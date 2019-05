Yön uutiskooste: Leijonien kultajuhlat jatkuvat tänään, hallitusneuvottelujen loppumetrit häämöttävät, katso myös lakkiaisviikonlopun sää

Leijonien kultajuhlat jatkuvat tänään Hämeessä ja Pirkanmaalla

Jääkiekon tuoreet maailmanmestarit jatkavat kansan parissa juhlimista tänään Hämeessä ja Pirkanmaalla.

Tampereella järjestetään illalla kello 18 kansanjuhla, johon osallistuu 19 kultajoukkueen pelaajaa, mukaan lukien NHL:n testitilaisuuden väliin jättävä Kaapo Kakko. Humussa Keskustorilla on mukana myös kolme joukkueen johtoryhmän jäsentä sekä mestaruuspokaali.

Päävalmentaja Jukka Jalosta ei nähdä Tampereella, sillä häntä kunnioitetaan samanaikaisesti Riihimäellä. Kaupunki järjestää omalle MM-sankarilleen torijuhlan Granitin aukiolla. Myös Riihimäellä juhla alkaa kello 18.

Viileähkön loppuviikon aikana kuurottelee – lakkiaiset silti pääosin poutakelissä

Kuluvan viikon sää jatkuu epävakaisena ja viileähkönä. Kuurosateitakin ripottelee. Koulujen päätöspäivää lauantaita päästäneen silti juhlimaan valtaosin poutasäässä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Lauantaina aamu on poutainen koko maassa, mutta iltapäiväkuuroja saattaa syntyä lähinnä Suomen pohjoisosissa. Sateiden todennäköisyys jää lakkiaispäivänä silti melko pieneksi, arvioi päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Lähipäiville on annettu säävaroituksia. Kovaa tai jopa vaarallisen kovaa tuulta on tulossa maa-alueille kahdessa erässä. Ensimmäinen saapuu torstaina ja toinen perjantaina.

Hallitusneuvottelujen loppumetrit häämöttävät Säätytalolla

Loppumetrit häämöttävät Säätytalolla Helsingissä tänään jatkuvissa hallitusneuvotteluissa. Työryhmät ovat käyneet keskusteluja siitä, miten puheenjohtajien hyväksymä talousraami ryhmien sisällä jakautuu.

Puheenjohtajat kokoontuvat arvioimaan ryhmien tuloksia tänään kello 12.30.

Neuvotteluja vetävä SDP:n Antti Rinne vahvisti eilen, että tuleva hallitus lisää pysyviä menoja noin 1,2 miljardilla eurolla. Menolisäykset katetaan Rinteen mukaan työllisyystoimilla, veroelementeillä ja uudelleenkohdennuksilla. Hänen mukaansa normaalin talouskasvun olosuhteissa Suomelle ei ole tulossa lisävelkaa.

Berner aloittaa ruotsalaispankin hallituksessa kesäkuun alussa – ministerien työnjakoa käsitellään tänään

Valtioneuvoston istunnossa käsitellään tänään työnjakoa ja sijaisten määräämistä valtioneuvoston jäsenille. Toimitusministeristön kokoonpanoon lienee tulossa muutos, sillä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on lähdössä ruotsalaisen finanssijätti SEB:n hallitukseen.

Alkuvuodesta kerrottiin, että Berner aloittaa yhtiön hallituksessa kesäkuun alussa. Hänen on määrä luopua ministerin tehtävästä sitä ennen.

EU:n huipputehtäviin haetaan tasaista sukupuolijakoa

EU-maat jatkavat lähiviikkoina kompromissin etsimistä EU:n huipputehtävien nimitysvyyhdissä.

Johtopaikoista neuvotteleva, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kertoi huippukokouksen jälkeen tiistaina, että hän toivoo paikkojen jakautuvan tasaisesti naisille ja miehille.

