Yön uutiskooste: Metsäpalovaara jatkuu, juhannuskokot vaarassa Etelä- ja Keski-Suomessa

Keskikesän juhlan vietto alkaa tänään juhannusaattona. Suomalaiset ovat perinteisesti suunnanneet juhannuksen viettoon maaseudulle, mökeille ja vesien ääreen. Juhannusperinteisiin kuuluvat kokon polttaminen, saunominen ja juhannustaiat.

Kokon poltto monin paikoin voi kuitenkin jäädä tältä juhannukselta väliin, sillä Ilmatieteen laitos varoittaa metsäpalovaarasta maan etelä- ja keskiosissa.

Suomen liput nostetaan salkoon alkuillalla kuudelta, ja liputus jatkuu läpi yön juhannuslauantaina iltayhdeksään saakka.

Juhannus aiheuttaa muutoksia kauppojen ja julkisen liikenteen aikatauluihin.

Päivä on tänään pisimmillään - h-hetki on juuri ennen iltaseitsemää

Tänään on kesäpäivänseisaus eli päivä on pisimmillään. H-hetki on kuutta vaille seitsemän illalla. Tästä lähtien päivät alkavat taas lyhetä.

Kesäpäivän seisauksen aikaan päivän pituus on Helsingissä melkein 19 tuntia, kertoo Ilmatieteen laitos. Pohjoiseen Helsingistä kesäyöt aina vain pitenevät. Esimerkiksi Utsjoella aurinko laskee seuraavan kerran heinäkuun lopussa.

Kesää kestää 94 vuorokautta.

Juhannusaatoksi luvassa hellettä ja ukkosta, maanteillä voi olla vielä päivällä vilkasta

Juhannuksen menoliikenteen odotetaan jälleen vilkastuvan tänään puolenpäivän aikaan. Tieliikennekeskuksen mukaan ruuhkaisin aika kestää arviolta muutaman tunnin iltapäivään asti, mutta maanteillä on todennäköisesti jo eilistä rauhallisempaa.

Eilen iltapäivällä ja alkuillasta sattui liikennettä ruuhkauttavia kolareita eri puolella Suomea.

Juhannusaatosta on tulossa varsin lämmin maan etelä- ja keskiosissa, ja lämpötila kohoaa ylimmillään 22–28 lämpöasteeseen. Iltapäivällä luvassa on myös ukkosia.

Lapissa on pilvisempää ja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on kahdeksan ja 18 asteen välillä.

EU:n huippunimityksistä ei vielä päätöksiä - ensi viikolla uusi huippukokous

EU-johtajat valmistautuvat jatkamaan neuvotteluita huippunimityksistä ensi viikolla. Nimityksistä ei onnistuttu vielä tekemään päätöstä.

EU-johtajat kokoontuvat uudelleen ensi viikon sunnuntaina.

Euroopan parlamentti kokoontuu heinäkuun alussa ensimmäiseen istuntoonsa, jossa päätetään parlamentin puhemiehestä tai -naisesta. EU-maat yrittävät sopia nimityksistä sitä ennen.

Karjalainen: Entinen kansanedustaja Markku Kauppinen on kuollut

Entinen kansanedustaja ja pitkäaikainen kuntapoliitikko Markku Kauppinen on kuollut, kertoo sanomalehti Karjalainen. Lehden mukaan Kauppisen poismenosta tiedotti torstaina Joensuun kaupunki.

70-vuotias Kauppinen menehtyi sairauskohtaukseen mökillään juhannusviikolla.

Kauppinen oli istuva Joensuun kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen.

Kauppinen toimi keskustan kansanedustajana 1979–1983 ja Kuntien eläkevakuutuksen Kevan toimitusjohtajana vuosina 2005–2009.

Espanjassa korkein oikeus alkaa puida maata kuohuttavaa joukkoraiskaussyytettä

Espanjan korkeimmassa oikeudessa alkaa tänään maata kuohuttaneen seksuaalirikosjutun käsittely. Syyttäjä vaatii kovempia tuomioita viidelle miehelle, jotka syyttäjän mukaan joukkoraiskasivat 18-vuotiaan naisen Pamplonan härkäjuoksufestivaaleilla kesällä 2016.

