Yön uutiskooste: Oulun seksuaalirikoskokonaisuuden viimeiset tuomiot tänään ja Kouvolassa alkaa asuntomessut

Oulun seksuaalirikoskokonaisuuden viimeiset tuomiot annetaan tänään

Oulun käräjäoikeus antaa tänään kaksi viimeistä tuomiota paljon julkisuutta saaneessa seksuaalirikoskokonaisuudessa. Yhteensä kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä on ollut syytteessä samaan uhriin kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista. Kaikki kuusi tähän mennessä tuomion saanutta on tuomittu vankeusrangaistuksiin.

Oikeuden mukaan miehet saivat yhteyden 13-vuotiaaseen tyttöön sosiaalisen median kautta. Tuomittujen miesten katsotaan käyttäneen hyväkseen uhrin haavoittuvuutta.

Asuntomessut avataan Kouvolan Pioneeripuistossa

Kouvolan asuntomessut alkavat tänään. Messut pidetään vanhalla kasarmialueella Korian kaupunginosassa Pioneeripuistossa.

Tämän vuoden messuteema on uudenlainen asuminen historiallisessa kasarmimiljöössä. Viikoittain vaihtuvina teemoina ovat harrastukset, sisustaminen, remontointi sekä historia ja tulevaisuus.

Alueella on nähtävissä yli 30 erilaista kohdetta, joiden joukossa on esimerkiksi moderneja pientaloja ja uudenlainen senioriasumisen kortteli.

Messut ovat auki elokuun 11. päivään saakka joka päivä kello kymmenestä ainakin kello 18:aan asti.

BBC: Saksan on otettava takaisin Isis-taistelijan perheenjäseniä Syyrian leiriltä, linjaa tuomioistuin

Saksan on otettava takaisin Syyrian al-Holin pakolaisleirillä olevan Isis-taistelijan vaimo ja lapset. BBC:n mukaan asiasta päätti berliiniläinen oikeusistuin.

Nainen on Saksan kansalainen, ja hänellä on kolme lasta. Naisen perhe haastoi Saksan ulkoministeriön oikeuteen sen jälkeen, kun viranomaiset olivat kieltäytyneet auttamasta naista palaamaan Saksaan.

Oikeuden päätös on ensimmäinen laatuaan Saksassa. Tähän mennessä maa on valmistautunut sallimaan joidenkin niin sanotulla Isis-leirillä olevien lasten palaamisen.

Syyriassa al-Holin leirillä on myös useita Suomen kansalaisia, joiden paluusta Suomeen on käyty kiivasta keskustelua.

Ranskassa julkistetaan raportti kädettöminä syntyneistä vauvoista

Ranskassa on määrä julkistaa tänään lääketieteellinen raportti tapauksista, joissa vauvat ovat syntyneet joko ilman käsiä tai heidän kätensä ovat olleet epämuodostuneita.

Vuosituhannen alun jälkeen eri puolilla maata on tullut tietoon kymmeniä tällaisia tapauksia.

Asiaa on tutkinut terveysministeriön asettama komitea. Aiemmat tutkimukset eivät ole tuoneet asiaan selvyyttä, kertoi France24 aiemmin tänä vuonna. (Lähde: AFP)

Trump perääntyy kiistellyn kansalaisuuskysymyksen kanssa - ei vaadi sitä enää väestönlaskentaan

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump perääntyy vaatimuksessaan lisätä kiistelty kansalaisuuskysymys maan väestönlaskentalomakkeeseen. Tähän mennessä Trump on ajanut kysymyksen lisäämistä voimakkaasti.

Yhdysvaltain korkein oikeus linjasi jo kesäkuun lopulla, että esitetyt perustelut kansalaisuuskysymyksen lisäämiselle eivät ole riittäviä. Sen jälkeen Trumpin hallinto kuitenkin jatkoi mahdollisten vaihtoehtoisten tapojen etsimistä.

Yhdysvalloissa järjestetään väestönlaskenta kymmenen vuoden välein, ja sen aika on taas ensi vuonna. (Lähde: AFP)

Tulviva New Orleans valmistautuu Barry-myrskyn rantautumiseen

Yhdysvalloissa New Orleansissa valmistaudutaan pelokkaana voimakkaan myrskyn rantautumiseen.

Trooppinen myrsky Barry on jo aiheuttanut kaupungissa pahoja tulvia. Yhdysvaltojen kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan Barryn odotetaan voimistuvan hurrikaaniksi.

Asiantuntijat varoittavat erityisesti rankoista sateista, jotka saattavat piiskata kaupunkia tuntikausia perjantaista tai lauantaista alkaen. Guardianin mukaan myrskytuulten ennustetaan nousevan noin 120 kilometriin tunnissa, mikä ylittää juuri hurrikaanirajan.

Kaupungissa muistellaan yhä kauhulla vuonna 2005 iskenyttä hurrikaani Katrinaa, joka johti 1 800 ihmisen kuolemaan ja aiheutti yli 150 miljardin dollarin eli noin 130 miljardin euron vahingot. (Lähde: AFP)

Sudanin sotilasjuntan kenraali: juntta on estänyt vallankaappausyrityksen

Sudanissa maata johtava sotilasjuntta on estänyt vallankaappausyrityksen, kertoo juntan kenraali.

Kenraali Jamal Omar sanoi Sudanin televisiossa, että 12 upseeria ja neljä sotilasta on pidätetty vallankaappausyritykseen liittyen. Omar ei täsmentänyt, milloin vallankaappausta olisi yritetty.

Viime viikolla sotilasjuntta ja siviilihallintoa vaatineet mielenosoittajat pääsivät sopuun Sudanin vallanjaosta. Kenraalin mukaan vallankaappausyrityksen tarkoituksena oli estää sopu. (Lähde: AFP)

Boeingin turmakonemallista vastaava johtaja jäämässä eläkkeelle

Lentokonevalmistaja Boeingin 737 Max -koneohjelmasta vastaava johtaja suunnittelee jäävänsä eläkkeelle, yhtiö kertoo. Eric Lindblad on johtanut 737 Max -koneohjelmaa elokuusta 2018 alkaen.

Boeingin 737 Max -konetyypille sattui lyhyen ajan kuluessa kaksi tuhoisaa lentoturmaa, toinen viime lokakuussa Indonesiassa ja toinen maaliskuussa Etiopiassa. Turmissa kuoli yhteensä 346 ihmistä. Konetyyppi on ollut lentokiellossa maaliskuun puolivälistä saakka.

Boeingin tiedottajan mukaan Lindbladin eläköitymistä on suunniteltu pitkään eikä se liity lentoturmiin, kertoo muun muassa Washington Post. (Lähde: AFP)

Artturi Lehkoselle kaksivuotinen jatkosopimus Montrealiin

Hyökkääjä Artturi Lehkonen jatkaa jääkiekkouraansa Montreal Canadiensissa, kertoo NHL verkkosivuillaan. Lehkonen on solminut Canadiensin kanssa kaksivuotisen sopimuksen, jonka arvo on 2,4 miljoonaa dollaria eli noin 2,1 miljoonaa euroa per kausi.

24-vuotias Lehkonen on kiekkoillut Montrealissa kolme viimeisintä kautta. Hän pelasi viime kaudella 82 ottelua, joissa teki 11 maalia ja hankki 20 syöttöpistettä.