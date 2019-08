Yön uutiskooste: Pääministeri Rinne matkustaa vierailulle Islantiin, lännen sateet ja puuskaiset tuulet leviävät tänään itään ja pohjoiseen, Trump vahvisti halunsa ostaa Grönlannin

Pääministeri Rinne matkustaa vierailulle Islantiin

Pääministeri Antti Rinne (sd.) matkustaa tänään vierailulle Islantiin. Hän tapaa illalla Reykjavikissa Islannin pääministerin Katrin Jakobsdottirin.

Keskustelujen aiheena ovat kahdenvälisten asioiden lisäksi arktisen alueen kysymykset. Islanti aloitti keväällä Arktisen neuvoston puheenjohtajana Suomen kaksivuotisen kauden jälkeen.

Huomenna Rinne osallistuu Islannissa pohjoismaisten pääministereiden vuotuiseen epäviralliseen kesäkokoukseen. Kokouksen lounaalla pääministereiden vieraaksi saapuu Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Unilääkkeiden käyttö vähenee, mutta melatoniinia ottaa yhä useampi

Unilääkkeiden käyttö on vähentynyt Suomessa viime vuosina. Samana aikana melatoniinin käyttö on kuitenkin lisääntynyt, Helsingin yliopistosta kerrotaan.

Melatoniini on ihmisen elimistössä luontaisesti esiintyvä hormoni, joka edistää unen saantia. Tutkimusnäyttö melatoniinin tehosta univaikeuksiin on kuitenkin vaatimatonta. Suuri osa melatoniinivalmisteista on reseptivapaita.

Tällä hetkellä noin neljä prosenttia suomalaisista käyttää reseptillä saatavia unilääkkeitä. Yleisimmin niitä käyttävät yli 75-vuotiaat.

Uutissuomalainen: Sote-alan haamuhoitajatapauksia ei ole viety poliisille

Sosiaali- ja terveydenhuollossa esiinnousseita haamuhoitajatapauksia ei ole viety poliisille, kertoo Uutissuomalainen. Sen mukaan Valvira eivätkä aluehallintovirastot ole tehneet haamuhoitajatapauksista poliisille tutkintapyyntöjä. Viranomaiset tulkitsevat, etteivät esiinnousseet tapaukset ole täyttäneet mahdollisen rikosnimikkeen tunnusmerkistöä.

Haamuhoitajilla tarkoitetaan esimeriksi palvelutaloissa työvuorolistoihin merkittyjä henkilöitä, jotka eivät todellisuudessa tee työvuoroa.

Haamuhoitajista on keskusteltu sen jälkeen, kun vanhustenhoidon laiminlyönneistä nousi kohu alkuvuodesta.

Savon Sanomat: Salmonellatartuntojen määrä kasvanut maatiloilla

Tuotantotilojen salmonellatartuntojen määrä kasvoi viime vuonna, kertoo Savon Sanomat. Lehden mukaan aiempina vuosina tartuntoja oli todettu noin 10–15 nautatilalla ja korkeintaan kymmenellä sikatilalla. Viime vuonna tartuntamäärä kasvoi kaksinkertaiseksi, yhteensä 43 tartuntaan nauta- ja sikatiloilla.

Myös kuluvana vuonna tartuntojen määrä on nousemassa aiempia vuosia korkeammaksi. Yhteistä selittäjää tartunnoille ei ole löydetty. Eläinten terveys ETT ry:n eläinlääkärin mukaan useimmissa tapauksissa on kyse haittalinnuista ja jyrsijöistä peräisin olevista salmonellatartunnoista.

Lännen sateet ja puuskaiset tuulet leviävät tänään itään ja pohjoiseen

Matalapaine tuo tänään sateista ja tuulista säätä Suomeen, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Luvassa on puuskaista tuulta ja sateita etenkin maan länsi- ja pohjoisosissa. Puuskavaroitus on annettu samoille alueille.

Aamulla sataa varsinkin lännessä. Päivän mittaan sateet leviävät itään ja pohjoiseen. Samalla sateet heikkenevät.

Idässä sekä paikoin etelässä lämpötila nousee reiluun 20 asteeseen. Lännessä jäädään noin 15 asteeseen, mutta iltapäivän poutaantuessa lämpötila voi nousta. Pohjoisessa liikutaan 10–15 asteessa.

