynti veti joulukaupassa

Yhdysvaltalainen teknologiajätti Apple kertoo tehneensä loppuvuonna yllätyksellisen hyvän tuloksen. Yhtiön viime vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli ennätykselliset 91,8 miljardia dollaria eli noin 83,2 miljardia euroa. Voittoa yritys kertoo tehneensä 22 miljardia dollaria eli noin 20 miljardia euroa.

Joulukauppaa vetivät etenkin Applen iPhone 11 -puhelinten ja langattomien AirPods-kuulokkeiden myynti.

Yhtiön osake pomppasi jälkimarkkinoilla kaksi prosenttia odotettua vahvemman tuloksen takia. (Lähde: AFP)

Talouspolitiikan arviointineuvosto kertoo näkemyksensä hallituksen finanssipolitiikasta

Talouspolitiikan arviointineuvosto antaa tänään arvionsa hallituksen finanssipolitiikasta. Vuosittaisessa raportissa arvioidaan muun muassa hallituksen finanssipolitiikan linjaa tämänhetkisessä suhdannetilanteessa sekä finanssipolitiikan pitkän aikavälin kestävyyttä.

Talouspolitiikan arviointineuvosto on perustettu vuonna 2014 tekemään riippumatonta arviointia talouspolitiikan tavoitteista ja keinoista.

THL:n selvitys: Toimeentulotukea saavilla nuorilla enemmän mielenterveysongelmia kuin muilla samanikäisillä

Toimeentulotukea saavilla nuorilla aikuisilla on paljon enemmän mielenterveysongelmia kuin muilla ikätovereillaan. Tieto käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta selvityksestä.

THL:n asiantuntijan mukaan esimerkiksi toimeentulotukea saavilla 18–34-vuotiailla miehillä on kuusi kertaa useammin psykiatrinen diagnoosi kuin muilla samanikäisillä.

Selvityksessä on analysoitu pääkaupunkiseudun suurten kuntien rekisteritietoja vuosilta 2005–2016.

NBA-legenda Bryantin ruumis on tunnistettu

Sunnuntaina helikopterionnettomuudessa kuolleen koripallotähti Kobe Bryantin ruumis on tunnistettu, Los Angelesin viranomaiset kertovat.

Kuolemansyyntutkija kertoi, että Bryantin ruumis tunnistettiin sormenjälkien perusteella. Myös kolmen muun onnettomuudessa kuolleen, muun muassa helikopterin lentäjän, ruumiit on tunnistettu. Viisi ruumista on vielä virallisesti tunnistamatta.

NBA:n kaikkien aikojen parhaisiin pelaajiin kuuluva Bryant kuoli 41-vuotiaana, kun häntä kuljettanut helikopteri syöksyi maahan. Turmassa kuoli myös Bryantin 13-vuotias tytär. (Lähde: AFP)

Halep käveli Viron Kontaveitin yli Australian avointen välieriin

Nelossijoitettu Simona Halep on marssinut vakuuttavasti tenniksen Australian avointen välieriin. Romanialainen Halep selätti Viron Anett Kontaveitin vain 53 minuutissa 6–1, 6–1.

Halep on naisten kaksinpelissä ainoa pelaaja, joka ei ole hävinnyt koko turnauksessa vielä erääkään. Välierissä hän kohtaa joko Espanjan Garbine Muguruzan tai Venäjän Anastasia Pavljutshenkovan.

Halep on voittanut urallaan kaksi grand slamia, mutta ei vielä Australian avoimia. (Lähde: AFP)

Trezeguet iski Aston Villan liigacupin finaaliin

Aston Villa on selviytynyt jalkapallon Englannin liigacupin finaaliin ensi kertaa kymmeneen vuoteen. Aston Villa kaatoi Valioliigan kärkijoukkueisiin kuuluvan Leicesterin kotonaan välierien toisessa osassa 2–1 ja nappasi finaalipaikan yhteismaalein 3–2.

Birminghamilaisjoukkueen sankariksi nousi egyptiläinen keskikenttämies Trezeguet, joka iski voittomaalin lisäajalla.

Villa pelasi finaalissa viimeksi 2010. Sen edellinen liigacupin voitto on vuodelta 1996.

Toisesta finaalipaikasta kisaavat Manchesterin joukkueet City ja United, jotka pelaavat välieränsä toisen osan keskiviikkoiltana. City voitti avausosan 3–1. (Lähde: AFP)