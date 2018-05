Yön uutiskooste: Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi

Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen allekirjoittaman puolustusaiejulistuksen tärkein anti on harjoitusyhteistyön tiivistämisessä, sanoo puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.).

Niinistö kommentoi asiaa STT:lle puhelimitse julistuksen allekirjoituksen jälkeen Washingtonista.

Niinistö sanoo maininneensa Yhdysvaltain ja Ruotsin puolustusministereille James Mattisille ja Peter Hultqvistille, että Suomi toivoo maiden osallistuvan Suomen pääsotaharjoituksen kansainväliseen osuuteen vuoden 2021 keväällä. Ensiarvion mukaan harjoitukseen voisi Niinistön mukaan tulla 3 000 ulkomaista osallistujaa, joista pääosa Ruotsista ja Yhdysvalloista.

Aiejulistus vahvistaa Niinistön mukaan myös kumppanimaiden turvallisuuspoliittista dialogia.

EU:n maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Savon Sanomille: Inflaatio kasvattaa maataloustukien leikkausta

EU:n maatalousvaliokunnan puolalainen puheenjohtaja Czesław Adam Siekierski väittää, että maataloustukiin on tulossa ensi budjettikaudelle suurempi leikkaus kuin komissio esittää. Asiaa Savon Sanomille kommentoineen Siekierskin mukaan laskelmien mukaan leikkaus on 11 prosenttiyksikköä, kun huomioon otetaan inflaation vaikutus.

Komission mukaan tukiin olisi tiedossa noin viiden prosenttiyksikön leikkaus.

Siekierskin mukaan mahdollista on, että budjettia saadaan kasvatettua, jos jäsenmaiden maksuosuuksia lisätään.

Suomi ei ole ollut halukas kasvattamaan maksuosuuttaan.

Presidentiltä saatetaan riisua armahdusoikeus

Presidentiltä saatetaan riisua armahdusoikeus seuraavassa perustuslakiuudistuksessa, uutisoi Keskisuomalainen. Asiaa lehdelle kommentoinut oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo pitävänsä mahdollisena, että presidentin armahdusoikeutta arvioidaan osana seuraavaa perustuslain laajempaa arviointia. Hänen mukaansa perustuslain laajemman arvioinnin aloitus ei kuitenkaan ole ajankohtaista enää tällä vaalikaudella.

Helmikuussa toisen kuusivuotiskautensa aloittanut presidentti Sauli Niinistö esitti jo ennen ensimmäistä kauttaan, että armahdusoikeudesta voitaisiin luopua. Hän toisti sanomansa viime vaalikampanjan aikana.

Nainen löytyi surmattuna Kalliosta, sarjakuristaja otettu kiinni

Helsingin käräjäoikeus ratkaisee tänään, vangitaanko sarjakuristaja Michael Penttilä viisikymppisen naisen murhasta epäiltynä.

Nainen löytyi kuolleena Kalliosta viime perjantaina, kun huoltomies tarkasti asunnon, josta naapurit kertoivat tulevan poikkeuksellista hajua.

Murhaepäilyt kiistävä Penttilä otettiin kiinni sunnuntaina. Hänet on aiemmin tuomittu useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomio muun muassa törkeästä raiskauksesta.

Kuuden ihmisen yliajo Helsingissä: Syyntakeettomaksi todettu kuljettaja tuomiolla

Helsingin Lönnrotinkadulla tapahtuneesta yliajosta epäilty mies saa tänään tuomion Helsingin käräjäoikeudelta.

Viisikymppinen mies ajoi viime kesänä autolla kuuden ihmisen päälle suojatiellä. Yksi nainen kuoli, ja muut uhrit saivat vammoja.

Mielentilatutkimuksen mukaan mies oli syyntakeeton. Miestä syytetään muun muassa murhasta ja viidestä tapon yrityksestä. Hänellä on taustallaan pakkohoitoa ja rikostuomioita.

Turun iskun oikeudenkäynnissä käydään tänään läpi puukottajan radikalisoitumista

Turun puukkoiskun oikeudenkäynti jatkuu tänään todistajien kuulemisella. Istunnossa muun muassa kuullaan kahta todistajaa, jotka ovat tunteneet puukottajan. Teemana on edelleen terroristinen tarkoitus ja puukottajan radikalisoituminen.

Eilen istunnossa päästiin vihdoin jatkamaan puukottajan itsensä kuulemista. Hän kertoi muun muassa, että hänellä oli aikomus iskeä Ruisrockiin, joka järjestettiin noin kuukautta ennen iskua. Hänen kertomuksensa aikeistaan ja tapahtumista on muuttunut jo useita kertoja.

Saara Aalto laulaa Euroviisufinaalissa lauantaina

Suomen edustaja Saara Aalto on päässyt Euroviisujen finaaliin kappaleellaan Monsters. Aalto sijoittui ensimmäisen semifinaalin kärkikymmenikköön ja kisaa viisujen voitosta lauantain finaalissa.

Jatkoon menivät Suomen lisäksi Itävalta, Viro, Kypros, Liettua, Israel, Tshekki, Bulgaria, Albania ja Irlanti.

Toinen semifinaali käydään torstaina.

Lauantain finaalissa kisaa yhteensä 26 maata: kummastakin semifinaalista jatkoon päässeet kymmenen maata, isäntämaa Portugali sekä viisi suurta rahoittajamaata eli Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Iso-Britannia.

Trumpin Iran-päätös kerää kommentteja - Venäjä, Syyria ja Turkki kritisoivat

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös irtaantua Iranin ydinsopimuksesta on kirvoittanut kommentteja sekä puolesta että vastaan. Viimeisimpien joukossa Trumpin tiistaina antamaa ilmoitusta ovat kommentoineet Venäjä, Syyria ja Turkki.

Syyrian valtiollisen uutistoimiston lähteen mukaan Syyria tuomitsee voimakkaasti päätöksen irtautua Iranin ydinsopimuksesta ja pitää päätöstä aggressiona. Venäjän ulkoministeriö puolestaan kuvaili päätöstä räikeäksi kansainvälisen oikeuden rikkomiseksi. Turkin presidentin kansliasta sanottiin, että Turkki pelkää päätöksen aiheuttavan epävakautta ja uusia konflikteja. (Lähde: AFP)

CIA:n johtoon ehdolla oleva Haspel vannoo, ettei ottaisi kidutusohjelmaa käyttöön

Yhdysvalloissa keskustiedustelupalvelu CIA:n johtoon ehdolla oleva Gina Haspel vannoo, ettei ottaisi virkakaudellaan käyttöön kidutukseen liitettyä kuulusteluohjelmaa.

Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitea kuulee Haspelia keskiviikkona. Uutistoimisto AFP:n julkistamien ennakkokatkelmien mukaan Haspel aikoo kertoa komitealle, ettei hän käynnistäisi uudestaan CIA:n kuulusteluohjelmaa, joka oli käytössä vuosina 2000–2005.