Yön uutiskooste: Noin 700 000 suomalaista sairastaa migreeniä, nuohous vapautuu kilpailulle – haja-asutusalueista ennakoitu uudistuksen häviäjiä

Noin 700 000 suomalaista sairastaa migreeniä

Noin 700 000 suomalaista sairastaa migreeniä. Koko väestöstä migreeniä on 6–8 prosentilla miehistä ja 15–18 prosentilla naisista.

Prosenttiluvut kuvaavat diagnosoituja tapauksia. Näiden lisäksi on ihmisiä, joilla on migreeni, mutta ei diagnoosia, Suomen Migreeniyhdistyksestä kerrotaan.

Eniten migreeniä on 25–55-vuotiailla naisilla. Naisilla migreeni on miehiä yleisempää osittain hormonaalisista syistä.

Migreenin estoon on syksyllä tulossa uusia lääkkeitä.

Piirinuohous päättyy tänään, nuohous vapautuu kokonaan kilpailulle huomenna

Viimeiset piirinuohoussopimukset päättyvät tänään. Tämä merkitsee sitä, että nuohous vapautuu kilpailulle kaikkialla Suomessa huomisesta alkaen.

Vastedes nuohooja ei toimi enää alueellaan yksinoikeudella.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että muutos ei vaikuta suuresti nuohouksen hintaan tai paloturvallisuuteen.

Sen sijaan uudistuksen häviäjiksi on ennakoitu haja-asutusalueiden asukkaat, joita aiempi piirinuohouksen järjestelmä suojeli. Kilpailutilanteessa nuohoojat saattavat siirtyä tiheään asutuille seuduille, joilla työtä on tarjolla paljon.

EU:n huippupaikkoja jaetaan tänään Brysselissä

EU:n keskeisistä nimityksistä yritetään sopia tänään ylimääräisessä huippukokouksessa. EU-johtajat 28 maasta ovat koolla Brysselissä, jossa Suomesta on paikalla Antti Rinne (sd.).

Kokous alkaa kello 19 Suomen aikaa, ja sen odotetaan kestävän pitkään. EU-johtajat ovat varautuneet jatkamaan tarvittaessa maanantaina aamiaisella.

Nimitysvyyhti on vaikea ratkottava. Vielä on epävarmaa, saadaanko sunnuntaina aikaan päätöksiä, ja siirtyykö joku nimityksistä päätettäväksi myöhemmin.

May keskusteli Saudi-Arabian kruununprinssin kanssa Khashoggin murhasta ja vaatii avointa tutkintaa

Britannian pääministeri Theresa May nosti Jamal Khashoggin murhan ja Jemenin tilanteen esiin kahdenkeskisessä tapaamisessaan Saudi-Arabian kruununprinssin Muhammed bin Salmanin kanssa, kertoo muun muassa Guardian. Kaksikko tapasi Japanin Osakassa G20-maiden kokouksessa.

Vanhempi virkamies kertoo Guardianille Mayn vaativan, että Khashoggin murhatutkinnan on oltava avoin ja läpinäkyvä. May lisäksi toisti, että työtä Jemenin tilanteen ratkaisemiseksi ja konfliktin lopettamiseksi on jatkettava.

Tapaaminen Saudi-Arabian kruununprinssin kanssa saattoi olla Mayn viimeinen huipputapaaminen ennen kuin hän jättää tehtävänsä.

Kanadan oppositiojohtaja vaatii pääministeri Trudeaulta kovempaa Kiina-politiikkaa

Kanadan pääoppositiopuolueen johtaja vaatii pääministeri Justin Trudeaulta kovempia otteita Kiinan suhteen. Konservatiivipuolueen johtaja Andrew Scheer vaatii Trudeaulta kovuutta, jotta maiden välinen kauppakiista saadaan ratkaisua ja pidätetyt kanadalaiset vapaaksi.

Kiinan ja Kanadan suhteet kiristyivät joulukuussa, kun Kanadan Vancouverissa pidätettiin Yhdysvaltain toiveesta teknologiajätti Huawein johtoon kuuluva Meng Wanzhou. Häntä epäillään Iran-pakotteiden kiertämisestä.

Sen jälkeen kiinalaiset viranomaiset ovat pidättäneet kaksi kanadalaista vakoilusta epäiltynä. Lisäksi Kiina esti kanadalaisten maataloustuotteiden tuonnin maahan. (Lähde: AFP)

Perustuslakiasiantuntijat: Boris Johnsonista ei välttämättä tule pääministeriä, vaikka hänestä tulisi konservatiivien johtaja

Boris Johnsonista ei välttämättä tule Britannian pääministeriä, vaikka hänestä tulisi konservatiivien johtaja, kirjoittaa kaksi perustuslakiasiantuntijaa analyysissaan. Asiasta uutisoi Guardian.

Lontoon yliopiston perustuslakiyksikön professorit Robert Hazell ja Meg Russell sanovat, että Johnsonin pääministeriys voi olla uhattuna, jos kourallinen konservatiivien edustajista ei tue Johnsonin hallitusta.

Heidän mukaansa tärkein testi on se, saako konservatiivien uusi johtaja luottamuksen parlamentin alahuoneelta.

Ruotsin Almedalenin politiikkaviikko alkaa Visbyssä

Ruotsin Visbyssä alkaa tänään suuriin mittasuhteisiin kasvanut Almedalenin politiikkaviikko. Tapahtuma kokoaa vuosittain muun muassa politiikan, liike-elämän ja median vaikuttajia Gotlannin saarelle.

Teemaviikon antia ovat esimerkiksi seminaarit, debatit ja tietoiskut.

Almedalenin politiikkaviikolla vierailee vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä.

Uruguayn Luis Suarez möhli rankkarin, Peru marssi Copa American välieriin

Peru on hankkinut välieräpaikan jalkapallon Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa Copa Americassa. Peru voitti Uruguayn rangaistuspotkukilpailussa.

Varsinainen peliaika päättyi tilanteessa 0–0. Uruguayn Luis Suarez laukoi rangaistuspotkukilpailussa ensimmäisenä, mutta tähtihyökkääjä ei onnistunut maalinteossa. Perun maalivahti Pedro Gallese aavisti oikein ja torjui maalin vasempaan alakulmaan suuntautuneen Suarezin vedon. Perun voiton varmisti rangaistuspotkukilpailussa Edison Flores.

Peru kohtaa välierässä keskiviikkona Chilen. Kisaisäntä Brasilia pelaa tiistain välierässä Argentiinaa vastaan. (Lähde: AFP)