Yön uutiskooste: MV-julkaisun käsittely hovioikeudessa, EU:n ulkoministerit keskustelevat Turkista, taloustieteen Nobel jaetaan tänään

Hovioikeus alkaa käsitellä MV-julkaisun kirjoitusten laillisuutta ja infovaikuttamista tutkineen toimittajan vainoamista

Helsingin hovioikeudessa aletaan tänään puida kokonaisuutta, jossa ovat syytettynä muun muassa rasistisista kirjoituksistaan tunnetun MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin ja Venäjä-yhteyksistään tunnettu Johan Bäckman.

Istunto alkaa Janitskinin epäiltyjen törkeiden kunnianloukkausten ja tekijänoikeusrikosten käsittelyllä. Hän kiistää rikokset.

Käräjillä Janitskin tuomittiin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen yhteensä 16 eri teosta. Käräjäoikeuden mukaan Janitskin valjasti verkkojulkaisunsa asiattoman ja useiden ihmisten kunniaa loukkaavan keskustelun julkaisupaikaksi. Bäckman tuomittiin käräjillä vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa Venäjän informaatiovaikuttamista tutkineen toimittajan vainoamisesta. Bäckmanin valitus on salattu.

Monet koululaiset korkkaavat syysloman - Opetushallitus toivoo heidän matkustavan kirjojen maailmoihin

Suuri joukko koululaisia on aloittanut syyslomansa. Opetushallituksen mukaan Suomen kouluissa syyslomaillaan joko tällä tai ensi viikolla.

Nyt lomalla ovat esimerkiksi pääkaupunkiseudun, Tampereen, Vaasan, Joensuun, Jyväskylän ja Kajaanin koululaiset. Monissa kouluissa lomaillaan koko viikko, mutta osassa kouluista syysloma on typistetty pariin päivään tulevan viikonlopun alle.

Koulujen syysloma on julistettu lukulomaksi, eli perheitä kannustetaan lukemaan yhdessä. Opetushallitus muistuttaa, että kirjan siivin matkailu on tasa-arvoisempaa ja ekologisempaa kuin perinteiset tavat matkustaa.

Tarkkana aamuliikenteessä - tiet voivat olla paikoin jäisiä

Ilmatieteen laitos on antanut tienpintojen jäätymisen vuoksi usealle alueelle varoituksen huonosta ajokelistä. Huonosta ajokelistä varoitetaan Pohjalaismaakunnissa, Kainuussa ja Lapissa.

Maanantaina aamulla lännestä saapuu melko runsas sadealue maan eteläosaan. Lapissa tulee ajoittain lumi- tai räntäsadetta. Maan keskivaiheilla on enimmäkseen poutaa.

EU:n ulkoministerit ottavat tänään kantaa Turkin Syyria-hyökkäykseen

EU-maiden ulkoministerit käsittelevät tänään jännittynyttä suhdetta Turkkiin. EU on tuominnut Turkin hyökkäyksen Pohjois-Syyriaan, ja ulkoministerien odotetaan arvioivan tilannetta ja mahdollisia seuraamuksia tänään Luxemburgissa.

Kestävää ratkaisua ei EU:n mukaan saavuteta sotilaallisesti, vaan hyökkäys aiheuttaa sen mukaan epävakautta koko alueelle ja kärsimystä siviileille. Turkki hyökkäsi Syyrian pohjoisosiin viime viikolla tarkoituksenaan ilmeisesti luoda kurdialueelle suojavyöhyke.

EU-johtajat käsittelevät tilannetta myös torstaina alkavassa huippukokouksessa.

Suomesta ulkoministerien kokouksessa on paikalla Pekka Haavisto (vihr.).

Opposition ehdokas Karacsony voitti Budapestin pormestarinvaalin

Unkarissa opposition ehdokas Gergerly Karacsony on voittanut Budapestin pormestarinvaalit. Kun äänistä on laskettu 62 prosenttia, on Karacsony saanut 50 prosenttia ja valtapuolue Fidesziä edustava istuva pormestari Istvan Tarlos 45 prosenttia äänistä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan pormestarina vuodesta 2010 toiminut Tarlos on myöntänyt tappionsa ja onnitellut Karacsonya puhelimitse.

Tämänvuotisissa Unkarin paikallisvaaleissa oppositiopuolueet saivat joillakin alueille sovittua yhteisistä ehdokkaista horjuttaakseen oikeistopopulistisen Fideszin valtaa. (Lähde: AFP)

Pelastakaa Lapset: Afrikan sarvessa miljoonia uhkaa nälänhätä poikkeuksellisen kuivuuden vuoksi

Afrikan sarvessa nälkäkatastrofin uhriksi on vaarassa joutua toistakymmentä miljoonaa ihmistä. Heistä puolet on lapsia. Tilanteesta varoittava Pelastakaa Lapset kertoo, että ruuan saanti on uhattuna, koska kesä oli kuivin yli 35 vuoteen.

