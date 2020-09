Yön uutiskooste: Oikeudenkäynti Kuopion kouluhyökkäyksestä alkaa, Suomen syntyvyys on maailman alhaisimpia

Pohjois-Savon käräjäoikeudessa alkaa Kuopiossa tapahtuneen kouluhyökkäyksen käsittely tänään.

Savon ammattiopistossa opiskellut mies hyökkäsi viime syksynä luokkahuoneeseen teräaseen kanssa. Yksi ihminen kuoli ja yhdeksän muuta haavoittui.

25-vuotiasta miestä syytetään murhasta, 20:stä murhan yrityksestä, tuhotyöstä, törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Raportti: Suomen syntyvyys on maailman alhaisimpia, eikä maahan saavu riittävästi työikäisiä

Suomen väestö on murroksessa. Syntyvyyden lasku on yllättänyt kaikki tutkijat, ja väestön ikääntyminen on kiivastunut. Vaikka maahanmuuttoa on jo aiempaa enemmän, Suomeen tulijoita kaivattaisiin kaksinkertainen määrä.

Väestöliiton tuore väestöpoliittinen raportti on listannut kymmenen väestöpoliittista tavoitetta, joista keskeisimpiä ovat syntyvyyden kasvu ja nettomaahanmuuton lisääntyminen.

Syntyvyyden laskun syistä raportissa korostuvat pidentynyt nuoruus, koettu epävarmuus ja niin sanotun hyvän vanhemmuuden oletetut kustannukset.

Useita koronatartuntoja löytyi Essoten alueelta Etelä-Savosta

Etelä-Savossa Essoten alueella löytyi useita koronavirustartuntoja maanantaina illalla.

Yksi tartunnan saanut on myös ollut tartuttavana Mikkelin lukiossa. Altistuneita tavoiteltiin maanantaina illalla. Mikkelin lukiossa asetetaan yli 30 ihmistä karanteeniin.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä ilmoitti, että altistuneiden määrää selvitetään läpi yön. Jo illalla pystyi hänen mukaansa sanomaan, että altistuneita on paljon. Seppälän mukaan on myös hyvin mahdollista, että tartuntoja löytyy lisää.

Kansainvälisenä lukutaitopäivänä haastetaan kaikki tunnin lukuhetkeen

Tänään vietetään YK:n kansallista lukutaitopäivää. Kampanjaan liittyvän lukutunnin (Read Hour) aikana kaikki suomalaiset haastetaan lukemaan tunnin ajaksi.

Kampanjan tavoitteena on herättää keskustelua lukutaidon tärkeydestä, innostaa ihmisiä lukemaan ja juurruttaa Suomeen uusi juhlapäivä lukemiselle.

Read Hour -kampanjan suojelijana toimii toista kertaa presidentti Sauli Niinistö.

Etla alensi arvioitaan Suomen päästövähennystarpeesta - tavoitetta pidetään yhä kovana

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystarve on hieman aiemmin arvioitua pienempi, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla päästöennusteessaan.

Uuden päästöennusteen mukaan hiilidioksidipäästöjen vähennystarve on nyt keskimäärin 5,8 prosenttia vuodessa, jos halutaan päästä hallituksen tavoitteeseen hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035. Vielä tammikuussa vähennystarpeeksi arvioitiin 7,6 prosenttia vuodessa.

Etlan mukaan kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet sekä koronakriisin aiheuttaman tuotannon kutistumisen vuoksi että energiahuollon vähennettyä fossiilisten polttoaineiden käyttöä viime vuosina. Päästöennusteen arvio on tarkentunut myös Suomen hiilinielun osalta.

EU vaatii Valko-Venäjää vapauttamaan yli 600 vangittua mielenosoittajaa

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell vaatii Valko-Venäjää vapauttamaan yli 600 "poliittisin perustein" vangittua ihmistä. Sunnuntain pidätysaallossa otettiin kiinni 633 ihmistä laittomista kokoontumisista.

EU:n korkein diplomaatti Borrell ei maininnut nimeltä Valko-Venäjän opposition kadonnutta johtohahmoa Maryia Kalesnikavaa, joka otettiin kiinni maanantaina aamulla. Saksa ja Britannia ovat vaatineet Valko-Venäjältä tietoja Kalesnikavan olinpaikasta.

EU:ssa yksi kahdeksasta kuolemasta yhteydessä ympäristöön, selviää tuoreesta raportista

Euroopan unionin alueella 13 prosenttia kuolemista on yhteydessä ympäristötekijöihin, selviää Kööpenhaminassa sijaitsevan Euroopan ympäristöviraston (EEA) tuoreesta raportista. Terveydelle vaarallisia ympäristötekijöitä ovat muun muassa ilmansaasteet.

Raportissa todetaan eron olevan merkittävä itäisten ja läntisten EU-maiden välillä. Romaniassa yksi viidestä kuolemasta liittyy ympäristötekijöihin, kun Ruotsissa ja Tanskassa vastaava luku on yksi kymmenestä.

Ympäristötekijät ovat usein yhteydessä syöpiin, sydän- ja verisuonitauteihin sekä hengitystiesairauksiin. Virasto huomauttaakin, että näihin liittyviltä kuolemilta voitaisiin välttyä karsimalla terveyteen vaikuttavia ympäristöriskejä.

Kaksi australialaista kirjeenvaihtajaa on evakuoitu Kiinasta - aiemmin maassa pidätettiin australialainen toimittaja

Kaksi australialaisjournalistia on joutunut lähtemään nopeasti Kiinasta maiden diplomaattisen solmun kiristyessä. Australian yleisradioyhtiö ABC:n mukaan sen Pekingissä asuva kirjeenvaihtaja ja Australian Financial Review -lehden Shanghaissa toimiva kirjeenvaihtaja olivat hakeutuneet turvaan Australian suurlähetystöön ja konsulaattiin.

Kiinan kansallisesta turvallisuudesta vastaava ministeriö oli aiemmin kuulustellut molempia erikseen. Australialaisdiplomaatit neuvottelivat Kiinan viranomaisten kanssa, jotta kaksikko pääsi poistumaan maasta.

Australia kertoi noin viikko sitten Kiinan pidättäneen australialaistoimittajan, joka työskenteli kiinalaiselle valtion pyörittämälle CGTN-televisioverkolle.

Italia kaatoi Hollannin ja nousi lohkonsa kärkeen Kansojen liigassa

Italia nousi lohkonsa kärkeen Kansojen liigassa maanantaina otettuaan voiton Hollannista maalein 1–0. Liiga A:ssa ensimmäisen lohkon pistesijoituksissa Italia on nyt pisteen verran edellä Hollantia.

Ryhmän kolmantena on Puola, joka otti 2–1 voiton Bosnia-Hertsegovinasta maanantaina.

Liiga B:n puolella Norja palautti itsetuntoaan Itävaltaa vastaan kolme päivää sitten kärsityn tappion jäljiltä rökittämällä Pohjois-Irlannin tyrmäysluvuin 5–1. Maaleista kolme tehtiin ensimmäisen erän aikana.