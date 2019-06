Yön uutiskooste: Lihavaan maitoriitaan tulossa ratkaisu tänään, NBA-mestaruusjuhlissa Torontossa ammuttiin ja Hiihtoliitolle uusi toimitusjohtaja

Rinne tapaa ruotsalaisen virkaveljensä Löfvenin

Pääministeri Antti Rinne (sd.) vierailee Ruotsissa tänään. Hän tapaa vierailunsa aikana ruotsalaisen virkaveljensä Stefan Löfvenin.

Pääministerit keskustelevat muun muassa kahdenvälisistä suhteista ja yhteistyöstä puolustuksen ja vihreän talouden aloilla. Erityisenä aiheena esillä on Itämeren suojelu.

Viime viikolla Rinne teki pääministerikautensa ensimmäisen ulkomaanmatkan, joka suuntautui Viroon. Rinne tapasi Viron pääministerin Jüri Rataksen Tallinnassa.

Vaalirahoitusilmoitus puuttuu yhdeltä kansanedustajalta

Eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitus puuttuu yhdeltä kansanedustajalta ja kahdelta varakansanedustajalta hieman kello kolmen jälkeen yöllä. Aikaraja umpeutui vuorokauden vaihtuessa.

Vaalirahoitusilmoitusta ei ole jättänyt SDP:n Katja Taimela Varsinais-Suomen vaalipiiristä, vihreiden varakansanedustaja Mika Flöjt Oulun vaalipiiristä eikä vasemmistoliiton varakansanedustaja Anne Nyman Pirkanmaan vaalipiiristä.

Flöjt ja Nyman ovat jättäneet rahoituksestaan ennakkoilmoituksen.

Määräajan jälkeen vaalirahoitusilmoituksen jättivät perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko Uudenmaan vaalipiiristä ja keskustan varakansanedustaja Eerikki Viljanen Uudenmaan vaalipiiristä.

Käräjäoikeus antaa tänään ratkaisun lihavasta maitoriidasta

Helsingin käräjäoikeuden on määrä ottaa tänä aamuna kantaa vuosia vanhaan maitoriitaan, jossa neljä pienmeijeriä on syyttänyt elintarvikeyhtiö Valiota hintojen polkemisesta kilpailijoiden markkinoilta pois ajamiseksi.

Valio laski perusmaitojen hintoja merkittävästi keväällä 2010 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan tarkoituksenaan syrjäyttää markkinoilta ainakin kovin kilpailija, ruotsalais-tanskalainen maitojätti Arla. KHO määräsi Valion maksamaan jo 70 miljoonan euron seuraamusmaksun.

Nyt on kyse jutusta, jossa neljä pienmeijeriosuuskuntaa ovat vaatineet Valiolta yli 40 miljoonan euron korvauksia. Korvausvaateet ovat voineet muuttua käsittelyn aikana ja niistä on voitu tehdä sovintoja.

YK: Joka kolmannella ei ole puhdasta vettä, yli puolet ei pääse kunnon vessaan

Joka kolmas ihminen maailmassa elää ilman puhdasta vettä ja yli puolella ei ole kunnollista vessaa, kertoo YK:n alaisten järjestöjen raportti. Maailman terveysjärjestön WHO:n ja lastenjärjestö Unicefin raportin mukaan maailmassa ilman puhdasta vettä on arviolta 2,2 miljardia ihmistä ja ilman kunnollista vessaa ja viemäröintiä 4,2 miljardia ihmistä.

Puhtaan veden ja kunnollisten käymälöiden puute vaikuttaa suoraan väestön terveyteen. Joka päivä noin 800 alle viisivuotiasta lasta kuolee likaisen veden ja huonon hygienian aiheuttamiin sairauksiin kuten ripuliin.

Beirutin pakolaistyttöjen arki täyttyy seksuaalisen väkivallan ja pakkoavioliiton pelosta

Beirutissa asuvien pakolaistyttöjen arki täyttyy häirinnästä, eristyksestä ja pakkoavioliiton pelosta, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tuore raportti. Yli puolet haastatelluista Beirutissa asuvista pakolaistytöistä kertoi tyttöjen kokevan seksuaalista väkivaltaa ja häirintää hälyttävän säännöllisesti.

Lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi tuntevansa olonsa turvattomaksi kaupungilla yksin päivällä. Liki 90 prosenttia pelkäsi, jos he joutuivat liikkumaan kaupungilla yöllä.

