Yön uutiskooste: MV-julkaisun rikoksista tuomio tänään – Ehdottomaan vankeuteen tuomittu Ilja Janitskin kuoli alkuvuodesta

Hovioikeus antaa tuomionsa MV-julkaisua koskevassa asiassa - käräjillä ehdottomaan vankeuteen tuomittu Ilja Janitskin kuoli alkuvuodesta

Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomion MV-julkaisua koskevassa rikosasiassa. Käräjäoikeus tuomitsi syksyllä 2018 julkaisun perustajan Ilja Janitskinin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Oikeuden mukaan hän oli vastuussa lukuisia ihmisiä loukkaavista ja rasistisista kirjoituksista.

Janitskin on hovissa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin sillä perusteella, että hän ei olisi ollut vastuussa MV:n sisällöstä. Janitskin kuoli alkuvuodesta.

Käräjäoikeus piti MV-asiaa täysin poikkeuksellisena rikoskokonaisuutena. MV-julkaisu ja Uber Uutiset oli sen mukaan valjastettu asiattoman ja useiden ihmisten kunniaa loukkaavan keskustelun julkaisupaikaksi. Julkaisujen toiminnassa on lisäksi toistuvasti, pitkäkestoisesti ja säännönmukaisesti julkaistu lainvastaisesti muille oikeudenhaltijoille kuuluvaa sisältöä sekä suhtauduttu täysin piittaamattomasti salassapitosäännöksiin sekä sääntelyyn rahankeräyksestä ja rahapeleistä.

Hovioikeuden ratkaisu annetaan iltapäivällä kahdelta.

Maailmassa on vahvistettu yli 13 miljoonaa koronavirustartuntaa

Maailmanlaajuisesti on nyt todettu yli 13 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Virukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu yli 570 000.

Todellisuudessa tartuntoja on todennäköisesti raportoituja enemmän, sillä esimerkiksi pääsy testeihin vaihtelee eri maissa, ja oireettomat ja vähäoireiset tartunnat voivat jäädä diagnosoimatta.

Yhdysvalloissa 5,4 miljoonaa ihmistä menetti sairausvakuutuksen koronapandemian seurauksena

Yhdysvalloissa arviolta 5,4 miljoonaa ihmistä menetti sairausvakuutuksensa koronaviruspandemian seurauksena, kirjoittaa New York Times. Lehti perustaa tiedon tuoreeseen Families USA -järjestön raporttiin, jossa tarkasteltiin tilannetta helmikuusta toukokuuhun.

Ihmiset menettivät sairausvakuutuksensa samalla, kun he jäivät työttömiksi. Yhdysvalloissa sairausvakuutus on monesti yhteydessä työpaikkaan.

Yhdysvalloissa yli 3,3 miljoonaa ihmistä on saanut koronavirustartunnan. Tartuntoja on todettu Yhdysvalloissa eniten kaikista maailman maista.

Kuningatar Elisabet tiesi kenraalikuvernöörin harkitsevan Australian pääministerin syrjäyttämistä 1970-luvulla

Australiassa on tänään julkaistu kuningatar Elisabetin salainen kirjeenvaihto monarkian edustajan, Australian kenraalikuvernööri John Kerrin kanssa.

Kirjeistä on selvinnyt, että Kerr ei ilmoittanut kuningattarelle etukäteen vuonna 1975 pääministerinä toimineen Gough Whitlamin sivuuttamisesta, kirjoittaa muun muassa Sydney Morning Herald. Lehden mukaan kuningatar kuitenkin tiesi Kerrin pohtineen asiaa.

Kirjeiden julkaisun taustalla on Australian korkeimman oikeuden toukokuinen päätös, jossa se katsoi, että kansallisarkisto on toiminut väärin pantatessaan kirjeenvaihdon historioitsija Jenny Hockingilta.

Hocking on aiemmin löytänyt todisteita siitä, että kuningattaren palatsi olisi tiennyt, että Kerr harkitsi Whitlamin syrjäyttämistä ja oli mukana neuvotteluissa.

Yhdysvaltain ja Kiinan kiista otti uusia kierroksia: ulkoministeri Pompeo kutsui Kiinan aluevaatimuksia laittomiksi

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen eripura syveni entisestään, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo arvosteli maanantaina paikallista aikaa kovin sanoin Kiinan toimia Etelä-Kiinan merellä. Pompeo ilmoitti Yhdysvaltojen pitävän Kiinan pyrkimyksiä saada hallintaansa Etelä-Kiinan meren alueita laittomina.

Yhdysvallat on jo pitkään vastustanut Kiinan laajoja vaatimuksia kiistellyllä vesialueella. Pompeon uusi kannanotto on kuitenkin sikäli aiempaa voimakkaampi, että hän asettui nyt selkeämmin tukemaan muiden Kaakkois-Aasian maiden, muun muassa Filippiinien ja Vietnamin, oikeuksia yksittäisillä vesialueilla. Aiemmin Yhdysvallat on välttänyt ottamasta kantaa yksittäisiin aluekiistoihin. (Lähde: AFP)

Real Madrid on yhden voiton päässä sarjamestaruudesta

Espanjan jalkapalloliigassa Real Madrid on yhden voiton päässä sarjamestaruudesta, kun se nappasi kolme pistettä maanantai-illan Granada-ottelusta, joka päättyi 2–1.

Madridilaisilla on vielä kaksi ottelua jäljellä. Barcelona on joukkueesta neljä pistettä jäljessä.

Real kohtaa seuraavaksi sarjaviidentenä olevan Villarrealin.

Southamptonin lisäaikamaali esti Manchester Unitedin nousun kolmanneksi

Englannin Valioliigassa Manchester Unitedilla oli maanantai-illan jalkapallo-ottelussa mahdollisuus nousta sarjakolmanneksi. 2–2-tasapeli Southamptonista kuitenkin jätti joukkueen viidenneksi tasapisteisiin Leicesterin kanssa.

Manchester United johti ottelua 23. minuutin jälkeen 2–1. Southamptonin Michael Obafemi laukoi pallon maaliin lisäajalla, kun ottelua oli pelattu 96 minuuttia.

United hamuaa paikkaa Mestarien liigasta ensi kaudeksi. Liigaan pääsee neljä parasta.