Tapaus on noussut espanjalaisen metoo-liikkeen keskiöön. Mielenosoituksissa useissa kaupungeissa on vaadittu tiukempaa seksuaalirikoslainsäädäntöä sekä parannuksia naisten asemaan.

Ensimmäinen tuomio jutussa annettiin viime vuoden huhtikuussa. Tuolloin oikeusistuin hylkäsi raiskaussyytteet ja tuomitsi miehet sen sijaan lievemmästä rikoksesta, eli seksuaalisesta hyväksikäytöstä yhdeksän vuoden vankeusrangaistuksiin. Joulukuussa ylempi oikeusaste päätyi samaan lopputulokseen.

Bussi syöksyi rotkoon Intiassa, yli 40 ihmistä kuoli

Ainakin 44 ihmistä on kuollut bussionnettomuudessa Intiassa. Onnettomuus sattui vuoristoisessa Himachal Pradeshin osavaltiossa Pohjois-Intiassa torstaina.

Turmabussi syöksyi jyrkässä mutkassa tieltä 150-metriseen rotkoon ja kieri rinnettä alaspäin. Bussissa oli matkustajia yli kapasiteetin, monet heistä katolla.

Viranomaisten mukaan monet uhreista olivat töistä ja koulusta palaamassa olevia naisia ja lapsia.

Kuolonuhrien lisäksi loukkaantuneita on kymmeniä. (Lähde: AFP)

Trump: Lennokin saattoi ampua alas omin päin toiminut iranilaiskenraali

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo uskovansa, että Iran ei ampunut yhdysvaltalaislennokkia alas tarkoituksella. Washington Postin mukaan Trump arvelee, että ampumisen takana on saattanut olla vaikkapa kenraali, joka teki virheen tai toimi omin päin.

Trumpin mukaan lennokin alas ampuminen oli joka tapauksessa hölmöä. Hän ei kertonut, miten Yhdysvallat aikoo reagoida.

Iran kertoi torstaina pudottaneensa yhdysvaltalaisen vakoilulennokin omassa ilmatilassaan. Yhdysvaltojen mukaan lennokki oli kansainvälisessä ilmatilassa.

Hongkongissa osoitetaan taas mieltä

Hongkongissa on alkanut jälleen uusi mielenosoitus aluehallintoa ja kiisteltyä luovutuslakia vastaan. Sadat mielenosoittajat kerääntyivät perjantaiaamuna Hongkongin aluehallinnon toimistokompleksiin.

Mielenosoittajat olivat ennakolta uhanneet jatkaa protesteja, jos aluehallinto ei taivu heidän vaatimuksiinsa torstaihin mennessä.

Mielenosoittajat ovat vaatineet jäädytetyn luovutuslain hyllyttämistä kokonaan sekä aluejohtaja Carrie Lamin eroa. Luovutuslain pelätään vahvistavan Manner-Kiinan otetta Hongkongista.

Viime viikonlopun jättimielenosoituksiin osallistui järjestäjien mukaan miljoonia ihmisiä. (Lähde: AFP)

USA kaatoi Ruotsin ja otti lohkovoiton

allitseva maailmanmestari Yhdysvallat sinetöi lohkovoittonsa jalkapallon naisten MM-kisoissa kaatamalla F-lohkon päätösottelussa Ruotsin. Yhdysvallat oli Le Havressa parempi maalein 2–0.

Lindsey Horan vei Yhdysvallat johtoon jo kolmannella peliminuutilla, ja toisen puoliajan alussa Ruotsin Jonna Andersson teki oman maalin.

Kaksi edellistä otteluaan voittanut Ruotsi sijoittuu lohkossa toiseksi. Yhdysvallat kohtaa neljännesvälierissä Espanjan ja Ruotsi Kanadan.

Lohkon toisessa ottelussa Chile kukisti Thaimaan 2–0. Voitosta huolimatta Chile putoaa jatkosta, sillä se ei yltänyt neljän parhaan lohkokolmosen joukkoon. Nigeria päihitti Chilen maalierovertailussa.