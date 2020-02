Yön uutiskooste: Maailman rikkain mies lahjoittaa 10 miljardia dollaria ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, onnettomuus Keravalla – yksi lähti karkuun, kolme loukkaantui

Amazon-miljardööri Jezz Bezos lahjoittaa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun 10 miljardia dollaria

Maailman rikkain mies Jeff Bezos perustaa ilmastorahaston, johon hän lahjoittaa 10 miljardia dollaria eli 9,2 miljardia euroa.

Verkkokauppa Amazonin perustaja ja toimitusjohtaja Bezosin omaisuuden arvoksi on arvioitu 130 miljardia dollaria eli noin 120 miljardia euroa. Hän kertoi rahastosta sosiaalisessa mediassa. Bezos kirjoitti Instagram-päivityksessään, että ilmastonmuutos on suurin uhka maapallolle.

Bezosin mukaan rahastosta aletaan myöntää apurahoja jo kesällä muun muassa tutkijoille, aktivisteille ja kansalaisjärjestöille. (Lähde: AFP)

Kolme loukkaantunut vakavasti ja yksi lähtenyt karkuun paketti- ja henkilöauton kolaroitua Keravalla

Kolme ihmistä on loukkaantunut vakavasti henkilöauton ja pakettiauton kolarissa Keravalla Uudellamaalla, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Yhden loukkaantuneen vammat ovat päivystävän palomestarin mukaan erittäin vakavia.

Pakettiauton kuljettaja lähti onnettomuuspaikalta karkuun. Itä-Uudenmaan poliisi kertoi aamuyöllä Twitterissä, että Keravalla etsitään 17-vuotiasta miestä vankilan kohdalla. Poliisin johtokeskuksesta Helsingistä vahvistettiin aamuyöllä kahden jälkeen, että poliisin etsimä mies pakeni onnettomuuspaikalta.

Poliisi tviittasi myöhemmin, että sivullinen löysi kadonneen.

Onnettomuus sattui Huhtimontiellä hieman ennen puolta yötä. Molempien autojen kyydissä oli kaksi ihmistä. Henkilöauto oli ollut pysähdyksissä levikkeellä ja lähti tekemään U-käännöstä, kun takaa tullut pakettiauto ajoi henkilöauton kylkeen.

Kiinassa kuolee yhä ihmisiä koronaan – uusia viruskuolemia vähemmän kuin yhtenäkään päivänä tässä kuussa

Kiinassa on koronavirukseen kuollut jo lähemmäs 1 900 ihmistä. Maan terveysviranomaiset ovat kertoneet hieman alle sadasta uudesta kuolemasta.

Viranomaiset raportoivat päivittäin uusista tartunnoista ja kuolemista. Tiistain kuolemantapausluvut ovat matalammat kuin yhtenäkään päivänä koko helmikuussa.

Koko maassa virustartunnan on saanut yli 72 400 ihmistä. (Lähde: AFP)

Uusi tietovuoto paljastaa, millä perusteilla uiguureja pidätetään Kiinassa

Uusi asiakirjavuoto näyttää, millä perusteilla Kiina pidättää uiguurimuslimeja maan luoteisosassa sijaitsevassa Xinjiangissa ja toimittaa heitä niin kutsutuille uudelleenkoulutusleireille. Yli satasivuisen asiakirjan sisällöstä uutisoivat muun muassa BBC ja CNN.

Dokumentissa on listattu tietoja esimerkiksi siitä, kuinka usein ihmiset rukoilevat, miten he pukeutuvat ja keihin he ovat yhteydessä.

Kiina väittää toimillaan taistelevansa terrorismia ja uskonnollista ääriajattelua vastaan. BBC:n haastatteleman Kiina-asiantuntijan mukaan tietovuoto osoittaa, että Kiina aktiivisesti vainoaa ja rankaisee tavanomaisesta uskonnonharjoittamisesta.

YK:n mukaan noin miljoona uiguurimuslimia on suljettu Xinjiangissa leireille, joissa heidät pyritään käännyttämään pois islamista ja kulttuuristaan.

Britanniassa pääministerin kanslian neuvonantaja erosi väitettyjen kohukommenttiensa takia

Britanniassa pääministerin kanslian neuvonantaja Andrew Sabisky erosi maanantaina. Kanslia kertoi eron syyksi arvostelun, joka on noussut Sabiskyn väitetyistä raskauksia, rotuhygieniaa ja rotua käsittelevistä kommenteista, kertoo BBC.

Työväenpuolue oli vaatinut Sabiskyn erottamista, koska tämä olisi puolueen mukaan väittänyt mustien älykkyysosamäärää pienemmäksi kuin valkoisten.

Sabiskyn väitetään myös sanoneen, että pakollinen ehkäisy voisi estää "pysyvän alaluokan muodostumisen".

Sabisky palkattiin tehtäväänsä sen jälkeen, kun pääministeri Boris Johnsonin erityisneuvonantaja Dominic Cummings halusi, että pääministerin kansliaan hakisi töihin "ulkopuolisia ja outoja lintuja".

Kevään yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon alkaa

Ammatillisen koulutuksen ja lukion yhteishaku alkaa tänään. Koulutukseen haetaan Opintopolku.fi-palvelussa.

Yhteishaussa on tänä keväänä tarjolla yli 80 600 aloituspaikkaa.

Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville ja ilman tutkintoa oleville hakijoille. Aiemmin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea ammatilliseen koulutukseen jatkuvassa haussa. Oppilaitokset päättävät itse jatkuvan haun aikatauluista.

Yhteishaku päättyy 10. maaliskuuta. Oppilaitokset julkaisevat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 11. kesäkuuta.

700 maalin merkkipaalua jahtaava Ovetshkin jäi taas ilman osumia

Venäläinen hyökkääjätähti Aleksandr Ovetshkin joutuu yhä odottamaan 700 NHL-maalin rajan rikkoutumista. Ovetshkinille merkittiin maalisarakkeeseen pyöreä nolla, kun hänen joukkueensa Washington Capitals hävisi vierasjäällä Vegas Golden Knightsille 2–3.

Merkkipaalua jahtaava Ovetshkin on pelannut nyt viisi ottelua putkeen tekemättä maaleja. Kyseessä on venäläisen pisin jakso ilman osumia tällä kaudella.

Seitsemän pelaajaa on ylittänyt NHL-urallaan 700 maalin rajan.