Tutkimusta varten haastateltiin 400:aa iältään 10–19-vuotiasta pakolaistyttöä.

Yhdysvallat lisää joukkojaan Lähi-idässä Iranin kiristyneen tilanteen takia

Yhdysvallat lisää joukkojaan Lähi-idässä Iranin jännittyneen tilanteen takia. Yhdysvallat kertoo sopineensa 1 000 ihmisen lähettämisestä Lähi-itään.

Yhdysvaltain virkaatekevä puolustusministeri Patrick Shanahan sanoo, että joukot lähetetään puolustustarkoituksessa valmistautumaan uhkiin.

Puolustusministerin tiedonannon mukaan Yhdysvallat ei pyri sotaan Iranin kanssa, vaan varustautumisella pyritään varmistamaan armeijan palveluksessa olevien turvallisuus ja hyvinvointi sekä suojelemaan kansallisia intressejä. (Lähde: AFP)

Toronto Raptorsin voittojuhlassa ammuttu - neljällä vammoja

NBA-koripallojoukkue Toronto Raptorsin mestaruusjuhlassa on ammuttu. Toronton poliisi kertoo Twitterissä, että neljä ihmistä on saanut vammoja. Uhrien vammat eivät ole kuitenkaan hengenvaarallisia. Kolme ihmistä on lisäksi otettu kiinni ja kaksi asetta on löydetty.

Ampuminen tapahtui maanantaina iltapäivällä ja poliisi tutkii tapausta.

ESPN:n mukaan Toronton voittoparaatia oli seuraamassa noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Ampuminen tapahtui Nathan Phillipsin aukiolla, joka oli täynnä juhlivia faneja.

Washington Postin mukaan Kanadan pääministeri Justin Trudeau oli lavalla puhumassa ampumisen aikoihin.

Hiihtoliitto valitsee uuden toiminnanjohtajan – Mika Kulmala irtisanoutui tehtävästä alkuvuodesta

Hiihtoliitto valitsee tänään uuden toiminnanjohtajan alkuvuodesta irtisanoutuneen Mika Kulmalan tilalle. Valinnan tekee työvaliokunta, jonka puheenjohtaja on Hiihtoliiton johtokunnan puheenjohtaja Markku Haapasalmi.

Kulmala työskenteli Hiihtoliitossa vuodesta 2012. Hän hoiti myös Hiihtoliiton myynti- ja markkinointiyhtiön Nordic Ski Finlandin toimitusjohtajan tehtäviä. Hiihtoliiton virkaa tekevänä toiminnanjohtajana on toiminut huhtikuun alusta hallintojohtaja Marleena Valtasola.

Ranska voitti kaikki alkulohkon ottelunsa naisten MM-jalkapallossa

Emäntämaa Ranska on voittanut oman alkulohkonsa puhtaalla pelillä jalkapallon naisten MM-kisoissa. Ranska otti kolmannen perättäisen voiton kukistamalla viimeisessä lohkopelissään Nigerian 1–0.

Voitto ei irronnut helpolla, sillä ottelu pysyi tasatilanteessa lähes 80 minuuttia. Lopulta Ranskalle vihellettiin rangaistuspotku, mutta Wendie Renard ampui sen tolppaan. Nigerian maalivahdin kuitenkin todettiin liikkuneen maaliviivalta ennen vihellystä, joten pilkku uusittiin, ja toisella yrityksellä Renard onnistui.

Lohkon kakkossijan otti Norja, joka kaatoi samaan aikaan Etelä-Korean 2–1. Nigeria oli lohkokolmonen ja saattaa vielä selviytyä jatkoon.

Mestari-Chile aloitti Copa American murskavoitolla Japanista

Hallitseva Etelä-Amerikan mestari Chile on aloittanut maanosan mestaruusturnauksen Copa American murskavoitolla. Chile kaatoi C-lohkon ottelussa Sao Paulossa kutsujoukkue Japanin 4–0.

Erick Pulgar avasi maalinteon ennen taukoa, ja toisella puoliajalla Eduardo Vargas teki Chilelle kaksi maalia. Chilelle osui myös Manchester Unitedin Alexis Sanchez, joka onnistui maalinteossa ensimmäistä kertaa viiteen kuukauteen.

Chile on lohkon kärjessä yhdessä Uruguayn kanssa, joka avasi turnauksensa eilen 4–0-voitolla Ecuadorista.

Chile on voittanut kaksi edellistä Copa Americaa.