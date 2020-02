Yön uutiskooste: Myrsky tuo kehnon ajokelin ja sähkökatkot, koronavirukseen kuolleiden määrä maailmalla nousee

Myrsky tuo kehnon ajokelin ja sähkökatkosten riskin - lumiraja kipuaa ylemmäksi

Lännestä saapuva talvimyrsky tuo eteläiseen ja keskiseen Suomeen riskin sähkökatkoksista iltapäivästä alkaen. Maan pohjois- ja itäosissa on puolestaan syytä varautua huonoon tai erittäin huonoon ajokeliin, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Kovinta puhuria on tiedossa sunnuntain ja maanantain väliseksi yöksi. Eniten myrskyää Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla vyöhykkeellä.

Sateet tulevat vetenä ainakin läntisessä, keskisessä ja eteläisessä Suomessa. Heikko lumipeite uhkaa sulaa näillä alueilla siellä, missä sellaista on.

Lapissa voi puolestaan sataa paikoin 20 senttiä lunta. Näin etelän ja pohjoisen välinen lumen määrän epäsuhta syvenee entisestään.

Dennis-myrskyn riepottelemassa Britanniassa sotilaita on lähetetty apuun torjumaan tuhoja

Britanniassa armeija on lähettänyt sotilaita apuun torjumaan Dennis-myrskyn tuhoja, kertoo maan yleisradioyhtiö BBC.

Britannian puolustusminiteriön mukaan 75 sotilasta on lähetetty Pohjois-Englannin Länsi-Yorkshireen rakentamaan tulvaesteitä ja korjaamaan suojia.

Britanniassa meteorologit arvioivat, että lauantaina osissa maata saattoi kerralla sataa kuukauden sademäärän verran vettä.

Ruotsalaisen uutistoimisto TT:n mukaan Dennis on rantautunut myös Ruotsin länsirannikolle tuoden mukanaan sateita ja yltyviä tuulia.

Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä nousee yhä - uusia tartuntoja vähemmän kuin edellisinä päivinä

Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä nousee yhä. Tartuntoja on nyt yhteensä yli 1 660. Uusia kuolemia kerrottiin olevan 142.

Koko maassa on todettu yli 2 000 uutta tartuntaa. Kyseessä on kolmas perättäinen päivä, kun uusia tartuntoja on raportoitu vähemmän kuin edellisenä päivänä. Viranomaisten mukaan koko maassa on toistaiseksi sairastunut ainakin 68 500 ihmistä.

Kiinan ulkopuolella koronavirus on tappanut neljä ihmistä. Eilen kerrottiin ensimmäisestä kuolemasta Aasian ulkopuolella, kun kiinalaisturisti kuoli Ranskassa. (Lähde: AFP)

Saudi-Arabian ilmavoimien kone putosi Jemenissä, minkä jälkeen yli 30 siviiliä kuoli ilmaiskuissa

Jemenissä yli 30 siviiliä on kuollut Saudi-Arabian johtaman liittouman ilmaiskuissa, kertoo YK.

Ennen iskuja Saudi-Arabian ilmavoimien Tornado-mallinen kone syöksyi maahan Jemenissä. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat väittäneet ampuneensa koneen alas.

BBC:n mukaan Saudi-Arabia ei ole kertonut, miksi kone putosi. Maa ei myöskään ole julkaissut tietoja onnettomuudessa kuolleista tai loukkaantuneista.

Saudi-Arabian tukema liittouma on taistellut huthikapinallisia vastaan vuodesta 2015. (Lähde: AFP)

Mekaanisen metsäteollisuuden työkiistan sovittelu jatkuu tänään

Teollisuusliitto ja Metsäteollisuus jatkavat tänään mekaanisen metsäteollisuuden työkiistan sovittelua. Alan lakko alkoi jo tammikuussa, eikä viime torstaina annettu sovintoesitys kelvannut Teollisuusliitolle. Liiton mukaan esityksen palkkaratkaisussa oli hyviäkin piirteitä, mutta palkattomiin kiky-tunteihin liittyvät ratkaisut eivät olleet hyväksyttäviä.

Työtaistelutoimet sahoilla sekä vaneri- ja liimapuutehtailla jatkuvat Teollisuusliiton mukaan 8. maaliskuuta saakka, jos sopua ei synny.

Vauva tarvitsee vuorovaikutusta kehittyäkseen - jatkuva leikittäminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä

Vauva tarvitsee riittävästi vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa kehittyäkseen normaalisti.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti Marjo Flykt kertoo, että vauvan kehityksen kannalta hyvä, jos vanhempi ja vauva löytäisivät mukavia yhteisiä hetkiä joka päivälle. Jatkuva leikittäminen ei kuitenkaan ole tarpeen silloin, kun vauva näyttää viihtyvän yksinkin.

Flyktin mukaan liian vähäinen vuorovaikutus voi ilmetä vauvan käytöksessä esimerkiksi korostuneena itsenäisyytenä tai kyvyttömyytenä ottaa kontaktia muihin ihmisiin.

Granlund liekeissä St. Louisia vastaan, Saros varmisti voittoa Nashvillen maalivahtina

Nashville Predatorsin Mikael Granlund esitteli maalintekijän vaistojaan jääkiekon NHL:ssä, kun Nashville vei tiukan vierasvoiton länsilohkon ykkösenä olevasta St. Louis Bluesista. Peli ratkesi kolmannessa erässä Granlundin voittomaaliin luvuin 4–3. Pelin ensimmäisestä maalista Granlund oli jo kuitannut syöttöpisteen.

Töitä voiton eteen teki myös Juuse Saros, joka torjui Nashvillen maalilla 23 kertaa.

Boston Bruinsin maalilla puolestaan urakoi Tuukka Rask, joka torjui 25 kertaa ja salli Detroit Red Wingsille vain yhden maalin. Itälohkoa johtava Boston voitti kotiottelunsa maalein 4–1.

Kontinen ja Struff urakoivat finaaliin Rotterdamissa

Suomen Henri Kontinen ja hänen saksalaisparinsa Jan-Lennard Struff kukistivat tenniksen Rotterdamin ATP-turnauksen nelinpelin välierässä kanadalaisen Denis Shapovalovin ja intialaisen Rohan Bopannan erin 2–1.

Ensimmäistä kauttaan yhdessä pelaavien Kontisen ja Struffin viikko on ollut vaativa. Kaksikko voitti viime viikonloppuna kaksi karsintaotteluaan. Maanantaina pääsarjan avauksessa kaatuivat ykköseksi sijoitetut saksalaiset Kevin Krawietz/Andreas Mies. Perjantaina puolivälierässä kaksikko kukisti brittiparin Jamie Murray/Neal Skupski.

Kontinen ja Struff kohtaavat finaalissa ranskalaisparin Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut.