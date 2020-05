Yön uutiskooste: Oppilaat palaavat Suomessa peruskouluihin, Moskovan koronakuolemaluvuista saattaa puuttua jopa 60 prosenttia tapauksista

Peruskoulujen oppilaat palaavat lähiopetukseen erityisjärjestelyin

Peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa palataan tänään lähiopetukseen. Kuntia on ohjeistettu huolehtimaan esimerkiksi koulujen hygieniasta ja väljyydestä. Opetusryhmät on kehotettu pidettäväksi erillään toisistaan, eikä yhteisiä kokoontumisia järjestetä.

Peruskoulujen oppilaat ovat olleet etäopetuksessa maaliskuun puolivälistä lähtien. Päiväkodit on pidetty auki, mutta hallitus on suositellut lasten kotihoitoa mahdollisuuksien mukaan.

Myös 1.–3. luokkien oppilaat ovat saaneet tarvittaessa lähiopetusta, mutta heillekin hallitus on suositellut etäopetusta.

Hallitus linjasi yritystuesta - tietoa uudesta tukikeinosta odotetaan kello 9

Hallitus kertoo tänään aamulla, millaisesta uudesta yritystuesta se on linjannut koronakriisin koettelemille yrityksille.

Hallitus järjestää kello yhdeksältä alkavan tiedotustilaisuuden, jossa on paikalla elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Yritystuesta linjattiin eilen illalla Helsingin Säätytalolla käydyissä neuvotteluissa. Hallitus keskusteli myös siitä, kuinka ravintoloiden toimintaa säännellään sen jälkeen, kun ne saavat avata ovensa kesäkuun alusta lähtien. Asia on tarkoitus käsitellä ensi tiistaina.

Katiska-jutun toista pääsyytettyä Niko Ranta-ahoa määrä kuulla käräjillä - myönsi aiemmin syytteet pääosin

Suomen suurimpiin kuuluva huumeoikeudenkäynti jatkuu tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeudessa on määrä kuulla jutun toista pääsyytettyä, yrittäjä Niko Ranta-ahoa. Ranta-aho ilmoitti yllättäen maaliskuussa myöntävänsä kaikki häneen kohdistetut syytteet pääosin. Ranta-aho myös johdatti poliisin maastokätköille, joista löytyi kymmeniä kiloja huumeita.

Niin kutsutussa Katiska-jutussa Ranta-ahoa ja liivijengi Cannonballin entistä johtajaa Janne Tranbergia syytetään huumeorganisaation johtamisesta ja lukuisten huumekilojen maahantuonnista. Tällä tietoa Tranberg kiistää edelleen häneen kohdistetut syytteet.

Oulussa kadonnut nuori mies löytyi maastosta kuolleena

Oulussa kadonnut nuori mies on löytynyt maastosta kuolleena, kertoi poliisi myöhään keskiviikkona. Mies oli ollut kadoksissa huhtikuun loppupuolelta.

Poliisin mukaan nuori löytyi yleisövihjeiden perusteella.

Poliisi kertoi aikaisemmin, että 18-vuotias nuori oli ollut viettämässä iltaa ystävien kanssa yksityisasunnossa. Mies oli todennäköisesti poistunut paikalta polkupyörällä.

Poliisi aloittaa kuolemansyyn tutkinnan eikä tiedota tapauksesta enempää.

Moskovan virallisesta koronakuolemien luvusta saattaa puuttua jopa 60 prosenttia tapauksista

Moskovan kaupungin virallisista koronavirustilastoista saattaa puuttua jopa 60 prosenttia koronaviruskuolemista, kertoo muun muassa Moscow Times. Moskova on Venäjän koronaviruskriisin keskus.

Vaikka Venäjä on ilmoittanut noin 242 000 koronavirustartunnasta, taudin on kerrottu tappaneen vasta 2 200 ihmistä. Lukua on pidetty hämmästyttävän alhaisena.

Moskovan terveysviranomaiset sanoivat keskiviikkona, että koronaviruspotilaista jopa 60 prosentin kuolinsyyksi on kirjattu jonkin muu kuin itse virus. Koronavirus kirjataan kuolinsyyksi vain, mikäli patologi vahvistaa viruksen positiivisen virustestin saaneen potilaan kuolinsyyksi.

Viranomaisten mukaan koronaviruspotilaiden kuolemista yli 60 prosenttia aiheutuikin muista syistä, esimerkiksi muista sairauksista.

Italia laillistaa paperittomien maataloustyöntekijöiden aseman ja mahdollistaa pääsyn terveydenhoitoon

Italian hallitus on päättänyt tilapäisesti laillistaa maassa luvatta työskentelevien maataloustyöntekijöiden aseman. Tarkoituksena on mahdollistaa paperittomien siirtolaisten pääsy terveydenhoitoon koronakriisin aikana sekä kontrolloida harmaata taloutta.

Päätös koskee myös kotiapulaisina työskenteleviä.

Joka kesä tuhansia afrikkalaisia työntekijöitä saapuu Italiaan korjaamaan vihannes- ja hedelmäsatoa. Työntekijöitä saapuu myös esimerkiksi Bulgariasta ja Romaniasta. (Lähde: AFP)

Trump puuttui asiantuntijan koronakommentteihin: Pitää Faucin arviota koulujen avautumisesta epäsopivana

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on puuttunut tartuntatautiasiantuntijan arvioon koulujen avautumisesta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci sanoi tiistaina kongressin kuulemisessa, että kouluja tulisi maassa avata varovaisesti eikä kaikkia kouluja tulisi välttämättä avata vielä syksyllä. Trump puolestaan on vaatinut, että kaikki koulut avautuvat syksyllä.

Keskiviikkona Trump sanoi Faucin tiistaista kommenttia avaamisen lykkäämisestä epäsopivaksi.

Yhdysvalloissa on viime aikoina kiistelty koronavirusrajoitusten purkamisen aikataulusta.

Yhdysvalloissa jo noin 85 000 koronaviruskuolemaa

Yhdysvalloissa koronavirukseen kuolleiden määrä on lisääntynyt vuorokauden aikana vähän yli 1 800 ihmisellä, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Sunnuntaina kerrottiin 776 kuolemasta, mikä oli alhaisin vuorokausilukema sitten maaliskuun. Sen jälkeen kuolemien määrät ovat olleet jälleen nousussa.

Johns Hopkinsin yliopiston mukaan koronavirukseen on Yhdysvalloissa kuollut nyt yhteensä noin 84 000 ihmistä. Maailman koronavirustilannetta seuraavan tilastosivusto Worldometerin mukaan kuolleita on jo yli 85 000.

Worldometerin mukaan todettuja tartuntoja maassa on yli 1,43 miljoonaa, kun Johns Hopkinsin luku on noin 1,39 miljoonaa.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja sekä niihin liittyviä kuolemia maailmassa.