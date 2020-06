Yön uutiskooste: Markkasen Bullsin kausi ohi, sote-uudistus pyörähtää tänään uudelle kierrokselle, Ruotsin entinen Kiinan-lähettiläs oikeuteen

Suomen hotellibisnes alkaa elpyä koronaviruksen jäljiltä maltillisesti

Hallituksen päätös suhtautua suopeasti kotimaan matkailuun tauon jälkeen on saanut suomalaiset varaamaan hotellihuoneita maltillisesti. Varauksia on tehty, mutta hotelliketjujen mukaan enemmänkin mahtuisi. Isot ketjut ovat avaamassa nyt noin puolet hotelleistaan, ja valmius avata loputkin hotellit on, jos kysyntää riittää.

Kesän hotellivieraiden joukosta puuttuvat tällä hetkellä tyystin ulkomaalaiset asiakkaat. Se kurittaa erityisesti Helsingin ja muunkin pääkaupunkiseudun hotelleja sekä lisäksi Lappia.

Sote-uudistus pyörähtää uudelle kierrokselle - ministeriryhmä kertoo etenemisestä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen etenemisestä kuullaan tänään, kun sote-uudistusta pohtineet ministerit kertovat yhteisistä linjauksistaan. Eilen kerrottiin, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johtama sote-ministerityöryhmä on päässyt yhteisymmärrykseen.

Sote-uudistus on yksi hallituksen keskeisistä rakenteellisista uudistuksista, joita se edistää.

Liperin Mylly tulessa - "tulee vaurioitumaan pahoin"

Pohjois-Karjalassa Liperissä on syttynyt tuleen Liperin Mylly, kertoo pelastuslaitos tiedotteessaan.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta vähän ennen kahta yöllä.

Tiedossa ei ole henkilövahinkoja, mutta pelastuslaitoksen mukaan mylly tulee vahingoittumaan tulipalossa pahoin. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Tulipalon sammutus tulee kestämään pitkälle perjantaihin aamupäivälle saakka.

Liperin Mylly Oy valmistaa muun muassa jauhoja ja leseitä.

Yhdysvalloissa muistettiin George Floydia

Yhdysvalloissa Minneapolisissa on järjestetty poliisin käsissä kuolleen George Floydin muistotilaisuus.

Muistotilaisuuteen ottivat osaa muun muassa Floydin perhe, Minnesotan kuvernööri Tim Walz ja Minnesotan senaattori Amy Klobuchar.

Floyd kuoli Minneapolisissa viime viikon maanantaina sen jälkeen kun valkoinen poliisi oli painanut häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan pidätystilanteessa. Paikalla oli myös kolme muuta poliisia.

Floydia niskasta painanut poliisin syytteet kovenivat torstaina Suomen aikaa kolmannen asteen murhasta, joka Suomessa vastaisi lähinnä kuolemantuottamusta, toiseen asteen murhaan, joka vastaa tappoa.

Kansalaisjärjestöt haastavat Trumpin oikeuteen Valkoisen talon protestin hajottamisen vuoksi

Yhdysvalloissa kansalaisoikeusjärjestö American Civil Liberties Union ja mustien oikeuksia ajava Black Lives Matter -liike haastavat oikeuteen presidentti Donald Trumpin ja oikeusministeri William Barrin.

Asiasta kertoo muun muassa Guardian.

Liikkeet syyttävät Trumpia ja Barria muun muassa kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien rajoittamisesta.

Oikeuskanteen taustalla ovat maanantaiset tapahtumat, jossa rauhanomainen mielenosoitus Valkoisen talon edessä hajotettiin ilmeisesti vain sen vuoksi, jotta Trump pääsisi kävelemään ja kuvauttamaan itsensä Raamatun kanssa läheisen kirkon edessä.

Brasiliassa jälleen ennätysmäärä koronakuolemia - maa ohitti Italian koronakuolemien määrässä

Latinalaisen Amerikan Brasiliassa on nyt kuollut kolmanneksi eniten ihmisiä maailmassa koronaviruksen seurauksena.

Maassa on raportoitu 1 473 koronaan liittyvää uutta kuolemantapausta vuorokauden aikana, mikä on maan korkein päiväkohtainen lukema tähän mennessä. Päiväkohtainen ennätys rikottiin viimeksi eilen.

Kuolemantapauksia on todettu nyt yhteensä yli 34 000. Samalla Brasilia on ohittanut Italian koronakuolemien määrässä. Yhteensä maassa on kuollut 160 ihmistä miljoonaa asukasta kohden.

210 miljoonan asukkaan maassa tartuntoja on todettu nyt lähes 615 000, mikä on toiseksi korkein lukema maailmassa heti Yhdysvaltojen jälkeen. (Lähde: AFP)

Komissaari: EU-komissio haluaa EU:n sisärajat auki kesäkuun loppuun mennessä

Euroopan komissio haluaa kaikkien EU-maiden avaavan rajaansa kesäkuun loppuun mennessä, kertoi EU:n sisäasioiden komissaari Ylva Johansson Euronewsille.

Johanssonin mukaan hän aikoo ehdottaa sisärajojen avaamista ja rajatarkastusten päättämistä tänään EU-maille, koska koronavirustilanne on parantunut monissa maissa.

EU:n sisäministerit keskustelevat tänään vapaasta liikkuvuudesta ja matkustusrajoituksista EU:n sisärajoilla. Suomesta kokoukseen osallistuu sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.)

EU:n ulkorajojen avaamisesta on määrä päättää myöhemmin.

Monet EU-maat, muun muassa Ranska ja Belgia, ovat kertoneet avaavansa rajansa. Italia on sen jo tehnyt.

Ruotsin entinen Kiinan-lähettiläs oikeuteen

Ruotsissa on määrä tänään alkaa oikeudenkäynti maan entistä Kiinan suurlähettilästä Anna Lindstedtiä vastaan.

Lindstedtin epäillään ylittäneen toimivaltuutensa, kun hän neuvotteli Ruotsin kansalaisen, toisinajattelija Gui Minhain vapautuksesta ohi diplomaattisten väylien tammikuussa viime vuonna.

Kiinalaistaustainen Gui pidätettiin alun perin vuonna 2015. Hänen syytteensä liittyvät vakoiluun.

Kyseessä on ensimmäinen kerta 200 vuoteen, kun suurlähettiläs joutuu oikeuteen Ruotsissa. (Lähde: TT–AFP)

NBA-joukkue Bullsin puheejohtaja pettynyt joukkueen kohtalosta

Chicago Bullsin puheenjohtaja Michael Reinsdorf on pettynyt siitä, että joukkue ei enää pääse pelaamaan kuluvalla kaudella koripalloliiga NBA:ssa.

Liiga hyväksyi torstaina esityksen sarjan jatkumisesta. Sen mukaan kausi jatkuu 22 joukkueen peleillä Disney World -teemapuistossa. Lauri Markkasen Bulls ei ole jatkavien joukkueiden joukossa. Sarjan jatkosta kertoi ESPN.

NBA keskeytettiin maaliskuussa koronaviruksen leviämisen takia.