Yön uutiskooste: Palautetaanko seksuaalirikoksesta tuomitut jatkossa kotimaahansa? Eduskunta keskustelee kansalaisaloitteesta tänään

Eduskunnassa keskustellaan seksuaalirikoksesta tuomittujen palauttamisesta kotimaahan

Eduskunnassa käydään tänään keskustelua kansalaisaloitteesta, joka vaatii Suomessa seksuaalirikoksesta tuomitun oleskeluluvan peruuttamista ja tuomitun karkotusta. Aloitteen mukaan suomalaiset kokevat turvattomuutta johtuen turvapaikanhakijoiden tekemistä seksuaalirikoksista ja niiden seuraamuksista.

Kansalaisaloite keräsi yli 118 000 kannattajaa.

HS:n kysely: Lähes puolet suomalaisista valmiina tinkimään elintasostaan ilmastonmuutoksen vuoksi

Lähes puolet suomalaisista ajattelee, että Suomen tulee olla ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä, kertoo Helsingin Sanomien teettämä kysely.

Lähes puolet on myös valmiita tinkimään omasta elintasostaan ilmastonmuutoksen vuoksi.

Toisaalta kyselyn perusteella suomalaiset jakautuvat ilmastokysymyksissä kahteen leiriin. 45 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että monia ilmastonmuutoksen vaikutuksia liioitellaan julkisuudessa.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 099 henkilöä. Internetpaneelissa elo–syyskuun vaihteessa tehdyn kyselyn virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

USA:n edustajainhuone aloittaa virkarikossyytetutkinnan Trumpista

Yhdysvalloissa edustajainhuone aloittaa virkarikossyytetutkinnan presidentti Donald Trumpista, edustajainhuoneen demokraattien puhemies Nancy Pelosi kertoo. Syynä on Trumpin väitetty painostus Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä kohtaan.

Trumpin on väitetty painostaneen Zelenskyitä tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevan Joe Bidenin ja tämän pojan toimia. Poika Hunter Biden on ollut mukana ukrainalaisessa kaasuyhtiössä, jota on syytetty korruptiosta. Trump on kiistänyt väitteet painostuksesta ja leimannut ne ajojahdiksi.

Yhdysvaltain historiassa kaksi presidenttiä on asetettu virkarikossyytteeseen. (Lähde: AFP)

Trumpiin kohdistettu tutkinta sai pörssit sukeltamaan Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa pörssit ovat laskukiidossa sen jälkeen, kun demokraattien puhemies Nancy Pelosi ilmoitti presidentti Donald Trumpia vastaan käynnistetystä virkarikostutkinnasta.

New Yorkin pörssin Dow Jones Industrial -indeksi on puolen prosentin laskussa. Laajempi S&P 500 -indeksi on pudonnut 0,8 prosenttia ja Nasdaq Composite 1,5 prosenttia. Pörssien laskua ovat myös kiihdyttäneet presidentti Trumpin Kiinaa ja sen kauppapolitiikkaa vastaan pitämä kovasanainen puhe YK-kokouksessa.

Myös Aasiassa pörssit ovat avautuneet lievässä laskussa. Esimerkiksi Tokion Nikkei-indeksi oli vähän yli puolen prosentin laskussa. (Lähde: AFP)

Niinistö painotti YK-puheessaan luottamuksen merkitystä ilmastoasioissa

Presidentti Sauli Niinistö painotti luottamuksen merkitystä ilmastotoimissa YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa. Niinistö muistutti, että riippumatta valtioiden yhteisestä sitoutumisesta vuoden 2030 kestävän kehityksen agendaan ja Pariisin ilmastosopimukseen, ovat tulokset aivan liian vaatimattomat.

Niinistön mukaan kyvyttömyys pitää lupaukset rapauttaa väistämättä kansalaisten luottamusta johtajiinsa, kuten myös sukupolvien välistä luottamusta.

Ranska patistelee Yhdysvaltoja ja Irania tapaamaan YK-kokouksessa – "hukattu mahdollisuus"

Ranskan presidentti Emmanuel Macron patistelee Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia ja Iranin presidentti Hasan Ruhania tapaamaan toisensa.

Jos presidentit eivät tapaa YK-kokouksessa tällä viikolla, on se hukattu mahdollisuus, Macron sanoi.

Ruhani taas lausui Fox News -uutiskanavalle, että Trumpin tulee palauttaa maiden välinen luottamus ennen kuin Iran suostuu tapaamiseen.

Yhdysvallat syyttää Iraniaa Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin tässä kuussa tehdyistä iskuista. Iranin mukaan luottamus maiden välillä taas menetettiin, kun Yhdysvallat vetäytyi maiden välisestä ydinsopimuksesta. (Lähde: AFP)

Britannian parlamentti jatkaa tänään työtään brexit-sopan keskellä

Britannian parlamentin on määrä jatkaa tänään työskentelyään istuntotauon jälkeen.

Parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow on kertonut, että istunnot jatkuvat tänään kello 11.30 paikallista aikaa eli 13.30 Suomen aikaa.

Britannian korkein oikeus linjasi eilen pääministeri Boris Johnsonin määräämän parlamentin istuntotauon laittomaksi.

Johnson on siitä huolimatta luvannut ohjata Britannian ulos EU:sta lokakuun lopussa. Hän myös uudisti aiemman esityksensä ennenaikaisista parlamenttivaaleista, jotta pattitilanne parlamentissa laukeaisi. (Lähde: AFP)

Barcelona palasi voittokantaan, Messin vaivat jatkuvat

Kauden vaisusti aloittanut Barcelona sai hieman helpotusta voittamalla Villarrealin 2–1 jalkapallon Espanjan liigassa tiistai-iltana. Ottelu toi joukkueelle silti myös uusia murheita, sillä supertähti Lionel Messi joutui jättämään pelin kesken loukkaantumisen takia.

Vasta pohjevammasta toipuneella Messillä oli vaivoja vasemmassa reidessään, ja tauolla argentiinalainen otettiin vaihtoon.

Barcelonan päävalmentaja Ernesto Valverde sanoi, että kyse ei pitäisi olla mistään vakavasta.

Barcelonan maaleista vastasivat Antoine Griezmann ja Arthur Melo ottelun ensimmäisen vartin aikana. (Lähde: AFP)