Yön uutiskooste: Meksiko myönsi turvapaikan Bolivian Moralesille

Postilakko jatkuu postilaisten mielenosoituksella Helsingissä

Postilakon toisena päivänä Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) aktiivit järjestävät Helsingissä mielenosoituksen liittyen Paltan kanssa käytäviin työehtosopimusneuvotteluihin.

Mielenosoittajat kokoontuvat Helsingin Ilmalassa tänään puoli yhden aikaan iltapäivällä. Sen jälkeen he siirtyvät yhdeltä kohti Postin pääkonttoria.

PAUn ja Paltan edustajat tapaavat toisensa seuraavan kerran valtakunnansovittelijan johdolla keskiviikkona.

Lapissa paikoin kovia pakkasia, paikoin lumisadetta - muualla maassa päivä enimmäkseen poutainen

Lapin lumisadealue heikkenee vähitellen, mutta pohjoiseen on tänään luvassa vielä monin paikoin lumisadetta, Ilmatieteen laitos kertoo. Pohjois-Lapissa voi pakkanen kiristyä paikoin jopa –30 asteeseen, mutta muutoin lämpötilat maan pohjoisosissa vaihtelevat kahden ja kymmenen pakkasasteen välillä.

Etelämpänä päivä on pilvinen, mutta enimmäkseen poutainen. Myös eteläisessä Suomessa aamu valkenee pakkassäässä, mutta päivällä lämpötila voi nousta muutaman asteen nollan yläpuolelle.

Ilmatieteen laitos varoittaa liukkaasta ajokelistä Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja suuressa osassa Lappia. Pohjois-Karjalassa on voimassa jalankulkijoita koskeva liukkaan kelin varoitus.

Meksiko myönsi turvapaikan Bolivian Moralesille

Meksiko on myöntänyt turvapaikan Bolivian presidentin tehtävästä eronneelle Evo Moralesille. Meksikon ulkoministeri kertoi Moralesin anoneen poliittista turvapaikkaa maanantaina.

Morales ilmoitti sunnuntaina eroavansa presidentin virasta sen jälkeen, kun Bolivian asevoimien komentaja oli vaatinut häntä eroamaan.

Pian tämän jälkeen Meksiko ilmoitti tarjoavansa Moralesille turvapaikkaa. Meksiko perusteli tarjousta sillä, että maan perinteeseen kuuluu turvapaikkojen myöntäminen ja se, ettei Meksiko puutu muiden maiden sisäisiin asioihin. (Lähde: AFP)

Armeija ja poliisi yhdistävät voimansa Boliviassa väkivallan lopettamiseksi

Boliviassa armeija sanoo avustavansa poliisia päättämään maassa viikkoja jatkuneen väkivallan. Pääkaupunki La Pazin poliisipäällikkö pyysi armeijaa maanantaina puuttumaan eronneen presidentin Evo Moralesin kannattajien järjestämiin mielenosoituksiin.

Poliisin rakennuksiin ympäri Boliviaa on kohdistunut Moralesin eron jälkeen iskuja. Viikonloppuna ennen presidentin eroa osa poliiseista asettui eroa vaativien mielenosoittajien tueksi.

Poliisipäällikön mukaan poliisi ei pysty enää yksin pitämään yllä järjestystä. Pääkaupunkiin on saapunut satoja Moralesia kannattajia mielenosoittajia. (Lähde: AFP)

Hirmuhelle kiihdyttää maastopaloja Australiassa

Kymmenet maastopalot riehuvat Australian itärannikolla Uuden Etelä-Walesin ja Queenslandin osavaltioissa. Tiistaista pelätään maastopalojen toistaiseksi vakavinta päivää, sillä yli 35 asteeseen kohoavat lämpötilat, kuivuus ja kova tuuli luovat ihanteelliset olosuhteet palojen leviämiselle.

Australian suurimpaan kaupunkiin Sydneyyn on annettu varoitus katastrofaalisesta tulipalovaarasta, mikä on varoitusasteikon vakavin pykälä. Aamulla Sydneyssä leijaili savun haju ja ilmassa oli vaaleaa utua.

Kaikkein pahin tilanne on Uuden Etelä-Walesin pohjoisosassa, jossa useista paloista on annettu jo hätäilmoitus alueen asukkaille. Osavaltiossa noin 600 koulua on tänään kiinni.

Viikonlopuksi kaavailtu Australian MM-ralli peruttiin maastopalojen takia.

Yhdysvallat syvästi huolissaan Hongkongissa jälleen läikähtäneestä väkivallasta

Yhdysvallat ilmaisee olevansa syvästi huolissaan Hongkongissa maanantaina yltyneestä väkivallasta, Yhdysvaltain ulkoministeriö sanoo lausunnossaan. Ulkoministeriö tuomitsee kaikkien osapuolten väkivallan ja pyytää sekä mielenosoittajia että poliiseja pidättäytymään väkivallasta.

Hongkongissa viisi kuukautta jatkuneet mielenosoitukset äityivät maanantaina poikkeuksellisen rajuiksi. Päivän mielenosoituksissa poliisi ampui kovalla panoksella mielenosoittajaa rintaan. Vakavia vammoja sai myös mies, jonka naamioitunut mielenosoittaja sytytti tuleen. (Lähde: AFP)

YK:ssa puhunut Pohjois-Korea syytti Yhdysvaltoja jännitteen ylläpitämisestä Korean niemimaalla

Pohjois-Korea on YK-puheessaan syyttänyt Yhdysvaltoja ja Etelä-Koreaa vihamielisistä toimista, jotka estävät rauhan saavuttamisen Korean niemimaalla. YK:n yleiskokouksessa puhunut Pohjois-Korean edustaja teroitti, että maa on tehnyt oman osansa rauhanprosessissa pidättäytymällä ydinkokeista ja pitkän kantaman ohjustesteistä jo yli puolitoista vuotta.

Pohjois-Korean äänenpaino on muuttunut yhä kärsimättömämmäksi, sillä Yhdysvaltain kanssa järjestetyistä tapaamisista huolimatta edistystä ei ole tapahtunut. Pohjois-Korealle on langetettu tuntuvia pakotteita ydinaseidensa vuoksi.

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean virkamiehet tapasivat viimeksi lokakuussa Ruotsissa. (Lähde: AFP)

Legendaarinen NHL-jääkiekkokommentaattori sai potkut maahanmuuttajia koskevien kommenttiensa vuoksi

Pitkäaikainen NHL-jääkiekkokommentaattori Don Cherry on saanut potkut maahanmuuttajia koskeneiden kommenttiensa vuoksi, Sportsnet-kanava kertoi maanantaina. Kanadalaiskommentaattori pohti lähetyksessä, että osa maahanmuuttajista ei kunnioita veteraanien ja kaatuneiden muistopäivää pitämällä muistopinssiä rinnassaan.

NHL-liiga tuomitsi Cherryn kommentit loukkaaviksi. Myös Sportsnet-kanava ja Cherryn juontajapari tuomitsivat kommentaattorin puheet ennakkoluuloisiksi. Kansalaispalaute puolestaan tukki Kanadan television sisältöä valvovan viranomaisen verkkopalvelun.

85-vuotias Cherry on entinen jääkiekon pelaaja ja valmentaja. Kommentaattorina hän ehti toimia lähes 40 vuotta. (Lähde: AFP)

Aho osui kahdesti Carolinan murskavoitossa, Luostariselle NHL-uran avauspiste

Sebastian Aho on tehnyt kaksi maalia jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin ottaessa 8–2-murskavoiton Ottawa Senatorsista.

Aho teki Carolinan 3–0-maalin alivoimalla ja iski myös joukkueen 6–1-osuman. Aho kasvatti kauden maalisaldonsa kahdeksaan.

Carolinan 21-vuotias tulokashyökkääjä Eetu Luostarinen puolestaan kirjautti NHL-uransa ensimmäisen tehopisteen. Kolmannen NHL-ottelunsa pelannut Luostarinen syötti Haydn Fleuryn 4–0-maalin.

Hurricanesin suomalaisista myös Teuvo Teräväinen saalisti syöttöpisteen.

Zverev yllätti Nadalin Lontoossa

Saksalainen Alexander Zverev on yllättänyt tenniksen maailmanlistan ykkösen Rafael Nadalin Lontoon ATP-finaaliturnauksessa. Maailmanlistalla seitsemäntenä oleva Zverev voitti espanjalaisen suoraan kahdessa erässä 6–2, 6–4. Nadal ei yltänyt ottelussa yhteenkään syötönmurtoon.

ATP-finaaliturnaus alkaa lohkovaiheella, joten tappio ei tiedä vielä Nadalin putoamista turnauksesta. Hänellä ei kuitenkaan ole käytännössä enää varaa tappioihin, jotta hän selviäisi neljän parhaan joukkoon.

Lohkon toisessa ottelussa aiemmin illalla Kreikan Stefanos Tsitsipas voitti Venäjän Daniil Medvedevin 7–6 (7–5), 6–4.