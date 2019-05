Yön uutiskooste: Oulussa mystinen kauppakeskusuhkaus, kolea sää jatkuu

Poliisi: Oulun kauppakeskus Valkeaan on kohdistettu uhkaus

Oulun kauppakeskus Valkeaan on kohdistettu uhkaus, kertoo poliisi. Uhkaus on julkaistu anonyymissä Tor-verkossa, ja se koskee sunnuntaita. Poliisi kertoo selvittävänsä tilannetta ja viestin lähettäjää.

Oulun johtokeskuksesta sanotaan STT:lle, ettei poliisi kerro asiasta yön aikana mitään, vaan asiasta tiedotetaan myöhemmin tarvittaessa.

Oulun johtokeskuksesta ei kerrota, millainen uhkaus on ja milloin se on esitetty.

Poliisi ei myöskään kerro, onko uhkauksen esittäjästä epäiltyjä eikä sitä, miten tutkinta etenee seuraavaksi.

Hirvikolareita sattuu eniten syksyllä, mutta myös touko-kesäkuussa

Autoilijoiden kannattaa huomioida, että hirvikolareiden määrä lisääntyy eri puolilla Suomea taas lähiviikkoina. Hirvikolareita tapahtuu selvästi eniten syksyllä, mutta myös touko-kesäkuussa, jolloin hirviemot vieroittavat vuoden ikäiset vasansa.

Nuoret vasat liikkuvat alkukesästä yllättävämmissä paikoissa kuin vanhat hirvet ja uskaltautuvat rohkeammin tielle.

Suomessa ajettiin viime vuonna yli 1 600 hirvikolaria, Poliisihallituksesta kerrotaan. Liikenneturvan mukaan selvästi suurin osa hirvikolareista aiheuttaa pelkkiä omaisuusvahinkoja.

Helsingissä marssitaan tänään tieteen puolesta

Helsingissä alkaa tänään puoliltapäivin tiedemarssi, jonka tarkoituksena on puolustaa tieteen arvoa sekä tukea tiedettä ja tieteentekijöitä. Marssi on osa maailmanlaajuista March for Science -tapahtumaa.

Marssijat kokoontuvat Eduskuntatalon edessä ja lähtevät sieltä kohti Senaatintoria. Puheiden jälkeen tapahtumassa nostetaan hattua tieteelle.

Iltapäivällä Helsingin yliopiston tiedekulmassa pidetään lisäksi kaikille avoimia luentoja kosmologiasta, muistin neurotieteestä ja kestävästä kehityksestä.

Sateet alkavat väistyä, mutta sää jatkuu koleana

Lauantai on kolea päivä koko maassa. Säässä ei ole paljoa eroa perjantaiseen, mutta tällä erää päästäneen koko maassa kuitenkin plussan puolelle, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan keskiosissa ei lämpöä astetta tai paria enempää kuitenkaan ole. Etelässäkin päästäneen korkeintaan kuuden tai seitsemän asteen paikkeille.

Sakeimmat sateet siirtyvät yön ja aamun aikana etelämmäksi ja ovat heikkenemään päin.

Sadealueen sateita saattaa riittää maan keskiosissa vielä lauantaina. Maan keski- ja itäosissa voi sataa lunta lisää reilu viisi senttiä, mutta perjantaisiin määriin ei päästä.

HS: Maarit Feldt-Ranta arvelee elävänsä enää kuukausia - saa vain palliatiivista hoitoa

SDP:n entinen kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta kertoo Helsingin Sanomille, että hän saa mahasyöpäänsä enää palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa. Feldt-Ranta arvelee voivansa elää enää kuukausia.

Hän kertoo, ettei halua enää kemoterapiaa. Hoito voisi ehkä hieman pidentää elinaikaa, mutta elämästä olisi vaikea nauttia, hän sanoo.

Feldt-Rannalla todettiin mahasyöpä ensimmäisen kerran vuonna 2009. Syöpä uusiutui vuonna 2013, ja silloin hän oli lähes vuoden sairauslomalla.

Feldt-Ranta kertoi tammikuussa, että mahasyöpä on uusiutunut. Hän jäi tuolloin sairauslomalle eikä hakenut enää jatkokautta eduskuntaan.

Pohjois-Korea on laukaissut lyhyen matkan ohjuksia, sanoo Etelä-Korea

Pohjois-Korea on laukaissut lyhyen matkan ohjuksia, kertoo Etelä-Korean puolustusvoimien neuvosto lausunnossaan.

Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea laukaisi useita ohjuksia kohti Japaninmerta lauantaiaamuna paikallista aikaa. Tietojen mukaan ohjukset laukaistiin Pohjois-Korean itärannikon Wonsanin kaupungista.

Etelä-Korean lausunnon mukaan maa analysoi yhdessä Yhdysvaltojen kanssa ohjusten laukaisuun liittyviä yksityiskohtia. (Lähde: AFP)

Hiilidioksidivero paras tapa vähentää kasvihuonekaasuja, sanoo tuore raportti

Hiilidioksidivero olisi tehokkain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, selviää tuoreesta Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n julkaisemasta raportista.

Raportin mukaan 70 dollarin maksu tonnin hiilidioksidipäästöistä auttaisi pitämään ilmastonlämpenemisen tavoitellussa kahdessa asteessa. Kahden asteen lämpenemisen raja on asetettu tavoitteeksi Pariisin ilmastosopimuksessa.

Hiilidioksidivero ei kuitenkaan ole tällä hetkellä suosittu ratkaisu. Esimerkiksi Ranskassa aikeet korottaa päästömaksuja saivat keltaliiveinä tunnetut mielenosoittajat kaduille.

IMF:n mukaan hiilidioksidivero auttaisi vähentämään energian kulutusta ja muun muassa suosisi puhtaampia energiamuotoja. (Lähde: AFP)

Trump ja Putin keskustelivat puhelimessa Muellerin Venäjä-tutkinnan tuloksista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat keskustelleet puhelimessa erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan raportista, kertoo yhdysvaltalaismedia.

Muun muassa CNN:n mukaan Trump kertoi toimittajille, että Putin "ikään kuin hymyili" Venäjä-tutkinnan tuloksille.

Trumpin mukaan puhelussa käsiteltiin myös useita muita asioita. Washington Postin mukaan puhelu kesti yli tunnin.

Perjantainen puhelinkeskustelu oli ensimmäinen sen jälkeen, kun Muellerin Venäjä-tutkinta päättyi.

Tutkinnan mukaan Trumpin kampanjan jäsenet odottivat hyötyvänsä Venäjän vaikutusyrityksistä vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Tutkinnassa ei kuitenkaan löydetty todisteita siitä, että Trumpin kampanjaväki olisi juonitellut Venäjän kanssa.

Thaimaassa vietetään uuden kuninkaan kruunajaisia

Thaimaassa alkavat tänään uuden kuninkaan Maha Vajiralongkorn, 66, kolmipäiväiset kruunajaisseremoniat. Niihin kuuluu sekä buddhalaisia että hindulaisia elementtejä. Seremonialliseen "puhdistavaan" kylpyyn on pääkaupunki Bangkokiin tuotu pyhää vettä maan 77 maakunnasta.

Varsinainen kruunajaispäivä on tänään. Huomisen päätapahtuma on kolme tuntia kestävä juhlaparaati, jossa on mukana liki 1 400 sotilasta. Maanantaina uusi kuningas, hallitsijanimeltään Rama X, ottaa vastaan arvovieraita sekä Thaimaahan akkreditoituneet suurlähettiläät. Maanantai on kansallinen vapaapäivä.

Maha Vajiralongkorn on toiminut maansa hallitsijana isänsä kuoltua vuonna 2016.

Carolina nosti NY Islandersin tien pystyyn – Aho ja Teräväinen maalintekovireessä

Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen Carolina Hurricanes on voittanut New York Islandersin NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen ottelussa lukemin 5–2.

Samalla New York Islandersin matka pudotuspeleissä päättyy ja Carolina jatkaa välieriin. Carolina vei jatkopaikan Islandersilta pudotuspelien toisella kierroksella suoraan neljässä ottelussa.

Sekä Aho että Teräväinen onnistuivat ottelussa maalinteossa.

New York Islandersin häviön myötä pudotuspelit päättyivät myös Islandersin suomalaisvahvistuksilta Leo Komarovilta ja Valtteri Filppulalta.

Jääkiekon Suomen mestaruus ratkeaa tänään

Jääkiekon Suomen mestaruus ratkeaa tänään seitsemännessä loppuottelussa, kun Kärpät ja HPK kohtaavat Oulussa.

Kumpikin on onnistunut voittamaan SM-finaalisarjassa yhden vierasottelun. Ottelusarja oli toissapäivänä Hämeenlinnassa katkolla Kärpille, mutta HPK tasoitti voitot 3–3:een.

Kärpät on viime kauden Suomen mestari ja hakee yhteensä yhdeksättä mestaruuttaan. HPK on voittanut SM-liigamestaruuden vuonna 2006 ja pelasi edellisen kerran finaaleissa 2010.