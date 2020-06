Yön uutiskooste: Matkustaminen helpottuu tänään Baltiaan ja Pohjoismaihin Ruotsia lukuun ottamatta

Matkustaminen Baltian maihin sekä Norjaan, Tanskaan ja Islantiin helpottuu tästä päivästä lähtien.

Hallitus linjasi viime viikolla, että koronaviruksen vuoksi toteutettu rajavalvonta poistuu näiden valtioiden osalta eikä maista palaavilta enää edellytetä kahden viikon omaehtoista karanteenia.

Helpotetun matkustamisen kohdemaista Islanti edellyttää maahan tulevilta karanteenia tai koronavirustestin tekemistä lentokentällä. Tanska ottaa asiaan kantaa tällä viikolla.

Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä rajavalvonta jatkuu Suomessa edelleen maiden erilaisten koronavirustilanteiden vuoksi.

Hallitus neuvottelee koronatilanteesta ja valmiuslain soveltamisesta

Hallitus neuvottelee tänään koronatilanteesta ja pohtii valmiuslain nojalla annettujen toimivaltuuksien käytön jatkoa.

Valmiuslaki otettiin käyttöön maaliskuussa, kun koronatilanteen vakavuus alkoi käydä ilmeiseksi. Sen nojalla on otettu käyttöön monia koronan torjuntaan tarkoitettuja määräyksiä, kuten Uudenmaan eristäminen, yleisötilaisuuksien rajoittaminen, koulujen ja ravintoloiden sulku.

Osa rajoituksista on purettu, mutta monet ovat vielä voimassa.

Suomalaiset yrityspäättäjät tyytymättömiä hallituksen toimiin innovaatioiden tukemisessa

Suomalaiset yritysjohtajat arvostelevat hallituksen toimia innovaatioiden edistämiseksi. Immateriaalipalveluyritys Kolster teetti kyselyn, jossa 70 prosenttia siihen vastanneista yritysjohtajista sanoo, etteivät hallituksen toimet edistä oman yrityksen menestystä tai innovointia.

Vastanneista viisi prosenttia arvioi hallituksen tekojen edistäneen kasvua omassa yrityksessään.

Kyselyyn vastasi noin 200 yrityspäättäjää, joista puolet toimitusjohtajia. Yrityksistä 60 prosenttia oli joskus saanut tukea Business Finlandilta.

Yhdysvalloissa päivittäinen koronakuolemien määrä putosi alimmilleen viikkoihin – sunnuntaisin on yleensä kirjattu viikon alhaisin luku

Yhdysvalloissa koronavirukseen liittyvien uusien kuolemien määrä putosi sunnuntaina Johns Hopkinsin yliopiston tilaston mukaan alimmilleen viikkoihin.

Baltimorelaisyliopiston mukaan maassa ilmoitettiin sunnuntain aikana 382 uutta kuolemantapausta. Se on yliopiston tilastoissa vähiten sitten huhtikuun alun, jolloin päivittäisten kuolemantapausten määrä kääntyi jyrkkään nousuun.

Sunnuntaisin on tosin yleensä ilmoitettu viikon alhaisin päivittäinen lukema erilaisten tilastoinnin viiveiden takia.

Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia on Yhdysvalloissa jo lähes 116 000, mikä on eniten maailmassa. Parin viime viikon aikana päivittäin on kerrottu yleensä noin 700–1 000 uudesta kuolemasta.

Uusia tartuntoja maassa rekisteröidään edelleen päivittäin noin 20 000.

Jopa 51 000 alle viisivuotiasta lasta voi kuolla koronavirusepidemian seurauksiin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

Koronaviruspandemiasta johtuva aliravitsemus ja terveydenhuollon ylikuormittuminen voivat tappaa jopa 51 000 alle viisivuotiasta lasta Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa tämän vuoden aikana, arvioivat YK:n lastenjärjestö Unicef ja Maailman terveysjärjestö WHO tuoreen tutkimuksen pohjalta.

Tämän vakavimmaksi arvioidun skenaarion toteutuminen palauttaisi alueen lapsikuolleisuuden 40 prosenttia tavallista korkeammaksi, eli 2000-luvun alun lukemiin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kymmentä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maata, joissa elää 41 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta.

Sipri: Ydinaseiden määrä väheni hiukan, mutta aserajoitusten näkymät ovat synkät

Ydinaseiden määrän hienoinen lasku maailmassa jatkui viime vuonna, kertoo Tukholman rauhantutkimusinstituutti Sipri tuoreessa vuosikirjassaan. Pääasiassa lasku johtui vanhentuneiden aseiden purkamisesta Yhdysvalloissa ja Venäjällä, joilla on hallussaan noin 90 prosenttia maailman ydinaseista.

