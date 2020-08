Yön uutiskooste: Monet kevään ylioppilaat saavat tänään viimein juhlansa, Ruotsin Malmössä sadat protestoivat kaduilla

Tänään eri puolilla Suomea vietetään viivästyneitä ylioppilasjuhlia. Oppilaitoksissa pidettävät juhlatilaisuudet siirrettiin keväältä tähän viikonloppuun koronaepidemian takia sillä edellytyksellä, että juhlien järjestäminen on turvallista.

Koronavirustilanteen vuoksi juhlissa on kuitenkin luvassa erityisjärjestelyitä. Esimerkiksi osallistujamäärää on monilla paikkakunnilla rajoitettu, jotta turvavälit voidaan pitää.

Ilmailuliiton päälentonäytös Kauhavalla tuo paikalle myös hävittäjäehdokkaita

Suomen ilmailuliiton päälentonäytös järjestetään tänään ja huomenna Kauhavalla. Harraste- ja siviili-ilmailun lisäksi esittäytymässä on myös ehdokkaita Ilmavoimien uudeksi hävittäjäkoneeksi.

Maanäyttelyssä voi tutustua Ruotsin ilmavoimien ensimmäiseen Saab Gripen E -hävittäjään sekä yhtiön Suomelle tekemään tarjoukseen sisältyvään Global Eye -valvontakoneeseen. Lisäksi paikalla on Saksan ilmavoimien Eurofighter Typhoon -hävittäjä.

Tarjokkaista ainoana ranskalaisen Dassault'n Rafale-hävittäjä esiintyy myös ilmassa.

Kauhavalla esiintyvät lisäksi muun muassa Red Arrows -taitolentoryhmä Britanniasta ja Midnight Hawks Suomesta.

Suomen luonnon päivänä yövytään ulkona ja syödään sieniä

Tänään vietetään Suomen luonnon päivää. Teemapäivää on vietetty vuodesta 2013 asti, ja päivää koordinoi tänä vuonna Metsähallitus. Päivä on myös suositeltu liputuspäivä.

Suomen Latu järjestää tänään myös Nuku yö ulkona -kampanjan, joka kannustaa ihmisiä viettämään yönsä ulkona. Samalle päivälle osuus myös Marttaliiton valtakunnallinen sienipäivä, jota on vietetty ensimmäisen kerran vuonna 1994.

Kuluva viikko on myös ollut Viherympäristöliiton, Maa- ja kotitalousnaisten sekä Luonnonvarakeskuksen järjestämä puunhalauksen teemaviikko.

Elokuun päättyminen tuo venetsialaisten valoa viikonloppuun

Tänä viikonloppuna vietetään venetsialaisina tunnettua mökkeily- ja veneilykauden päättymisen juhlaa.

Perinteeseen kuuluu, että ihmiset kokoontuvat elokuun viimeisenä viikonloppuna kesämökeilleen. Juhlissa voidaan sytyttää esimerkiksi nuotioita, ilotulitteita ja kokkoja, jos voimassa ei ole metsäpalovaroitusta.

Perinne on alun perin peräisin Pohjanmaalta, mutta sittemmin tapa on levinnyt myös muualle Suomeen.

Ruotsin Malmössä sadat protestoivat kaduilla – poliiseja heitetty kivillä ja palavilla esineillä

Ruotsin Malmössä sadat ihmiset ovat mellakoineet ja polttaneet rojua perjantai-iltana alkaneissa protesteissa. Pieni osa mielenosoittajista on heittänyt poliiseja muun muassa palavilla esineillä ja kivillä.

Protestit alkoivat sen jälkeen, kun Malmössä poltettiin muslimien pyhäkirja Koraani.

Aiemmin perjantaina Ruotsi antoi tanskalaisen äärioikeistolaisen puolueen puheenjohtajalle Rasmus Paludanille kahden vuoden maahantulokiellon. Hänen oli tarkoitus osallistua Malmössä muslimeita vastustavaan mielenosoitukseen. Paludan pyysi, että mielenosoittajat polttaisivat protestissa Koraanin. (Lähde: TT–AFP)

Välimerellä pelastusoperaatio, ainakin yksi siirtolainen on kuollut

Välimereltä on pelastettu 130 siirtolaista, kerrotaan Louise Michel -aluksen Twitter-tilillä. Aluksella on ainakin yksi kuollut siirtolainen.

Twitter-tilillä kerrotaan, että noin 30-metrisellä aluksella on nyt yhteensä 219 siirtolaista, joista osa on pelastettu mereltä jo aiemmin, sekä 10 miehistön jäsentä. Lisäksi yli 30 ihmistä on pelastuslautalla.

Maailmankuulun katutaiteilija Banksyn sponsoroima pelastusalus pyysi myös pelastusoperaatiosta kertovassa tviitissään kiireellisesti apua. Aluksen kerrotaan olevan pian hätätilassa.

Tviitin mukaan moni kyydissä olevista on naisia ja lapsia. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa poliisin ampumaa mustaa miestä ei pidetä enää käsiraudoissa sairaalassa

Yhdysvalloissa poliisin ampumaa mustaihoista Jacob Blakea ei pidetä tämän asianajajan mukaan enää sairaalassa käsiraudoissa. Asiasta kertovat useat kansainväliset mediat.

Blaken perhe kertoi aiemmin, että tämä oli kahlittu sairaalasänkyynsä.

Poliisi ampui Blakea Wisconsinin osavaltiossa useita kertoja selkään noin viikko sitten. Blake selvisi hengissä, mutta on halvaantunut.

Ampuminen on herättänyt jälleen poliisin harjoittamaa väkivaltaa ja rasismia kritisoivia mielenosoituksia Yhdysvalloissa.

Libyan sisäministeri pidätettiin toistaiseksi virastaan

Libyan kansainvälisesti tunnustetun GNA-hallinnon sisäministeri Fathi Bashagha on toistaiseksi pidätetty virastaan ja hänen toimistaan aloitetaan tutkinta. GNA-hallinnon mukaan tutkinnan kohteena ovat ministerin lausunnot protesteista ja selkkauksista Tripolissa sekä muissa kaupungeissa.

Tripolissa on osoitettu sunnuntaista asti mieltä heikentyvistä elinoloista ja huonoista julkisista palveluista. Sisäministerin mukaan aseistautuneet miehet hyökkäsivät keskiviikkona rauhanomaisten mielenosoittajien kimppuun ja ampuivat laukauksia mielivaltaisesti.

New York Timesin mukaan ilmoitus virasta pidättämisestä osuu yksiin raporttien kanssa, joiden mukaan sisäministerin ja hallintoa johtavan Fayez al-Sarrajin välille olisi syntynyt kitkaa. (Lähde: AFP)