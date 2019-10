Yön uutiskooste: Markkanen nakutti kauden avausottelussa NBA-uransa parhaat lukemat, perussuomalaiset jatkaa kärkipaikalla, kertoo HS-gallup

Markkanen nakutti kauden avausottelussa NBA-uransa parhaat lukemat

Koripalloilija Lauri Markkanen on aloittanut kolmannen NBA-kautensa vahvalla esityksellä. Markkanen teki 35 pistettä, kun hänen joukkueensa Chicago Bulls koki Charlotte Hornetsin vieraana niukan 125–126-tappion.

Pistemäärä sivuaa Markkasen NBA-uran parasta ottelua. Suomalainen kahmi myös 17 levypalloa.

Bullsin pelaajista kukaan muu ei yltänyt edes 20 pisteeseen. Charlotten tilastoykkönen oli 27 pistettä tehnyt P.J. Washington.

HS-gallup: Perussuomalaiset jatkaa kärkipaikalla

Perussuomalaiset jatkaa selkeästi Suomen suosituimpana puolueena, kertoo tuore Helsingin Sanomien gallup. Perussuomalaisten kannatus on noussut edelliskuusta 0,7 prosenttiyksiköllä ja on nyt 20,5 prosenttia.

Kokoomus ja pääministeripuolue SDP jatkavat jaetulla kakkossijalla 17 prosentin kannatuksella.

Vihreät on neljäntenä 13,9 prosentin kannatuksella. Keskusta on 12,2 prosentissa. Syyskuinen puheenjohtajanvaihdos ei ole ainakaan vielä näkynyt keskustan kannatuksessa.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, joka haastatteli puhelimitse reilut 2 100 ihmistä. Virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Suomen suurin kirja-alan tapahtuma alkaa Helsingissä

Helsingin kirjamessut alkavat tänään ja jatkuvat viikonlopun yli Messukeskuksessa. Nelipäiväisillä messuilla esiintyy yli 1 100 kirjailijaa, taiteilijaa, poliitikkoa ja vaikuttajaa. Mukana ovat lähes kaikki vuoden merkittävimmät suomalaiset kirjailijat ja lähes 40 kansainvälistä vierasta.

Suomen suurimmassa kirja-alan tapahtumassa vieraili viime vuonna 85 600 kävijää.

Samaan aikaan kirjamessujen kanssa Messukeskuksessa järjestetään Viini ja Ruoka -tapahtuma.

Jehovan todistajien valtakunnansalin polttamisesta epäilty oikeuden eteen Turussa

Varsinais-Suomen käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä tapausta, jossa 41-vuotiasta miestä epäillään Jehovan todistajien valtakunnansalin polttamisesta Pöytyällä elokuussa.

Poliisi on aiemmin kertonut, että miestä epäillään törkeästä tuhotyöstä sekä törkeän tuhotyön yrityksestä, koska hän oli poliisin mukaan yrittänyt sytyttää rakennuksen myös jo viikkoa aiemmin. Poliisi on kertonut, että mies on kuulusteluissa myöntänyt teot.

Liput liehuvat tänään YK:n syntymäpäivän kunniaksi

Yhdistyneet kansakunnat (YK) perustettiin tänään 74 vuotta sitten, minkä kunniaksi vietetään kansainvälistä YK:n päivää. Merkkipäivää on vietetty vuodesta 1948 asti. Se on virallinen liputuspäivä.

YK:n peruskirja astui voimaan toisen maailmansodan jälkeen 24.10.1945. YK perustettiin hallitusten väliseksi yhteistyöjärjestöksi, jonka toiminnan tavoitteena on rauhan, oikeudenmukaisuuden sekä ihmisoikeuksien edistäminen.

Tällä viikolla vietetään myös kansainvälistä aseistariisuntaviikkoa.

Ensi vuonna on YK:n 75 vuoden juhlavuosi, jonka tapahtumat alkavat tammikuussa 2020.

Turkin ja Venäjän yhteistyö Pohjois-Syyriassa puhuttanee Nato-kokouksessa

Nato-maiden puolustusministerit ovat tänään koolla Brysselissä, jossa Pohjois-Syyrian tilanne vienee päähuomion. Sotilasliiton jäsen Turkki ja Venäjä ilmoittivat aiemmin tällä viikolla aloittavansa yhteisen partioinnin Pohjois-Syyriassa.

