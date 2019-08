Yön uutiskooste: Latvala kaasuttelee Suomen MM-rallin johdossa, tutkintavankeudesta vapautunut räppäri Asap Rocky poistui Ruotsista yksityiskoneella

Valtaosalla seitsemänkymppisistä on selkeä kuulon alenema

Valtaosalla 70–75-vuotiaista suomalaisista on selkeä kuulon alenema. Merkittävä osa heistä joko käyttää kuulokojetta tai tarvitsisi sellaisen, Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Korvaklinikalta kerrotaan.

Kuulokojetta tarvitsevien määrä on lisääntynyt selvästi viime vuosina. Syy on kuitenkin siinä, että yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on nyt suurempi kuin koskaan aiemmin. Kuulovikojen määrä ei siis itsessään ole lisääntynyt.

Perimällä on suurin merkitys kuulon heikentymiseen. Myös melulle altistuminen voi aikaistaa heikentymistä. Elämäntapatekijöistä erityisesti tupakointi ja verenpainetauti voivat aikaistaa kuulon muutoksia.

Moskovassa odotettavissa opposition mielenosoitus - edellinen johti yli tuhannen mielenosoittajan pidättämiseen

Moskovassa on tänään tiedossa uusi opposition mielenosoitus. Viime viikkojen mielenosoituksissa on vastustettu päätöstä sulkea oppositioehdokkaat Moskovan paikallisvaalien ulkopuolelle.

Viime lauantain mielenosoituksessa pidätettiin tarkkailujärjestön mukaan lähes 1 400 ihmistä, mikä on laajin protesteihin kohdistunut tehoisku vuosiin.

Perjantaina moskovalainen oikeusistuin määräsi viisi mielenosoituksen järjestäjiin kuulunutta aktivistia vangittaviksi. Heitä syytetään joukkolevottomuuden lietsomisesta, mistä maksimirangaistus on 15 vuotta.

Opposition mukaan mielenosoitus oli rauhanomainen. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltalaisräppäri Asap Rocky poistui Ruotsista pari tuntia vapaalle jalalle pääsemisen jälkeen

Yhdysvaltalaisräppäri Asap Rocky eli Rakim Mayers on poistunut Ruotsista päästyään vapaaksi tutkintavankeudesta, kertovat ruotsalaislehdet. Räppäri poistui maasta yksityiskoneella pari tuntia sen jälkeen, kun Tukholman käräjäoikeus päästi hänet vapaaksi odottamaan tuomiota.

Mayers oli seurueineen osallisena tappelussa Tukholman keskustassa kesäkuun viimeisenä päivänä. Hän ja kaksi seurueen jäsentä ovat olleet tutkintavankeudessa heinäkuun alkupuolelta lähtien. Syyttäjä vaatii artistille kuuden kuukauden vankeustuomiota katutappelusta. Käräjäoikeus antaa tuomionsa 14. elokuuta.

Mayers kiisti aiemmin viikolla asianajajansa välityksellä syyllistyneensä rikokseen ja vetosi hätävarjeluun.

EU on valinnut bulgarialaisen Kristalina Georgievan omaksi ehdokkaakseen IMF:n johtoon

EU on valinnut bulgarialaisen Kristalina Georgievan omaksi ehdokkaakseen Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) pääjohtajan tehtävään.

Georgieva on taloustieteilijä ja poliitikko. Hän on toiminut vuodesta 2017 lähtien Maailmanpankin toimitusjohtajana.

Georgieva täyttää tässä kuussa 66 vuotta, ja valuuttarahaston sääntöjen mukaan valittavan pääjohtajan tulee olla alle 65-vuotias. Ikärajasta joustaminen on ollut mukana pohdinnoissa, mutta asiasta päättäminen ei ole yksin EU:n käsissä.

Aiemmin illalla ensimmäisellä äänestyskierroksella toiseksi tullut Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn vetäytyi kisasta. (Lähde: AFP)

Seksuaalirikoksista epäilty laulaja R. Kelly kertoo olevansa syytön

Seksuaalirikoksista syytetty R&B-laulaja R. Kelly sanoi olevansa syytön perjantaina New Yorkissa pidetyssä syytteenasettamiskuulemisessa.

Kellyn epäillään värvänneen kiertueillaan järjestelmällisesti tyttöjä seksiin kanssaan. Hänen avustajansa olivat jakaneet konserteissa tytöille rannekkeita, joilla nämä pääsivät tapaamaan laulajaa.

