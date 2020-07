Yön uutiskooste: Maailman koronatartuntojen määrä ylitti 11 miljoonaa, Yhdysvalloissa juhlitaan itsenäisyyspäivää, sadealue pyyhkäisee Suomen yli

Marinin hallituksen kykyihin luotetaan enemmän kuin Rinteen ja Sipilän

Suomalaisten luottamus Sanna Marinin (sd.) johtaman hallituksen kykyihin on suurempi kuin Rinteen tai Sipilän hallituksiin, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus. Lähes kaksi kolmesta ilmoitti luottavansa hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita. Vajaa viidennes epäilee Marinin hallituksen kyvykkyyttä.

Enemmistö vastaajista uskoo hallituksen pysyvän pystyssä eduskuntavaaleihin asti. Noin neljännes uskoo hallituksen hajoavan ennen vaaleja.

Valtiovarainministeri Vanhanen HS:lle: Hallitusohjelman kirjaus 30 000 uudesta työllisestä on voimassa

Hallitusohjelman kirjaus 30 000 uuden työllisen saamisesta on voimassa, sanoo valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) Helsingin Sanomien haastattelussa.

Hallitusohjelman mukaan hallituksen on määrä päättää syyskuun puolivälin budjettiriiheen mennessä toimista, joiden arvioidaan tuovan vähintään 30 000 uutta työllistä. Helsingin Sanomien mukaan hallitus ei ole aiemmin suoraan sanonut, onko kirjaus yhä voimassa.

Sitä, millä keinoilla uusia työllisiä saadaan, Vanhanen ei haastattelussa avaa.

Vanhanen siirtyi eduskunnan puhemiehen paikalta valtiovarainministeriksi kesäkuun alussa, kun keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni erosi ministerin tehtävästä.

Monet metsästysseurat kaipaavat kipeästi nuoria jäseniä

Suomalaisten metsästäjien keski-ikä nousee vuosi vuodelta, ja monissa metsästysseuroissa kaivataan lisää nuoria harrastuksen pariin, Metsästäjäliitosta kerrotaan.

Riistakeskuksen mukaan eniten metsästäjiä on 50–70-vuotiaissa miehissä. Nuorten metsästäjien määrissä on suuria alueellisia vaihteluita.

Suomessa on myös alueita, joilla kaikki metsästyksestä innostuneet nuoret eivät pääse harrastuksen pariin. Metsästyksen aloittaminen vaatii metsästysoikeuden esimerkiksi metsästysseuran jäsenyyden kautta, eikä seuroihin välttämättä oteta ulkopuolisia jäseniä.

Sadealue pyyhkäisee Suomen yli tänään

Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen ylle saapuu tänään lounaasta sadealue, joka peittää koko maan lukuun ottamatta aivan pohjoisinta Lappia. Ukkosta saadaan aivan maan pohjoisosissa.

Sadesää jatkuu yön yli sunnuntaille ja voimistuu selkeästi maanantaiksi.

Lämpötila pysyttelee läpi viikonlopun ylimmillään noin 20 asteessa maan eteläosissa. Pohjoisessa päästään noin 15 asteeseen.

Eteläisille merialueille on luvassa tälle päivälle kovan tuulen varoitus. Sama varoitus jatkuu huomenna laajemmalle Suomen merialueille. Luvassa voi olla myös aallokkovaroitus.

Koronavirustartuntoja on maailmanlaajuisesti todettu jo yli 11 miljoonaa

Maailmassa on todettu nyt yli 11 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Virukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu yli 520 000.

Todellisuudessa tartuntoja on todennäköisesti enemmän, sillä esimerkiksi oireettomat ja vähäoireiset tartunnat jäävät helposti diagnosoimatta. Lisäksi testauskäytännöt ja pääsy testaukseen vaihtelevat eri maissa.

Eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia on tilastoitu Yhdysvalloissa, jossa sairastuneita on lähes 2,8 miljoonaa. Toiseksi eniten tartuntoja on todettu Brasiliassa ja kolmanneksi eniten Venäjällä. Kuolemia on vahvistettu toiseksi eniten Brasiliassa ja kolmanneksi eniten Britanniassa.

Välimerellä siirtolaisia pelastavalle alukselle julistettiin hätätila

Ihmisoikeusjärjestö SOS Mediterranee on julistanut hätätilan siirtolaisia Välimereltä pelastavalle alukselle. Yli viikon maihinnousulupaa odottaneen aluksen kyydissä on 180 siirtolaista.

Järjestön mukaan laivan on saatava rantautua välittömästi huonontuneiden olosuhteiden ja aluksella syntyneiden väkivaltaisuuksien takia.

Järjestö kertoo tiedotteessaan, että aluksella on ollut joitakin itsemurhayrityksiä ja että kyydissä olevilla on ollut merkkejä äärimmäisestä henkisestä väsymyksestä, masennuksesta ja levottomuudesta. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa juhlitaan itsenäisyyspäivää

Yhdysvalloissa juhlitaan tänään itsenäisyyspäivää. Amerikan kolmeatoista siirtokuntaa edustanut mannermaakongressi julisti siirtokunnat itsenäisiksi Britanniasta 4. heinäkuuta vuonna 1776.

Itsenäisyyspäivä on vapaapäivä koko liittovaltiossa. Sitä juhlitaan paraatein ja ilotulittein.

Presidentti Donald Trump osallistuu itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin Etelä-Dakotassa perjantai-iltana paikallista aikaa eli aikaisin aamulla lauantaina Suomen aikaa. Mount Rushmoren graniittiin kaiverretut Yhdysvaltain aiemmat presidentit seuraavat, kun Trump pitää puheen tuhansille paikallaolijoille.

Washington Postin mukaan presidentin on määrä viettää itsenäisyyspäivää Valkoisessa talossa Washingtonissa.

Pubit ja ravintolat aukeavat Englannissa yli sadan päivän jälkeen

Yhdistyneiden kuningaskuntien suurin maa Englanti avaa tänään pubinsa, baarinsa, kahvilansa ja ravintolansa. Ravitsemisliikkeet suljettiin koko Britanniassa maaliskuun 20. päivä koronavirustilanteen takia, joten liikkeet avautuvat nyt ensimmäistä kertaa yli sataan päivään.

Virustoimet pysyvät kuitenkin osin voimassa. Ostetut tuotteet esimerkiksi tarjoillaan pöytiin, ja musiikin täytyy olla verrattain hiljaisella, koska ihmisten huutaessa myös sylkipisaroiden lentämisen riski korostuu.

Englannin lisäksi myös Pohjois-Irlannissa ravitsemisliikkeet ovat avanneet ovensa. Skotlannissa ja Walesissa ravintoloiden on määrä avautua myöhemmin heinäkuussa.