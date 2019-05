Yön uutiskooste: Oulun seksuaalirikoskokonaisuudessa nostettu jo neljäs syyte, Ruotsin eripurainen puolustusselonteko julkistetaan, Darude ja Rejman kisaavat tänään Euroviisujen finaalipaikasta

Oulun laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa nostettu jo neljäs syyte – toinen tuomio annetaan tänään

Tänään annetaan toinen tuomio Oulua kuohuttaneessa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa useiden miesten epäillään hyväksikäyttäneen samaa 13-vuotiasta tyttöä. Syytteessä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on 20-vuotias mies.

Tapauksessa annettiin ensimmäinen tuomio viime viikolla. Oikeus langetti 21-vuotiaalle miehelle neljän vuoden vankeustuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

Nyt jutussa on käräjäoikeuden mukaan nostettu jo neljäs syyte 29-vuotiaalle miehelle. Syyteratkaisu on edelleen tekemättä neljän epäillyn osalta.

Veroilmoitusten toinen palautuspäivä on tänään, lopuilla määräpäivä ensi viikolla

Osalla suomalaisista on tänään viimeinen päivä korjata esitäytettyä veroilmoitusta. Oman määräpäivän näkee veroilmoituksesta tai netistä OmaVero-palvelusta.

Osalla määräpäivä muutoksien tekemiselle oli jo viime viikolla, lopuilla se on ensi viikon tiistaina 21. toukokuuta.

Muutokset voi tehdä verkossa OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeilla. Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, veroilmoitukselle ei tarvitse tehdä mitään.

Esitäytetyt veroilmoitukset saapuivat suomalaisille maalis-huhtikuussa.

Ruotsin eripurainen puolustusselonteko julkistetaan

Ruotsissa julkistetaan tänään valtiopäiväpuolueiden selonteko maan puolustuslinjauksista vuosille 2021–25. Ruotsin radion mukaan sen aikovat kuitenkin allekirjoittaa vain punavihreän hallituksen puolueet sekä ruotsidemokraatit.

Neljä valmistelutyössä mukana ollutta porvaripuoluetta ilmoitti viime viikolla, etteivät ne voi sitoutua Försvarsberedningenin loppuraporttiin. Syyksi puolueet ilmoittivat sen, että sosiaalidemokraatit kieltäytyvät sitoutumasta Ruotsin puolustuksen kehittämisen vaatimiin puolustusmenojen korotuksiin.

Guardian: Italia suunnittelee sakkoja järjestöille, jotka pelastavat maahantulijoita mereltä

Italian hallitus suunnittelee säätävänsä asetuksen, jonka myötä kansalaisjärjestöjä voitaisiin sakottaa mereltä laivoihin pelastettujen siirtolaisten auttamisesta, kertoo Guardian. Kansalaisjärjestöt voivat joutua tulevaisuudessa maksamaan 3 500–5 500 euroa jokaista Italiaan tullutta mereltä pelastettua maahantulijaa kohden.

Kansalaisjärjestöt kuvailevat ehdotusta sodanjulistukseksi järjestöjä kohtaan.

Guardianin näkemän säädösehdotuksen takana on maan äärioikeistolainen sisäministeri Matteo Salvini. Ehdotus on tarkoitus esittää muille ministereille lähipäivinä ja sen jälkeen se viedään parlamenttiin.

Wall Street Journal: Boeing 737 Max -koneilla tuskin lennetään tällä kesälomakaudella

Boeing 737 Max -koneiden pääsy takaisin Yhdysvaltojen ilmatilaan voi kestää odotettua pidempään. Wall Street Journalin mukaan odotuksena oli, että Boeing 737 Max -mallin koneilla voitaisiin lentää jo kesälomakauden loppupuolella. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä, että koneilla voitaisiin lentää ennen elokuun puoliväliä tai elokuun loppua.

Liittovaltion viranomaiset tavoittelevat, että alustavan luvan lentämiseen voisi antaa toukokuun 23. päivänä, mutta Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen lopullinen hyväksyntä voi kestää huomattavasti pidempään ja riippuu osittain myös ulkomaisten sääntelijöiden reaktioista.

Valamiehistö määräsi Monsanton maksamaan yli 2 miljardia dollaria syöpään sairastuneelle pariskunnalle

Yhdysvalloissa Kaliforniassa oikeuden valamiehistö on määrännyt Bayerin omistaman Monsanton maksamaan yli kaksi miljardia dollaria syöpään sairastuneelle pariskunnalle. Pariskunta haastoi yhtiön oikeuteen, sillä pariskunnan mukaan rikkakasvien tappaja Roundup on aiheuttanut heille syövän.

Yhtiö on vakuuttanut, että glyfosaattipohjainen tuote ei ole yhteydessä syöpään.

Asianomistajan asianajajan mukaan Monsantolla ei ollut mitään kiinnostusta tutkia, onko Roundup turvallinen.

Bayer sanoo tiedotteessa olevansa pettynyt valamiehistön päätökseen ja aikoo valittaa tuomiosta. (Lähde: AFP)

Kiina lähetti 71 tonnia lääketieteellistä apua Venezuelaan

Kiinan toinen avustuskuorma hätäapua saapui maanantaina Venezuelaan. Kiina kuljetti lentokoneella yhteensä 71 tonnia lääkkeitä ja muuta lääketieteellistä materiaalia maan pääkaupunkiin Caracasiin.

Kiinan aiempi avustuskuorma saapui maahan maaliskuun lopussa. Tuolloin kyydissä oli 65 tonnia hätäapua.

Taloudellisessa ja poliittisessa kriisissä kärvistelevässä Venezuelassa kärsitään akuutista ruoan, lääkkeiden ja muiden välttämättömyyksien puutteesta. Lama on vaivannut maata jo viiden vuoden ajan. (Lähde: AFP)

Wall Streetillä osakkeet päätyivät pakkaselle Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppakiistan kiihtyessä

Yhdysvalloissa Wall Streetillä osakkeet ovat sukeltaneet Kiinan ilmoitettua uusista vastatulleista Yhdysvalloille. Kiinan ilmoitus lisäsi pelkoja siitä, että kuukausia jatkunut kauppakiista kärjistyy edelleen.

Sekä Dow Jones Industrial -indeksi että S&P -indeksi putosivat 2,4 prosenttia. Nasdaq Composite laski 3,4 prosenttia.

Dow Jones sulki heikoimmissa lukemissa kolmeen kuukauteen, Nasdaqille päivä oli koko vuoden huonoin.

Kiina ilmoitti lätkäisevänsä yhdysvaltalaisille tuotteille vastatullit kesäkuun alusta lähtien. Ne koskevat tuotteita, joiden arvo on yhteensä 60 miljardia dollaria. Yhdysvaltalaisille tuotteille asetettavat tullimaksut ulottuvat viidestä prosentista 25 prosenttiin. (Lähde: AFP)

Darude ja Rejman kisaavat tänään Euroviisujen finaalipaikasta Tel Avivissa

Suomen euroviisuedustaja Darude eli Ville Virtanen tavoittelee tänään finaalipaikkaa Euroviisuissa Tel Avivissa. Darude ja solistina toimiva Sebastian Rejman esiintyvät illalla viisujen semifinaalissa kolmantena.

Darude ja Rejman taistelevat finaalipaikasta Look Away -kappaleella. Kaksikon mukaan kappaleella halutaan herättää ihmiset kohtaamaan maailman ongelmat, vaikka olisi helpompaa kääntää pois katseensa.

Euroviisujen toinen semifinaali mitellään torstaina. Viisufinaali käydään lauantaina.

Cannesin elokuvajuhlat alkavat – mukana elokuvat Teemu Nikiltä ja J-P Valkeapäältä

Cannesin elokuvajuhlat alkavat tänään Ranskassa. Suomalaisohjaaja Teemu Nikin teos All Inclusive kilpailee Cannesissa lyhytelokuvien kilpasarjassa Kultainen palmu -palkinnosta.

Suomen elokuvasäätiön mukaan All Inclusive on seitsemäs suomalainen lyhytelokuva, joka on päässyt kilpailemaan Kultaisesta palmusta.

Cannesissa nähdään myös suomalaisohjaaja J-P Valkeapään uusi elokuva Koirat eivät käytä housuja. Elokuva valittiin elokuvajuhlien Directors' Fortnight -sarjaan. Kyseessä on itsenäinen rinnakkaissarja elokuvajuhlien viralliselle ohjelmistolle.

Cannesin elokuvajuhlat järjestetään 14.–25. toukokuuta.