Diplomaattisen väännön keskelle joutunut Iranin tankkeri on lähtenyt Gibraltarilta

Iranilainen Grace 1 -öljytankkeri on päässyt lähtemään Gibraltarilta. Meriliikennettä valvovan Marine Traffic -verkkosivun mukaan tankkeri lähti liikkeelle myöhään sunnuntai-iltana.

Gibraltar päätti aiemmin päivällä hylätä Yhdysvaltojen antaman Grace 1 -tankkerin takavarikkomääräyksen. Aiemmin viime viikolla Gibraltarin korkein oikeus päätti vapauttaa tankkerin vastoin Yhdysvaltain esittämiä toiveita.

Brittiviranomaiset ottivat tankkerin haltuunsa heinäkuun alussa Gibraltarinsalmessa. Aluksen epäiltiin kuljettaneen öljyä Syyriaan EU:n talouspakotteiden vastaisesti. (Lähde: AFP)

Trump: Tiananmenin aukion toisinto Hongkongissa haittaisi Kiinan ja USA:n kauppaneuvotteluita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Kiinaa, että Tiananmenin aukion tapahtumien toisinto Hongkongin mielenosoittajia vastaan haittaisi Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluita. Trump totesi toimittajille, että väkivaltaa olisi vaikea hyväksyä.

Tiananmenin tapahtumilla tarkoitetaan Pekingin Taivaallisen rauhan aukion mielenosoitusten väkivaltaista tukahduttamista 30 vuotta sitten.

Kiinan valtionmedia on vakuuttanut, etteivät vuoden 1989 tapahtumat tule toistumaan Hongkongissa, vaikka Kiina päättäisi kukistaa mielenosoitukset. (Lähde: AFP)

CNN: Viranomaiset kertovat estäneensä kolme mahdollista joukkoampumista Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat kertoneet estäneensä yhteensä kolme mahdollista joukkoampumista eri osavaltioissa, kertoo uutiskanava CNN.

Connecticutissa pidätetty 22-vuotias mies oli kertonut Facebookissa olevansa kiinnostunut joukkoampumisen toteuttamisesta. Miehellä oli hallussaan useita suuren kapasiteetin lippaita ja ammuksia.

Toinen pidätetyistä on floridalainen 25-vuotias mies, joka kertoi ex-tyttöystävälleen lähetetyissä viesteissä haluavansa tappaa sata ihmistä. Kolmas pidätetty on 20-vuotias ohiolainen, joka oli uhkaillut juutalaista kulttuurikeskusta.

Trump vahvisti halunsa ostaa Grönlannin: "Olemme puhuneet siitä"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut huhut siitä, että hän on kiinnostunut ostamaan Grönlannin Tanskalta. Wall Street Journal kertoi lähdetietoihin perustuen torstaina, että Trump on pitänyt ostoaikeita esillä useissa keskusteluissa avustajiensa kanssa.

Trump kertoi, että asiasta on keskusteltu, mutta ettei saaren ostaminen ole hänen hallintonsa tärkeysjärjestyksessä korkealla. Presidentti sanoi, että Grönlanti on strategisesti kiinnostava ja että hän aikoo keskustella asiasta Tanskan kanssa. Trump on menossa syyskuun alussa vierailulle Tanskaan. (Lähde: AFP)

Villien afrikannorsujen telkeäminen eläintarhoihin ollaan kieltämässä

Luonnosta kiinniotettujen afrikannorsujen vieminen eläintarhoihin ollaan näillä näkymin kieltämässä. Asiaa vie eteenpäin maailmanlaajuinen villieläinten kauppaa sääntelevä kokous.

Kokouksessa läsnä olleet maat äänestivät asiasta Genevessä sunnuntaina. Enemmistö maista äänesti kiellon puolesta, mutta asian käsittely on vielä kesken.

Eläinten oikeuksia puolustavat järjestöt ovat pitäneet villinorsujen pitämistä vankeuden kaltaisissa olosuhteissa julmana. Järjestöt uskovat, että kielto suojelee lukuisia norsuja. (Lähde: AFP)