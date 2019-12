Yön uutiskooste: Omakotitalopalo Pirkanmaalla – asukkaat pelastautuivat viime hetkellä, USA:ssa edustajainhuone hyväksyi vapaakauppasopimuksen Kanadan ja Meksikon kanssa

Suuri omakotitalo tuhoutumassa tulipalossa Akaassa, asukkaat ulos viime hetkellä

Akaassa palaa suuri, noin 300 neliön omakotitalo, kertoi Pirkanmaan pelastuslaitos aamuyöllä. Tulipalo on levinnyt koko kolmikerroksiseen rakennukseen.

Asukkaat pelastautuivat viime hetkellä ulos palavasta talosta, pelastuslaitos kertoo. Päivystävän palomestarin mukaan talossa oli kaksi aikuista.

Hälytys palosta tuli kahden maissa yöllä. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle omakotitalo oli jo täyden palamisen vaiheessa. Sammutustöiden arvioidaan jatkuvan aamuun asti. Aamulla viiden jälkeen paikalla oli edelleen 11 pelastuslaitoksen yksikköä. Talo tuhoutuu palossa täysin, päivystävä palomestari arvioi.

Yhdysvalloissa edustajainhuone hyväksyi maan vapaakauppasopimuksen Kanadan ja Meksikon kanssa

Yhdysvalloissa edustajainhuone on hyväksynyt vapaakauppasopimuksen, jota maa on hieronut yhdessä Kanadan ja Meksikon kanssa. Sopimus tunnetaan nimellä USMCA, ja siitä on tarkoitus tulla Nafta-sopimuksen korvaaja.

Presidentti Donald Trumpin hellimä uusi sopimus sai edustajainhuoneessa poikkeuksellisesti taakseen sekä demokraatit että republikaanit: se hyväksyttiin äänin 385–41.

Vasta torstaina aamuyöllä Suomen aikaa demokraattien hallitsemassa edustajainhuoneessa käytiin kaksi puolueet jakanutta äänestystä, kun edustajat päätyivät esittämään Trumpille virkasyytettä.

USMCA täytyy vielä hyväksyä republikaanienemmistöisessä senaatissa. Se tapahtuu todennäköisesti vasta ensi vuonna. (Lähde: AFP)

Brexit-lainsäädäntö tuodaan tänään brittiparlamentin alahuoneen pureskeltavaksi

Britannian pääministerin Boris Johnsonin hallitus tuo tänään brexit-lainsäädännön käsiteltäväksi Britannian parlamentin alahuoneeseen. Lakiesitys käsittelee muun muassa Britannian rahallisia velvoitteita EU:lle, Euroopasta Britanniaan muuttaneiden oikeuksia ja Pohjois-Irlantia koskevia järjestelyjä.

Esityksessä myös määritellään siirtymäkauden päivämääriä, joiden perusteella EU:n ja Britannian suhteet pysyvät pitkälti muuttumattomina ensi vuoden loppuun. Tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa solmia uusi kauppasopimus. (Lähde: AFP)

Weinsteinia seksuaalirikoksista syyttävä nainen hylkäsi 25 miljoonan dollarin sovun – aloittaa oikeusjutun

Joukkokanteessa Hollywood-moguli Harvey Weinsteinia seksuaalirikoksista syyttänyt nainen on nostanut erillisen oikeusjutun Weinsteinia vastaan.

Weinstein pääsi tässä kuussa alustavaan sopuun 25 miljoonan dollarin korvaussummasta häntä seksuaalirikoksista syyttävien kanssa. Kanteessa oli mukana kymmeniä uhreja. Sopimuksen kerrottiin vapauttavan Hollywood-mogulin lähes kaikista syytöksistä.

Nyt oikeusjutun aloittavan Kaja Sokolan mielestä sopimus ei ollut reilu eikä oikeudenmukainen. (Lähde: AFP)

KKO antaa päätöksensä siitä, saako poliisi tutkia Helsingin Sanomien toimittajalta takavarikoitua aineistoa

Korkein oikeus (KKO) antaa tänään päätöksen kiistassa, joka koskee Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tehtyä kotietsintää ja takavarikkoa.

Keskusrikospoliisi teki toimittajan kotiin kotietsinnän joulukuussa 2017 pian sen jälkeen, kun lehti julkaisi salaiseksi leimattuihin asiakirjoihin perustuvan jutun Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta.

Toimittajaa epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

KKO:ssa kyse on siitä, saako poliisi hyödyntää takavarikoitua aineistoa esitutkinnassa. Tapaus on tavanomaista mutkikkaampi, koska toimittajalla on tiettyyn pisteeseen asti oikeus suojella tietolähteitään.

Tänään selviävät tuoreimmat työllisyysluvut

Tilastokeskus julkaisee tänään marraskuun työllisyysluvut, joista selviää, onko työllisyys ollut viime kuussa nousussa vai laskussa.

Viime kuussa julkaisuista tilastoista käy ilmi, että tämän vuoden lokakuussa työllisiä oli 21 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin samana ajankohtana. Työllisyysasteen trendiluku oli lokakuussa 72,7 prosenttia. Työllisyysasteella tarkoitetaan työllisten osuutta 15–64-vuotiaasta väestöstä.

Työttömyysasteen trendi oli lokakuussa 6,7 prosenttia eli sama kuin syyskuussa.

Joulun menoliikenne käynnistyy vähitellen tänään, liikenteessä kannattaa säilyttää maltti

Joulun menoliikenne alkaa tänään, mutta poliisin mukaan pahoja ruuhkia pääteillä ei ole odotettavissa. Menoliikenteen nimittäin odotetaan jakaantuvan useammalle päivälle.

Sää ei suosi tänään joulun viettoon lähtijöitä, sillä osassa maata saadaan Ilmatieteen laitoksen mukaan joko vettä tai lunta. Ajokeli on huono räntä- tai lumisateen takia laajalti maan keskiosissa.

Viimeisetkin myrskyn aiheuttamat ratavauriot korjattu, junat kulkevat myös Kouvolan ja Mikkelin välillä

Keskiviikon myrskyn radoille aiheuttamia vaurioita korjattiin vielä varhain perjantaina. Rataliikennekeskus kertoi ennen neljää aamuyöllä, että kaikki vauriot on saatu korjattua. Junaliikenne pääsee siis jatkumaan myös pisimpään poissa käytöstä olleella Kouvola–Mikkeli-välillä.

Junia korvattiin myrskyvaurioiden takia busseilla keskiviikkona ja torstaina osin myös Turun ja Toijalan, Mikkelin ja Pieksämäen sekä Joensuun ja Parikkalan välillä.

Ilman sähköä oli myrskyn takia enemmillään noin 60 000 taloutta.

Useimmat koululaiset pääsevät tänään joululomalle

Useimmat koululaiset pääsevät aloittamaan tänään joululoman, kun syyslukukausi päättyy.

Lauantaina syyslukukausi päättyy muun muassa Turussa, Joensuussa ja Kokkolassa ja esimerkiksi Kuopiossa ja Mikkelissä vasta sunnuntaina.

Kevätlukukausi pyörähtää useimmilla käyntiin loppiaisen jälkeen 7. tammikuuta. Aiemmin eli 2. tammikuuta koulut aukaisevat ovensa muun muassa Joensuussa, Kokkolassa ja Kuopiossa.