Kellyä syytetään muun muassa seksiin pakottamisesta ja yhden uhrin kidnappaamisesta. Kellyä syyttävistä viidestä naisesta kolme oli väitettyjen tapahtumien aikaan alaikäisiä.

Seksuaalirikossyytteet ovat varjostaneet Kellyn uraa jo vuosikymmenten ajan. (Lähde: AFP)

Republikaaniedustaja Ratcliffe perui ehdokkuutensa Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtajaksi

Yhdysvalloissa texasilainen republikaaniedustaja John Ratcliffe on perunut ehdokkuutensa Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtajaksi. Asiasta kertoi presidentti Donald Trump perjantaina.

Trump oli aiemmin ilmoittanut kaavailevansa Ratcliffea tehtävään. Trumpin mukaan Ratcliffe vetäytyi, koska häntä on kohdeltu mediassa epäreilusti.

Texasilainen kongressiedustaja itse kertoi Twitterissä, että on pyytänyt Trumpia esittämään jotakuta muuta kansallisen tiedustelun johtajaksi.

Ratcliffe on Trumpin vankka tukija, ja suunnitelma nimittää hänet kansallisen tiedustelun johtajaksi on herättänyt eritoten demokraattileirissä huolta tehtävän politisoitumisesta. (Lähde: AFP)

Sudanin osapuolet pääsivät sopuun perustuslaillisesta julistuksesta

Sudania johtava sotilasjuntta ja siviilihallintoa vaativa protestiliike ovat päässeet sopuun perustuslaillisesta julistuksesta, joka luo pohjaa siviilihallinnolle. Asiasta kertoo osapuolten neuvottelujen välittäjänä toimiva Afrikan unionin edustaja.

AU:n välittäjän mukaan suunnitteilla on julistuksen muodollinen allekirjoitustilaisuus.

Sotilasjuntta ja protestiliike sopivat viime kuussa Sudanien tulevien vuosien vallanjaosta. Maata on tarkoitus johtaa reilun kolmen vuoden ajan riippumaton neuvosto, jonka jälkeen siirryttäisiin siviilihallintoon.

Väkivalta on varjostanut neuvotteluja, ja viimeksi torstaina neljä mielenosoittajaa ammuttiin kuoliaaksi. (Lähde: AFP)

Latvala kaasuttelee Suomen MM-rallin puolivälissä johtopaikalla

Suomen MM-ralli ehtii tänään yli puolivälin. Kauden yhdeksännestä MM-rallista ajetaan päivän mittaan kahdeksan erikoiskoetta.

Kokonaiskilpailua johtaa 11 erikoiskokeen jälkeen Toyotan Jari-Matti Latvala 1,2 sekunnilla ennen toisena olevaa brittiläistä tallikaveriaan Kris Meeke. Kolmantena on Citroenin Esapekka Lappi 2,4 sekuntia kärjestä.

MM-sarjaa johtava Toyotan Ott Tänak on neljäntenä 2,6 sekuntia kärjestä.

Ralli päättyy Jyväskylään huomenna.

Kalevan kisojen herkkupaloina estejuoksut

Yleisurheilun Kalevan kisojen kolmantena kilpailupäivänä mielenkiintoa herättävät muun muassa miesten ja naisten 3 000 metrin estejuoksut. Topi Raitanen on alittanut Dohan MM-kisojen ja Tokion olympialaisten tulosrajat. Naisissa Camilla Richardsson on yltänyt Dohan MM-rajaan.

Naisten estekisa on kello 19 ja miesten kello 20.20. Estekisojen lisäksi lauantain finaaleja ovat naisten moukari, 400 metrin kelauskisat, miesten seiväs, naisten keihäs ja miesten sekä naisten 100 metrin juoksut. Lisäksi seitsenottelijat saavat urakkansa päätökseen. Karsinnoissa nähdään muun muassa miesten keihäs.

Viikonloppu on laajalti sateeton mutta pilvinen

Viikonlopun sää näyttää laajalti pilviseltä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Lauantaina lämpötilat pysyvät etelässä 15–20 asteen välissä. Itä- ja Pohjois-Suomessa lämpöä on 10–15 astetta. Maan itäosassa liikkuu lauantaina sadealueita.

Sateilta vältytään myös sunnuntaina. 20 asteen lämpötiloja on odotettavissa ainoastaan Länsi-Lapissa. Itä- ja Pohjois-Lapissa on huomattavasti viileämpää. Maan etelä- ja länsiosassa lämpötilat ovat 15–20 asteen välissä. Idässä lämpötilat pysyvät 15 asteen tuntumassa.