Sukupuolten tasapaino tarkoittaisi sitä, että neljästä paikasta kaksi menisi naisille. Neuvoteltavia paikkoja ovat Tuskin seuraaja, komission puheenjohtaja, korkea edustaja eli ulkoministeri sekä Euroopan keskuspankin pääjohtaja.

Mirror: Työväenpuolueen Corbyn on asettumassa uuden brexit-kansanäänestyksen kannalle

Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn on taipumassa uuden brexit-kansanäänestyksen kannalle, kertoo brittilehti Mirror.

Lehti kertoo puolueen sisällä oleviin lähteisiin nojaten, että Corbyn saattaa julkistaa kantansa jo lähipäivinä.

Corbyn on pitänyt uutta kansanäänestystä yhtenä mahdollisuutena brexit-umpisolmun avaamiseksi, mutta ei ole virallisesti tukenut sitä.

Työväenpuolue menestyi huonosti sunnuntain EU-vaaleissa. Suurena syynä tähän pidetään puolueen ympäripyöreitä brexit-kantoja. Etenkin monet työväenpuolueen nuoremmat kannattajat kannattavat Britannian EU-jäsenyyttä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Suomessa Iltalehti.

Kiina voi käyttää harvinaisia maametalleja aseena kauppasodassa

Kiina saattaa käyttää harvinaisia maametalleja aseena kauppasodassaan Yhdysvaltojen kanssa. Kiinan valtionmedia kirjoitti keskiviikkona, että maa ei halua myydä harvinaisia maametalleja sellaisille tahoille, jotka käyttäisivät niitä Kiinaa vastaan.

Harvinaisilla maametalleilla tarkoitetaan 17 alkuainetta, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi älypuhelimien, televisioiden ja kameroiden valmistuksessa.

Kiina tuottaa yli 95 prosenttia maailman harvinaisista maametalleista, ja myös Yhdysvallat on riippuvainen Kiinan tuotannosta.

Kiinan ja Yhdysvaltain kauppavääntö on kiristynyt presidentti Donald Trumpin kiellettyä yhdysvaltalaisyrityksiä käymästä kauppaa kiinalaisen teknologiajätti Huawein kanssa. (Lähde: AFP)

Australian laivaston lentäjiä häirittiin laserilla Etelä-Kiinan merellä

Australian laivaston lentäjät joutuivat hiljattain laseriskun kohteeksi Etelä-Kiinan merellä, kertoo Australian yleisradioyhtiö ABC. Hyökkäysten uskotaan tulleen kiinalaisista kalastusaluksista.

Australian laivasto on ollut mukana Etelä-Kiinan merellä järjestetyissä sotaharjoituksissa Yhdysvaltojen kanssa. Merialue on strategisesti tärkeä, ja Kiina on viime aikoina pyrkinyt yhä voimallisemmin kiristämään otettaan siitä.

ABC:n puolustuslähteiden mukaan australialaisten helikopterilentäjien piti yöllisten laseriskujen jälkeen palata aluksilleen terveystarkastuksia varten.

Australian puolustusministeriö ei ole kommentoinut asiaa. (Lähde: AFP)

Viimeisen Dian Fosseyn tutkimista "sumuisten vuorten gorilloista" uskotaan kuolleen

Viimeisen Ruandan kuuluisista "sumuisten vuorten gorilloista" uskotaan kuolleen, kertoo CNN. Yhdysvaltalaisen primatologin Dian Fosseyn nimeä kantava gorillojen suojelujärjestö kertoi, ettei Poppy-nimistä naarasgorillaa ole havaittu sitten viime elokuun. Poppy olisi täyttänyt huhtikuussa 43 vuotta.

Ruandan gorilloille antoi maailmanlaajuista näkyvyyttä vuoden 1988 Hollywood-elokuva Sumuisten vuorten gorillat, joka perustui Fosseyn samannimiseen kirjaan. Fossey tutki alueen gorilloja vuodesta 1967 vuoteen 1985, jolloin hänet murhattiin Ruandassa.

Alueen gorillakanta on ollut viime vuosina kasvussa.