Humanitaarista apua tarvitaan esimerkiksi Etiopiassa, jossa noin kahdeksan miljoonaa ihmistä on vailla ruoka-apua. Keniassa yli 2,5 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista ruokapulasta. Somaliassa puolestaan kriittinen elintarvikepula koskettaa noin kahta miljoonaa.

Järjestö arvioi, että Afrikan sarven tilanne vain vaikeutuu ilmastoa lämmittävän El Nino -sääilmiön vuoksi.

Ecuadorin presidentti ja alkuperäiskansojen edustajat aloittivat keskustelut, jotta väkivaltaiset protestit saataisiin loppumaan

Ecuadorin presidentti Lenin Moreno ja alkuperäiskansojen edustajat ovat aloittaneet keskustelut, jotta lähes kaksi viikkoa jatkuneet ja väkivaltaisiksi yltyneet mielenosoitukset saataisiin loppumaan. Alkuperäiskansojen järjestö on johtanut polttoaineiden hinnankorotuksia vastustavia protesteja.

Alkuperäiskansojen kattojärjestön Conaien johtaja Jaime Vargas vaati keskustelujen aluksi, että presidentti Moreno irtisanoo sisä- ja puolusministerit protestien aikana käytetyn liiallisen väkivallan vuoksi.

12 päivää jatkuneissa protesteissa on viranomaisten mukaan kuollut kuusi ihmistä. Lähes 2 100 ihmistä on loukkaantunut tai pidätetty. (Lähde: AFP)

Tänään ratkeaa talouden Nobelin saaja

Tänään selviää, kuka tai ketkä saavat niin sanotun talouden Nobel-palkinnon. Viime vuonna kunnianosoituksen sai kaksi tutkijaa, jotka olivat kehittäneet malleja osoittamaan innovaatioiden ja ilmastopolitiikan yhdistämistä talouskasvuun.

Palkinto on viralliselta nimeltään Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi.

Seuraavan kerran Nobel-palkintoihin palataan joulukuussa, kun sekä Tukholmassa että Oslossa järjestetään näyttävät seremoniat palkituille.

Suomalainen Bengt Holmström sai taloustieteen Nobelin vuonna 2016.

Booker-palkinnon saajan nimi paljastetaan tänään

Arvostetun Booker-kirjallisuuspalkinnon saajan nimi selviää tänään. Palkinto myönnetään englanninkieliselle, Britanniassa julkaistulle romaanille.

Kuuden ehdokkaan joukossa on Margaret Atwood teoksesta The Testaments (Testamentit), joka on jatko-osa romaanille The Handmaid's Tale (Orjattaresi). Muita ehdokkaita ovat esimerkiksi Salman Rushdie teoksella Quichotte ja Bernardine Evaristo romaanillaan Girl, Woman, Other.

Viime vuonna palkinnon sai pohjoisirlantilainen Anna Burns romaanistaan Milkman.

Laineen Winnipeg jäi kotonaan Pittsburghin jalkoihin

Patrik Laineen Winnipeg Jets on kokenut selkeän tappion kotonaan Pittsburgh Penguinsille. Pittsburgh katkaisi Winnipegin kolmen voiton putken jyräämällä 7–2-vierasvoittoon.

Laine antoi syötön Mark Scheifelen tekemään Winnipegin toiseen maaliin. Suomalaishyökkääjä on haalinut kauden seitsemästä ensimmäisestä ottelusta tehot 3+8.

Sam Lafferty, Jake Guentzel ja Zach Aston-Reese tekivät kaksi maalia mieheen Pittsburghille.

Puola varmisti EM-paikkansa neljäntenä maana

Puola on varmistanut paikkansa jalkapallon ensi vuoden EM-turnauksessa. Puola sinetöi paikkansa kaatamalla Pohjois-Makedonian kotonaan 2–0.

Przemyslaw Frankowski ja Arkadiusz Milik tekivät Puolan maalit viimeisten 20 minuutin aikana.

G-lohkossa toisena oleva Itävalta nousi myös erittäin lähelle kisapaikkaa lyömällä naapurimaa Slovenian vieraissa 1–0. Itävalta on viisi pistettä edellä Pohjois-Makedoniaa ja Sloveniaa, kun vielä kaksi ottelua on pelaamatta.

EM-kisapaikkansa ovat aiemmin varmistaneet Belgia, Italia ja Venäjä.