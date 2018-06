Yön uutiskooste: Lue tästä tärkeimmät uutiset aamuksi

Joukko EU-maita yrittää ratkoa siirtolaiskysymyksiä Brysselissä

Brysseliin kokoontuu tänään ainakin 16 EU-maan edustajia keskustelemaan siirtolaiskysymyksistä. Suomesta kokoukseen osallistuu pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Siirtolaiskysymykset ovat aiheuttaneet EU:ssa diplomaattisen kriisin erityisesti sen jälkeen, kun Italian uusi oikeistopopulistihallitus on ryhtynyt toteuttamaan vaalilupauksiaan tiukasta maahanmuuttopolitiikasta. Saksassa siirtolaisuudesta on puhjennut sisäpoliittinen kriisi, joka uhkaa kaataa hallituksen.

EU:n päämiehet neuvottelevat virallisesti unionin suhtautumisesta siirtolaisuuteen Eurooppa-neuvostossa ensi viikon torstaina.

Juhannuksen paluuliikenne vilkkaimmillaan iltapäivällä

Juhannuksen paluuliikenne on vilkkaimmillaan tänään iltapäivällä, arvioidaan valtakunnallisesta tieliikennekeskuksesta.

Tampereen ja Lahden eteläpuolella on ruuhkaisinta noin kello 16–18, mutta esimerkiksi Oulun korkeudella moni lähtee kotimatkalle jo aamulla.

Pahimmat ruuhkapaikat ovat tieliikennekeskuksen mukaan samat kuin juhannuksen menoliikenteessäkin. Jonoihin kannattaa varautua ainakin Valtatie 9:llä Oriveden ja Tampereen välillä sekä Nelostiellä Jyväskylän ja Heinolan välillä.

Myös Viitostie Mikkelin ja Heinolan välillä sekä Kuutostie osuudella Kouvola–Helsinki voivat ruuhkautua.

Ilmastonmuutos tai kuollut kyy voi ahdistaa lasta

Lasten lisääntynyt tietämys ympäristön tilasta voi lisätä ympäristöahdistuksen riskiä. Yksi osoitus lisääntyneestä ympäristötietoisuudesta on brittimedia BBC:n vuosittainen kirjoituskilpailu, jossa sanat muovi, pakkaus ja saaste esiintyivät tänä vuonna aiempaa useammin.

Lapsen kanssa kannattaa keskustella ympäristöön liittyvistä tunteista, myös peloista, sanoo biologian didaktiikan yliopistonlehtori Arja Kaasinen Helsingin yliopistosta. Surua tai pelkoa saattavat aiheuttaa ilmastonmuutoksesta kuuleminen tai esimerkiksi kuollut villieläin.

Kaasisen mukaan lapsen hyvä luontosuhde on toimiva perusta kaikelle ympäristöstä keskustelemiselle.

Venäjä pommittanut kapinallisten alueita eteläisessä Syyriassa ensi kertaa sitten vuoden 2017 aselevon

Venäjä on pommittanut kapinallisten hallussa olevia alueita eteläisessä Syyriassa ensi kertaa sitten vuoden 2017 aselevon, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva The Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Järjestön mukaan Venäjä teki noin 25 iskua kapinallisen hallussa pitämiin kaupunkeihin Daraan maakunnan itäisessä osassa.

Järjestöllä ei ole tiedossa, onko iskuissa kuollut tai haavoittunut ketään.

Yhdysvallat, Venäjä ja Jordania neuvottelivat Etelä-Syyriaan viime vuonna sotatoimia rajoittavan sopimuksen, jolla pyritään estämään konfliktin laajeneminen. Sen jälkeen Venäjän sotalentokoneet eivät ole pommittaneet kapinallisten alueita eteläisessä Syyriassa. (Lähde: AFP)

Saudi-Arabiassa naiset pääsevät nyt ajamaan autoa - ajokieltolaki päättyi

Saudi-Arabiassa naiset voivat nyt ajaa autoa. Maassa vuosikymmeniä voimassa ollut laki, joka kielsi naisia ajamasta autoa, päättyi puolenyön jälkeen.

Ajokiellon kumoaminen ei ole ainoa maassa tehty historiallinen uudistus, sillä hieman aikaisemmin elokuvateatterit sallittiin.

Vaikka kuningaskunta on tehnyt uudistuksia ja näyttänyt avautumisen merkkejä, maassa on viime viikkoina esimerkiksi pidätetty parikymmentä naisasia-aktivistia. Asiantuntijoiden mukaan kruununprinssi haluaa tällä tavoin muun muassa osoittaa, että uudistuksista huolimatta valta on yhä tiukasti kuningasperheen käsissä.

Saudi-Arabian uudistukset liittyvät kruununprinssi Mohammed bin Salmanin Vision 2030 -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on uudistaa kuningaskuntaa. (Lähde: AFP)

CNN: Intiassa kaksi miestä pidätetty hyväntekeväisyysjärjestölle työskennelleiden naisten joukkoraiskauksesta

Intiassa kuutta miestä syytetään joukkoraiskauksesta, joka tapahtui Itä-Intiassa Khuntin piirikunnassa tiistaina, kertoo muun muassa CNN. Paikallinen poliisi on kertonut, että Khuntin piirikunnassa viisi hyväntekeväisyysjärjestölle työskentelevää naista siepattiin ja joukkoraiskattiin.

Kaksi miehistä on pidätetty ja poliisi etsii neljää muuta miestä. Poliisi on lisäksi pidättänyt miehen, jota epäillään hyökkäyksessä avustamisesta.

Poliisin mukaan naiset olivat esittämässä näytelmää ihmiskaupasta, kun heidät siepattiin ja raiskattiin aseella uhaten. Raiskaajat kuvasivat raiskauksista videoita ja uhkailivat naisia, jotta nämä eivät ilmoittaisi teoista poliisille.

Turkki äänestää ennenaikaisissa vaaleissa

Turkki äänestää tänään presidentin- ja parlamenttivaaleissa.

Viimeisten mielipidemittausten mukaan presidentti Recep Tayyip Erdogan ja hänen valtapuolueensa AKP olisivat johdossa. Turkin oppositio on kuitenkin tehnyt loppukiriä viime viikkoina.

Vaalit ovat ennenaikaiset, sillä ne piti alun perin järjestää ensi vuonna. Vaalien teemoiksi ovat nousseet niin demokratia- ja sananvapauskysymykset kuin talouskin.

Englanti mittaa MM-ensikertalaisen Panaman taidot

Jalkapallon MM-kisat jatkuvat tänään kolmella ottelulla. G-lohkossa kohtaavat Englanti ja Panama ja H-lohkossa Japani ja Senegal sekä Puola ja Kolumbia.

Ottelu Englanti–Panama alkaa Nizhni Novgorodissa Suomen aikaa kello 15. Englanti voitti avausottelussaan Tunisian, MM-debytantti Panama hävisi Belgialle.

Japanin ja Senegalin kohtaaminen alkaa Jekaterinburgissa kello 18. Kumpikin joukkue voitti avauspelinsä, Japani Kolumbian ja Senegal Puolan.

Puola–Kolumbia pelataan kello 21 alkaen Kazanissa.