Turkki ja Yhdysvallat sopivat viime viikolla, että Turkki keskeyttää operaationsa Pohjois-Syyriassa, minkä jälkeen sotatoimet alueella ovat rauhoittuneet. Kehitys on ollut Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan rohkaisevaa.

Naton puolustusministerien työillalliselle on tänään kutsuttu myös ministeri Antti Kaikkonen (kesk.) yhdessä Ruotsin ja EU:n korkean edustajan kanssa.

Kurdijohtoisten joukkojen komentaja kiitti Venäjää Syyrian kurdien pelastamisesta

Kurdijohtoisten SDF-joukkojen komentaja Mazlum Abdi kiitti keskiviikkona Moskovaa ihmisten pelastamisesta. Venäjä solmi tiistaina Turkin kanssa sopimuksen, joka on päättänyt Turkin hyökkäyksen Syyrian kurdialueille.

Venäjä ja Turkki sopivat muun muassa, että kurdien YPG-taistelijoiden on aseineen poistuttava 150 tunnin kuluessa Syyriassa alueelta, joka ulottuu 32 kilometrin päähän Turkin vastaiselta rajalta. Kurdeille annettiin vetäytymiseen reilut kuusi vuorokautta keskiviikon puolestapäivästä lähtien. YPG on osa SDF-joukkoja. (Lähde: AFP)

Francon jäännökset siirretään uuteen paikkaan tänään

Espanjan edesmenneen diktaattorin Francisco Francon jäännökset siirretään pois Kaatuneiden laakson mausoleumista tänään. Franco haudataan vaimonsa viereen perhehautaan El Pardoon Madridin pohjoispuolelle.

Maan hallitus ilmoitti maaliskuussa, että Francon jäännökset siirretään pois Kaatuneiden laaksosta (Valle de los Caidos) Madridin länsipuolelta. Hallituksen mukaan Espanja ei voi "jatkaa diktaattorin perinnön ylistämistä" mausoleumissa, josta on tullut turistien ja äärioikeistolaisten suosima nähtävyys.

Franco hallitsi Espanjaa vuosina 1939–1975. (Lähde: AFP)

Saudi-Arabia vaihtoi ulkoministeriä toista kertaa vuoden sisään

Saudi-Arabia on vaihtanut jälleen ulkoministeriään. Ulkoministerinä toiminut Ibrahim al-Assaf siirretään salkuttomaksi ministeriksi vain 10 kuukautta sen jälkeen, kun hänet nimitettiin tehtäväänsä.

Saudi-Arabian kuningas Salman nimitti uudeksi ulkoministeriksi Faisal bin Farhan al-Saudin, joka on toiminut maan Saksan-suurlähettiläänä.

Nyt tehtävästä pois siirretty Assaf korvasi joulukuussa 2018 Adel al-Jubeirin. Tuohon aikaan Saudi-Arabia oli sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta seuranneen diplomaattisen kriisin kourissa. (Lähde: AFP)

Pilvipalvelut nostivat Microsoftin tulosta

Teknologiajätti Microsoftin tulos nousi viimeisimmällä neljänneksellä 21 prosentilla 10,7 miljardiin dollariin, yhtiö kertoo neljännesvuosikatsauksessaan. Yhtiön liikevaihto kasvoi 14 prosentilla 33,1 miljardiin verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Syynä nousulle on menestyvä pilvipalvelutoiminta, josta on tullut yhtiön ydinalueita.

Yrityksille myytävät pilvipalvelut kattavat hieman yli kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta. (Lähde: AFP)

Oxlade-Chamberlain tyylitteli, Liverpool haki vierasvoiton Urosen Genkistä

Belgialaisen Genkin puolustaja Jere Uronen sai huhkia kiireisen iltavuoron Liverpoolin vahvan hyökkäyksen kanssa jalkapallon miesten Mestarien liigassa. Liverpool voitti vieraissa 4–1 ja on liigan puolivälissä E-lohkossa toisena italialaisen Napolin perässä. Genkillä on koossa tasapelipiste edelliskierroksen tasapelistä Napolia vastaan.

Liverpool sai kamppailuun unelma-alun, kun Alex Oxlade-Chamberlain laukoi paristakymmenestä metristä pallon maaliin. Oxlade-Chamberlain loisti myös toisella puoliajalla. Hänen komea ulkosyrjälaukauksensa nosti Liverpoolin 2–0-johtoon 57. minuutilla. Maalijuhlaa jatkoivat Sadio Mané ja Mohamed Salah ennen Genkin Stephen Odeyn kavennusta.

Uronen pelasi koko ottelun.