Yön uutiskooste: Laukaan valtava puukasapalo ei enää uhkaa levitä, Lahden verkkoon tehty kyberhyökkäys häiritsee merkittävästi terveysasemien toimintaa

Laukaan valtavan energiapuukasan palo ei uhkaa enää levitä – sammutus jatkuu vielä pitkään

Keski-Suomessa Laukaassa tuhannen kuution energiapuukasan palo on saatu hallintaan, eikä leviämisvaaraa enää ole, kertoo pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta noin kello kahdeksalta keskiviikkoiltana. Aluksi oli uhkana, että palo leviää lähellä oleviin rakennuksiin.

Palopaikka on Saviontien ja valtatie yhdeksän risteyksessä.

Palon sammutustyöt jatkuvat pitkälle torstaihin. Päivystävä päällikkö Juha Saario toivoo, että varsinainen palo saataisiin sammutettua yön aikana ja aamusta alkaen voitaisiin keskittyä jälkisammutukseen.

Paloa oli hieman kello yhden jälkeen sammuttamassa 60–70 palomiestä.

Lahden verkkoon tehty kyberhyökkäys häiritsee merkittävästi terveysasemien toimintaa – verikokeita ja röntgenkuvia ei saada otettua

Lahden verkkoon tehty kyberhyökkäys haittaa toimintaa terveysasemilla, hammashoitoloissa ja sosiaalipalveluissa, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Lahden kaupungin tietojärjestelmiin tehtiin hyökkäys, jonka takia Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän väliset tietoliikenneyhteydet on katkaistu.

Kaupungin mukaan muun muassa potilaskertomusten tiedot eivät näy, eivätkä laboratoriovastaukset ja röntgenkuvat pääsääntöisesti ole käytettävissä.

Myöskään sähköiset reseptit eivät toimi, eikä terveysasemilla saada otettua verikokeita tai röntgenkuvia häiriön aikana.

Eduskunta äänestää Rinteen hallituksen luottamuksesta

Eduskunta äänestää tänään pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen luottamuksesta.

Rinteen hallitus antoi tiistaina eduskunnalle tiedonannon hallitusohjelmasta. Hallitusohjelmaa ruodittiin perusteellisesti eduskunnan suuressa salissa tiistaina ja keskiviikkona. Keskustelun aikana oppositiopuolueet perussuomalaiset, kokoomus ja kristillisdemokraatit kukin esittivät epäluottamusta uudelle hallitukselle.

Hallituksen luottamuksesta äänestetään kello 14 alkavassa täysistunnossa.

Kansallismieliset oikeistopopulistit julkistavat ryhmänsä Brysselissä

Maahanmuuttovastaiset populistipuolueet kertovat tänään Brysselissä yhteisen ryhmän muodostamisesta. Paikalla on edustajia yhdeksästä puolueesta, jotka ovat näillä näkymin menossa samaan ryhmään Euroopan parlamentissa.

Perussuomalaisista tilaisuudessa on puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Paikalla ovat Ranskan Marine Le Penin Kansallinen liittouma, Italian Matteo Salvinin Lega, Saksan AfD, Itävallan FPÖ, Belgian Flanderin Vlaams Belang, Tshekin SPD, Viron Ekre ja Tanskan kansanpuolue.

Alkoholittomat baarit yleistyvät maailmalla

Kokonaan alkoholittomat baarit kasvattavat suosiotaan maailmalla. Yhdysvalloissa alkoholittomia baareja on jo New Yorkissa ja useassa muussa kaupungissa, ja Euroopassa niitä on avattu ainakin Lontooseen ja Dubliniin.

Tyypillistä baareille on, että niiden tarkoituksena ei ole profiloitua absolutistien paikkoina, vaan tarjota alkoholiton vaihtoehto kenelle tahansa illanviettäjälle.

Suomalaisella matkailu- ja ravintola-alan etujärjestöllä MaRalla ei ole toistaiseksi tietoa pelkästään alkoholittomiin juomiin keskittyvistä baareista Suomessa.

Euroryhmässä valvotaan tänään myöhään – euroalueen budjetin rahoitus aiheuttaa ristiriitoja

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on tänään tiukan paikan edessä, kun hän osallistuu ensimmäistä kertaa euroryhmän kokoukseen Luxemburgissa. Kokouksessa yritetään päästä pitkälti sopuun euroalueen budjetista, johon Suomikin on suhtautunut varauksella.

Uuden välineen rahoitus jakaa maita niin paljon, että kokouksen odotetaan venyvän pikkutunneille.

Euroalueen budjetilla tuettaisiin kilpailukykyä, lähentymistä ja ehkä myös investointeja ja rakenneuudistuksia.

Kongressi yrittää torpata Trumpin asekaupat Saudi-Arabian kanssa

Yhdysvaltain kongressi yrittää torpata presidentti Donald Trumpin hallinnon asekaupat Saudi-Arabiaan. Asekauppaa vastustavat kongressiedustajat yli puoluerajojen sekä edustajainhuoneessa että senaatissa.

Vielä ei ole tiedossa, milloin kongressi äänestää asekauppojen torppaamisesta.

Trumpin hallinto ilmoitti viime kuussa käyttävänsä hätätilavaltuuksia kongressin kiertämiseen myydäkseen 8,1 miljardin dollarin arvosta aseita Yhdysvaltain liittolaisille Saudi-Arabialle, Arabiemiirikunnille ja Jordanialle. Hallinto perusteli kongressin ohittamista Iranin aiheuttamalla uhkalla.

Kongressissa ollaan edelleen käärmeissään Saudi-Arabialle viimesyksyisen sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhan takia. Huolta on myös siitä, että yhdysvaltalaisia aseita käytetään siviilejä vastaan Jemenissä. (Lähde: AFP)

Turkin Erdogan yrittää muuttaa Yhdysvaltojen mielen hävittäjäkiistassa

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoo pyrkivänsä taivuttelemaan Yhdysvallat pitämään Turkin mukana F-35-hävittäjähankkeessa. Yhdysvallat on uhannut lopettaa hävittäjäyhteistyön Turkin kanssa, jos maa ei peru S-400-ohjustorjuntajärjestelmän ostoa Venäjältä heinäkuun loppuun mennessä.

Erdogan sanoi tv-puheessa haluavansa keskustella tilanteesta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puhelimitse ennen kuin tapaa tämän G20-kokouksessa kesäkuun lopussa. Erdogan kertoi toivovansa, että tilanne saadaan palautettua ennalleen.

Presidentti kuitenkin vakuutti, ettei Turkilla ole aikomusta perua kauppoja Venäjän kanssa. (Lähde: AFP)

Emäntämaa Ranska kaatoi Norjan MM-jalkapallossa

Kotijoukkue Ranska jatkaa voittojen tiellä jalkapallon naisten MM-turnauksessa. Ranska kaatoi alkulohkon toisessa ottelussaan Norjan 2–1.

Ottelu oli mestarisuosikkeihin kuuluvan Ranskan ensimmäinen todellinen testi, sillä avausottelussa se oli jyrännyt 4–0-voittoon Etelä-Koreasta. Norjalla oli alla 3–0-voitto Nigeriasta.

Valerie Gauvin vei Ranskan johtoon toisen puoliajan ensimmäisellä minuutilla. Wendie Renardin oma maali toi Norjan tasoihin, mutta 72. minuutilla Ranskalle vihellettiin rangaistuspotku, ja Eugenie Le Sommer ampui pilkun sisään.