Siprin laskelmien mukaan maailmassa oli tämän vuoden alussa yhteensä noin 13 400 ydinkärkeä eli muutama sata vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näistä reilut 3 700 oli valmiina käyttöön esimerkiksi ohjuksissa.

Siprin mukaan ydinaseiden rajoittamisen tulevaisuudennäkymät ovat synkät. Yhdysvaltain ja Venäjän välillä on voimassa enää niin kutsuttu Uusi Start -sopimus, joka sekin umpeutuu helmikuussa 2021.

Espanja avaa viikonloppuna rajansa EU-alueen matkailijoille, mutta Portugalista tulevien pitää vielä odottaa

Espanja aikoo avata ensi sunnuntaina rajansa Euroopan unionin alueelta tuleville matkailijoille. Asiasta kertoi maan pääministeri Pedro Sanchez.

Poikkeuksena ovat kuitenkin Portugalista matkustavat, joiden tulee odottaa Espanjaan matkustamista vielä heinäkuun alkuun. El Pais -lehden mukaan poikkeus johtuu Portugalin hallituksen pyynnöstä.

Espanjan rajat suljettiin, kun maahan julistettiin poikkeustila maaliskuun puolivälissä koronaviruksen leviämisen takia. El Paisin mukaan myös poikkeustilan on määrä päättyä sunnuntaina.

EU:n ja Britannian tulevaa suhdetta arvioidaan tänään huipputapaamisessa

Euroopan unionin ja Britannian johtohahmot keskustelevat tänään videotapaamisessa siitä, millaiseksi unionin ja Britannian suhde muodostuu tulevaisuudessa.

Tapaamiseen osallistuvat Britannian pääministeri Boris Johnson sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja parlamentin puheenjohtaja David Sassoli.

EU ja Britannia ovat neuvotelleet siitä, miten kaupankäynti ja muut suhteet järjestetään sen jälkeen, kun Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy. Viime kuukausina käydyissä neuvotteluissa ei ole saavutettu paljoa edistystä.

Kuolinsyyraportti: Poliisin laukauksiin Atlantassa kuollutta mustaa miestä ammuttiin selkään kahdesti

Yhdysvaltojen Atlantassa kuollutta mustaa miestä ammuttiin selkään kahdesti, selviää piirikunnan oikeuslääkärin kuolinsyyraportista. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalaiskanava CNN.

Poliisin epäillään ampuneen perjantaiyönä mustan Rayshard Brooksin kuoliaaksi pikaruokaravintolan pihalla. Tuoreen raportin mukaan Brooks kuoli luotien aiheuttamiin vaurioihin ja verenhukkaan.

Ampumisesta epäilty poliisi on erotettu, ja toinen hänen seurassaan ollut poliisi on siirretty pois kenttätyöstä. Myös kaupungin poliisipäällikkö on eronnut tapauksen takia.

New Yorkissa vastustetaan mustiin transihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa

Yhdysvalloissa New Yorkissa on osoitettu mieltä mustien transnaisten kohtamaa väkivaltaa vastaan. Mielenosoituksessa on tuotu erityisesti esiin transihmisiin kohdistuva poliisin harjoittama väkivalta.

New York Timesin mukaan transihmiset joutuvat usein väkivallan kohteiksi niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa

Yhdysvalloissa on jo viikkoja protestoitu rasismia ja poliisin harjoittamaa väkivaltaa vastaan. Mielenosoitukset alkoivat, kun mustaihoinen George Floyd kuoli poliisin käsissä 25. toukokuuta. Protestit ovat levinneet ympäri maailmaa.

Turkki iski kurdisissien kohteisiin Pohjois-Irakissa

Turkin ilmavoimat on iskenyt kurdisissien tukikohtiin Pohjois-Irakissa, kertoo Turkin puolustusministeriö.

Ministeriön mukaan iskujen kohteena olivat kurdisissijärjestö PKK:n kohteet muun muassa Pohjois-Irakin Sinjarissa.

PKK:n ja Turkin välinen konflikti alkoi 1980-luvulla. Turkki, Yhdysvallat ja EU pitävät PKK:ta terroristijärjestönä.

Turkki iskee säännöllisen väliajoin kurdisissien kohteisiin Kaakkois-Turkissa ja Pohjois-Irakissa. (Lähde: AFP)