Yön uutiskooste: Nuorten moniteholinssien myynti tuplaantui parissa vuodessa, Niinistö tapaa Macronin, laaja sähkökatko pysäytti metrot ja pimensi valotaulut Manhattanilla

Nuorten moniteholinssien myyntimäärät ovat kaksinkertaistuneet kahdessa vuodessa

"Nuorten moniteholinssejä" myydään entistä enemmän. Kyse on 13–40-vuotiaille suositeltavasta, likinäköä korjaavasta linssistä, jossa on kevennetty alaosa lähilukuun.

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala Näe -yhdistyksen vuosineljänneskatsauksesta selviää, että erikoislinssejä myytiin Suomessa tämän vuoden alussa yli kaksinkertainen määrä verrattuna vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon.

Linssivalmistajat Essilor ja Hoya Lens Finland kertovat, että tuotantomäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Molemmat arvioivat nuorten monitehojen markkinaosuuden noin 12–13 prosenttiin yksiteholinsseistä.

HS: SS-miesten läheiset vaativat Kansallisarkistoa oikaisemaan "häpäisevää" selvitystä

Helmikuussa julkaistu selvitys suomalaisten SS-vapaaehtoisten toimista toisen maailmansodan aikana on johtanut eripuraan. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että entisten SS-miesten omaiset vaativat selvityksen toteuttanutta Kansallisarkistoa korjaamaan selvitystä.

Selvityksessä todettiin, että suomalaiset vapaaehtoiset osallistuivat hyvin todennäköisesti juutalaisten, muiden siviilien ja sotavankien surmaamiseen osana saksalaista SS-sotilasjoukko-osastoa.

Omaiset sanovat Kansallisarkistolle osoittamassaan kirjeessä muun muassa, että selvityksen johtopäätökset häpäisevät heidän isiensä muiston.

Kansallisarkisto kieltäytyy vastauksessaan korjaamasta selvitystä. Se huomauttaa, että selvitys ei ota juridista tai moraalista kantaa yksittäisten henkilöiden toimintaan.

Kolmelle vakavia vammoja ulosajossa Salossa, kuljettajan epäillään ajaneen humalassa

Viisi ihmistä loukkaantui henkilöauton ulosajossa Salossa Varsinais-Suomessa lauantai-iltana, kertoo poliisi. Loukkaantuneista kolmen vammat ovat vakavia. Poliisin mukaan kuljettajaa epäillään päihtyneeksi.

Auto oli kulkenut lujaa vauhtia mutkaista soratietä, ja kuljettaja oli menettänyt vasemmalle kaartuvassa mutkassa auton hallinnan. Auto ajautui ojaan ja pyörähti katon kautta ympäri.

Pelastuslaitos joutui irrottamaan auton katon, jotta kaksi matkustajaa saatiin ulos autosta.

Auton 23-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja neljästä törkeästä vammantuottamuksesta.

Yhdeksän huviveneen kyydissä ollutta sai häkämyrkytyksen oireita Kaarinassa

Ilmeisesti huviveneen tekninen vika aiheutti häkämyrkytyksen oireita yhdeksälle veneen kyydissä olleelle ihmiselle lauantai-iltana Kaarinassa, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Kaikki yhdeksän toimitettiin jatkohoitoon Turun yliopistolliseen keskussairaalaan.

Vene saatiin ajettua rantaan, mistä soitettiin hätäkeskukseen puoli kymmenen aikaan illalla. Kymmenmetrisen moottoriveneen kyydissä oli ollut sekä aikuisia että lapsia.

Pelastuslaitoksen mukaan altistuneiden oireet olivat lieviä.

Nuori mies menetti temppuillessaan kevytmoottoripyörän hallinnan - pyörä sinkoutui mopomiitin yleisön joukkoon

Kolme ihmistä loukkaantui lauantai-iltana Kuopiossa, kun alaikäisen miehen kuljettama kevytmoottoripyörä karkasi mopomiittiin saapuneen yleisön joukkoon. Poliisin mukaan 17-vuotias mies oli ohjannut moottoripyörää seisten pyöränsä päällä ja törmännyt samalla vieressä ajaneeseen moottoripyörään. Törmäyksen seurauksena kuljettaja oli pudonnut ajoneuvon selästä, ja pyörä oli jatkanut itsekseen temppuilua seuranneen yleisön joukkoon.

