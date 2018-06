Yön uutiskooste: Lue koosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi

Juhannuksen vietto alkaa ja menoliikenne jatkuu

Juhannuksen menoliikenne jatkuu tänään juhannusaattona, mutta liikenteen vilkkaimmaksi päiväksi jää todennäköisesti torstai, jolloin valtatiet ruuhkautuivat ja tapahtui useita ketjukolareita.

Junaliikenteessä aiheutti eilen häiriöitä kuitukaapelin katkeaminen, joka haittasi rautatieliikennettä Karjalan radalla Lappeenrannan seudulla.

Ilmatieteen laitos ennustaa juhannusaatoksi enimmäkseen pilvistä säätä ja monin paikoin sadetta koko maahan.

Suomen valtaisa data kasvihavainnoista hyödyttää ilmastonmuutoksen tutkimusta

Suomessa tehtyjä kasvihavaintoja 1700-luvun puolivälistä lähtien tallennetaan tutkimuksen käyttöön. Suomalainen data on kansainvälisesti harvinaisen laaja.

Kasvihavaintoja analysoimalla voidaan selvittää ihmisen vaikutusta ilmaston muutoksiin ja kasvien vuotuiseen kasvurytmiin. Vanhimmasta aineistosta on julkaistu tutkimus, jonka mukaan vielä 1800-luvulla koettiin viileitä vaiheita ja kasvukausien lyhenemistä. Uudemman aineiston analyysissä ilmastonmuutoksen odotetaan jo näkyvän.

Euromaat sopivat Kreikan velkahelpotuksista

Euromaat ovat päässeet sopuun Kreikan lainaehtojen helpottamisesta. Laina-aikoja pidennetään ja velkoja järjestellään, jotta Kreikka otettaisiin paremmin vastaan lainamarkkinoilla.

Kreikan tällä tietoa viimeinen lainaohjelma päättyy 20. elokuuta. Maa palaa näin lainamarkkinoille, josta valtiot normaalisti hankkivat rahoituksensa.

Kreikka on saanut kahdeksan kriisivuotensa aikana yhteensä 241,6 miljardia euroa eurooppalaisilta lainoittajilta. Lainaohjelmia on ollut kolme. Niistä viimeinen, 86 miljardin euron ohjelma, on nyt päättymässä.

Joukko USA:n osavaltioita haastaa Trumpin hallinnon oikeuteen siirtolaisperheiden erottamisen vuoksi

Yhdysvalloissa joukko osavaltioita aikoo haastaa presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen siirtolaisperheiden erottamisen vuoksi.

Osavaltiot vastustavat Trumpin hallinnon nollatoleranssipolitiikkaa, jossa kaikki rajan luvatta ylittävät siirtolaiset saavat syytteen. Politiikka on käytännössä johtanut lasten erottamiseen heidän vanhemmistaan.

Trump allekirjoitti keskiviikkona asetuksen, joka kieltää perheiden erottamisen. Jo toisistaan erotettujen perheiden osalta on kuitenkin yhä epäselvää, milloin lapset saavat nähdä taas vanhempansa.

Äänestys USA:n maahanmuuttolakiuudistuksesta siirtyy ensi viikkoon

Yhdysvaltojen republikaanipuolue on päättänyt siirtää ensi viikkoon äänestyksen maahanmuuttolakeja uudistavasta lakiesityksestä. Lakiesityksestä oli alun perin määrä äänestää torstaina, mutta puolue ei näyttänyt saavan riittävästi ääniä esityksen tueksi, minkä vuoksi äänestys lykättiin ensin perjantaille ja sitten ensi viikolle.

Republikaanipuolueen sisällä on jyrkkiä näkemyseroja siitä, miten maahanmuuttolakeja tulisi uudistaa. Nyt käsittelyssä oleva lakiesitys pyrkii kompromissiin eri leirien välillä, mutta Washington Postin mukaan monet tiukan linjan konservatiivit ovat kieltäytyneet tukemasta sitä.

Italia aikoo takavarikoida kaksi siirtolaisia kuljettavaa alusta

Italia on päättänyt takavarikoida kaksi siirtolaisia Välimerellä kuljettavaa kansalaisjärjestön alusta ja ohjata ne rantaan Italiassa. Toinen aluksista on parhaillaan jumissa Välimerellä kyydissään yli 200 siirtolaista, jotka kansalaisjärjestö on pelastanut Libyan rannikolta.

Alusten tiedetään kuuluvan saksalaiselle kansalaisjärjestölle Lifelinelle, mutta Italian mukaan niissä liehuu Hollannin lippu. Hollanti on kuitenkin ilmoittanut, ettei laivoja ole rekisteröity Hollantiin.

Italia sanoo aikovansa tutkia laivojen laillisuuden.

Brasilia tavoittelee avausvoittoaan MM-jalkapallossa

Venäjällä järjestettävissä jalkapallon MM-kilpailuissa pelataan tänään kolme ottelua. E-lohkossa ennakkosuosikkeihin lukeutuva Brasilia kohtaa kello 15 Suomen aikaa alkavassa ottelussa Costa Rican ja jahtaa avausvoittoaan.

Lohkon kärkijoukkue Serbia pyrkii varmistamaan pudotuspelipaikan Sveitsin kustannuksella. Ottelu alkaa kello 21.

D-lohkossa Nigeria yrittää avata piste- ja maalitilinsä, kun kello 18 alkaen vastassa on Islanti.

Phoenix valitsi bahamalaisen Aytonin NBA-varaustilaisuuden ykkösvuorolla

Bahamalainen Deandre Ayton on koripalloliiga NBA:n tämän kesän ykkösvaraus. Phoenix Suns valitsi odotetusti Aytonin New Yorkissa pidettävän varaustilaisuuden ensimmäisellä vuorolla.

Heinäkuussa 20 vuotta täyttävä Ayton on 216-senttinen sentteri, joka pelasi Lauri Markkasen tavoin yliopistokoripalloa Arizonassa.

Markkasen seura Chicago Bulls varasi seitsemännellä vuorolla sentteri Wendell Carterin Duken yliopistosta.