Yön uutiskooste: Lue tästä mitä tapahtui, kun sinä nukuit

Puolustusvoimat puuttuu seksuaaliseen häirintään noin kymmenen kertaa vuodessa. Pääesikunta toimitti STT:lle vuosilta 2014–2017 yhteensä 44 kurinpitopäätöstä tai rikosilmoitusta.

Yhteensä reilua pariakymmentä varusmiestä tai kantahenkilökuntaan kuuluvaa on rangaistu neljän viime vuoden aikana, kun nämä ovat selvästi häirinneet palvelustovereitaan tai kollegoitaan seksuaalisesti esimerkiksi fyysisesti lähentelemällä tai sanallisesti kommentoimalla.

Loput päätöksistä ovat tapauksia, joissa varusmiesten on epäilty toimineen epäasiallisesti tavalla, jonka voi mieltää seksuaaliseksi.

Valtakunnansovittelija jätti sovintoehdotuksen paperiteollisuuden työriitaan

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt sovintoehdotuksen paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtoja koskevaan työriitaan. Helle jätti sovintoehdotuksen puoli kolmelta aamulla. Työriidan osapuolet Ammattiliitto Pro ja Metsäteollisuus vastaavat sovintoehdotukseen tänään kello 13 mennessä.

Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä sovintoehdotuksen. Jos molemmat osapuolet hyväksyvät sovintoehdotuksen, peruuntuvat 17. tammikuuta alkavaksi ilmoitetut työnseisaukset. Jos sovintoehdotus hylätään, työnseisausten alkaminen on erittäin todennäköistä, valtakunnansovittelijan verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa sanotaan.

Kiuruvedellä 30 prosenttia vaihtoi yksityisiin palveluihin

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa voi toimia myös haja-asutusalueella. Ylä-Savon alueella palvelusetelikokeilusta on saatu sosiaali- ja terveysministeriön mukaan rohkaisevia tuloksia yksityisten lääkäripalvelujen toimimisesta maaseudulla.

Innokkainta vastaanotto on ollut Kiuruvedellä, jossa 30 prosenttia kuntalaisista on vaihtanut yksityisiin palveluihin.

Palvelusetelikokeilussa on vuoden ajan haettu kokemuksia valinnanvapaudesta perusterveyshuollossa. Mukana on erilaisia alueita suurista kaupungeista yksittäisiin kaupunginosiin. Ylä-Savossa testataan asioita haja-asutusalueen näkökulmasta.

Liikenneverkosta haetaan poliittista sopua

Eduskuntapuolueilla on yhä auki kysymyksiä liikenneverkon rahoituksesta ja esimerkiksi käyttäjämaksuista. Parlamentaarinen työryhmä yrittää helmikuun loppuun mennessä linjata Suomen tieverkon rahoitusmalleista pitkälle tulevaisuuteen.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vaatii työryhmältä merkittävää uudistusta. Jos työryhmä ei löydä yhteistä säveltä muutoksesta, Sipilä aikoo STT:n tietojen mukaan yrittää liikenteen rahoituksen mullistamista hallituksen johdolla.

Uutissuomalainen: Rikosuhripäivystyksessä ennätysmäärä asiakkaita

Valtakunnallisen rikosuhripäivystyksen asiakasmäärä on noussut uusiin ennätyslukemiin, kertoo Uutissuomalainen. Esimerkiksi vuonna 2015 rikosuhripäivystyksessä oli 2 600 tukisuhdetta. Viime vuoden määräksi arvioidaan 4 700. Tarkkaa tilastoa viime vuodesta ei kuitenkaan vielä ole.

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtajan Leena-Kaisa Åbergin mukaan asiakkaiden määrän kasvu on seurausta valtion satsauksista. Rikosuhripäivystys on pystynyt lisäämään henkilökuntaansa sekä esimerkiksi markkinointia.

Rikosuhripäivystys tarjoaa muun muassa juristin puhelinneuvontaa sekä keskusteluapua.

SAK:n hallitus ruotii aktiivimallia

SAK:n hallitus on tänään koolla käsittelemässä kuumia tunteita herättänyttä aktiivimallia. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ei lähtenyt perjantaina ennakoimaan kokouksen päätöksiä tai mahdollisia poliittisia lakkoja.

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan tämän vuoden alussa. Aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan 4,65 prosenttia, jos työtön ei kolmen kuukauden aikana ole tehnyt vähintään 18:a tuntia palkkatyötä, tienannut yrittäjänä 241:tä euroa tai osallistunut työllistymispalveluihin viitenä päivänä.

Trump toimittajille: Minä en ole rasisti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuutteli sunnuntaina, ettei hän ole rasisti. Trump sanoi toimittajille golfklubillaan Floridassa, että hän on vähiten rasistinen ihminen, jota he ovat koskaan haastatelleet.

Viime viikolla yhdysvaltalaismedia kertoi lähdetietoihinsa viitaten, että Trump kysyi Valkoisessa talossa järjestetyssä tapaamisessa, miksi Yhdysvallat ottaa maahanmuuttajia "persläpimaista" tarkoittaen Afrikan maita ja Haitia.

Myöhemmin demokraattisenaattori Dick Durbin sanoi, että Trump käytti maahanmuuttoa käsitelleessä tapaamisessa useaan otteeseen vertausta persläpi. Presidentti on itse antanut ymmärtää, ettei olisi sanonut kohua nostattanutta kommenttia. (Lähde: AFP)

Trump: DACA-suojeluohjelma on todennäköisesti kuollut

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan niin sanottuja unelmoijia suojeleva ohjelma on todennäköisesti jäämässä historiaan. Asiaa Twitterissä kommentoineen Trumpin mukaan "DACA on todennäköisesti kuollut". Presidentin mukaan syynä tähän on se, etteivät demokraatit todella halua ohjelmaa, vaan he haluavat vain keskustella ja viedä armeijalta rahaa pois.

Trumpin hallinto ilmoitti syyskuussa lakkauttavansa suojeluohjelman, joka on sallinut noin 800 000:n lapsena laittomasti maahan tulleen ihmisen opiskella ja työskennellä Yhdysvalloissa. Demokraatit ja republikaanit ovat neuvotelleet ohjelman jatkosta kuukausia.

Kiinalainen internetjätti varoittaa: Autonvalmistajien huomioitava robottiautojen turvallisuusuhat

Itseohjautuviin eli niin sanottuihin robottiautoihin liitetyt turvallisuushuolet voivat muodostua ongelmaksi kansainvälisille autonvalmistajille ja teknologiafirmoille, varoittaa kiinalaisen internetjätti Baidun robottiauto-ohjelman johtaja Qi Lu. Johtajan lausunnoista kertoo muun muassa Financial Times.

Hänen mukaansa uhkana on, että itseohjautuvat autot aletaan nähdä aseina ja hallitukset ympäri maailman eivät päästä maahan robottiautoja, joita operoi ulkomainen yritys. Qi Lun mukaan itseohjautuvien autojen pitäisi kuitenkin vähentää kuolemantapauksia, sillä tulevaisuudessa autot eivät liikkuisi, jos edessä olisi ihminen.