Itä-Suomen poliisin mukaan kahden loukkaantuneen vammat vaativat sairaalahoitoa. Kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja mahdollisesti vamman tuottamuksesta.

Presidentti Niinistö ja Macron tapaavat Pariisissa

Presidentti Sauli Niinistö tapaa tänään Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Pariisissa maan kansallispäivän juhlassa. Suomi on kutsuttu mukaan sotilasparaatiin yhdessä niiden maiden kanssa, jotka osallistuvat Ranskan vedolla käynnistettävään interventioaloitteeseen.

Aloitteen tarkoituksena on kehittää eurooppalaista puolustusyhteistyötä.

Vierailu alkaa perinteisellä kansallispäivän paraatilla Champs-Elysees-kadulla. Suomesta mukana on ennakkotiedon mukaan neljä Puolustusvoimien edustajaa, jotka kantavat Suomen lippua.

Presidentin kanslian mukaan Niinistö osallistuu myöhemmin päivällä Macronin isännöimälle lounaalle ja tapaa hänet myös kahden kesken.

Espanja pelasti 141 siirtolaista Välimereltä

Espanjan merivartiosto pelasti lauantain aikana yhteensä 141 siirtolaista Espanjan ja Marokon välisiltä vesiltä. Espanjan viranomaisten mukaan 86 afrikkalaista siirtolaista pelastettiin kahdesta veneestä, joista toinen oli jo uppoamassa.

Gibraltarin salmessa pelastettiin 52 ihmistä yhdestä veneestä ja lisäksi kolme kajakilla salmen yli yrittänyttä miestä.

Tämän vuoden alusta Espanjaan on saapunut noin 11 000 siirtolaista. Yhteensä 203 ihmistä on kuollut pyrkiessään Pohjois-Afrikasta Espanjaan. (Lähde: AFP)

Eronnut brittisuurlähettiläs: Trump vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta ärsyttääkseen Obamaa

Britannian eronnut Yhdysvaltain-suurlähettiläs arvioi, että presidentti Donald Trump vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta, koska sopimus liittyi niin vahvasti hänen edeltäjäänsä Barack Obamaan.

Suurlähettiläs Kim Darroch kirjoitti viime vuoden toukokuussa, että Trumpin hallinto ryhtyy "diplomaattiseen vandalismiin" ilmeisesti ideologisista ja henkilökohtaisista syistä.

Darrochin näkemykset käyvät ilmi brittilehti Daily Mailille vuodetuista dokumenteista. Lehti julkaisi jo aiemmin salaisia viestejä, joissa Darroch haukkui Trumpia muun muassa taitamattomaksi.

Darroch ilmoitti tällä viikolla eroavansa tehtävästään. (Lähde: AFP)

Trooppiseksi myrskyksi laantunut Barry voi tuoda päiviä kestävät rankkasateet Louisianaan ja Mississippiin

Yhdysvalloissa Louisianassa trooppiseksi myrskyksi laantunut Barry voi tuoda perässään päiviä kestävät sateet ja tulvat. Barry-myrsky etenee nyt Louisianan osavaltion sisäosiin ja Mississippiin.

Meteorologien mukaan myrsky tuo ennennäkemättömän määrän kosteutta mukanaan.

Barry yltyi hetkeksi lauantaina ykkösluokan hurrikaaniksi, mutta laantui muutaman tunnin jälkeen takaisin trooppiseksi myrskyksi.

Mediatietojen mukaan ainakin 50 000 ihmistä on New Orleansin alueella ilman sähköä. Kaikki lennot lauantailta jouduttiin perumaan. Pelastusviranomaiset ovat auttaneet tulvan keskelle jääneitä ihmisiä pois kodeistaan. (Lähde: AFP)

Laaja sähkökatko Manhattanilla New Yorkissa

Yhdysvalloissa New Yorkin Manhattanilla on laaja sähkökatko. Katkon seurauksena muun muassa metroasemilta on ollut virrat poikki ja kuuluisan Times Squaren valotaulut pimeänä. Katko on vaikuttanut erityisesti Manhattanin länsiosiin.

Sähköyhtiö Con Edisonin mukaan noin 42 000 asiakasta jäi alkuillasta ilman sähköä. Viranomaiset ovat kehottaneet kaupunkilaisia pysymään poissa maan alla sijaitsevilta metroasemilta.

Pelastuslaitos on saanut lukuisia ilmoituksia ihmisistä, jotka ovat jääneet jumiin hisseihin. (Lähde: AFP)