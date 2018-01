Yön uutiskooste: Perussa paha bussionnettomuus, Stockmannin Herkku-kaupat S-ryhmälle tänään

Nuorten miesten syrjäytymistä selittää koulutuksen puuttuminen

Nuorilla miehillä menee työelämässä heikommin kuin samanikäisillä naisilla tai edellisillä miessukupolvilla samassa iässä. Suomen Pankin mukaan nuoret miehet ovat vuoden 2008 taantuman jälkeen päässeet työelämään huonommin kuin nuoret naiset.

Tutkija Ilari Ilmakunnas Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo, että syy eroon naisten ja miesten välillä löytyy koulutuksesta. Peruskoulun jälkeinen tutkinto puuttuu suuremmalta osalta miehiä kuin naisia.

Pienituloinen saa reippaasti vähemmän vanhempainrahaa kuin hyvin tienaava

Vanhempainvapaiden vähimmäistuet ovat jääneet pahasti jälkeen muusta perusturvasta, arvioivat STT:n haastattelemat asiantuntijat.

Pienituloisille ja työttömille vanhemmille maksettava päiväraha on noin 24 euroa. Tukea päätettiin vastikään nostaa vajaalla eurolla.

2 500 euron kuukausiansioilla päivärahaa saa noin 70 euroa. 5 000 euron ansioilla tuki nousee 115 euroon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kelan tutkijat pitävät minimipäivärahaa liian alhaisena.

Rahoitusalalla on viimeinen mahdollisuus välttää uusi lakko

Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu tänään. Osapuolet jatkavat keskusteluja valtakunnansovittelijan johdolla kello 11.

Jos sopua ei tänään saada aikaiseksi, alalla alkaa huomenna jo toinen kahden päivän mittainen lakko. Edellinen lakko oli viime torstaina ja perjantaina.

Lakkoon osallistuisivat Ammattiliitto Pro, Ammattiliitto Nousu, Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä Danske Bankin Esimiehet ja Asiantuntijat ja Danske Bankin henkilöstöyhdistys.

Suurimpana kiistakapulana osapuolten välillä on viikonlopputöiden teettäminen.

Järvien jäälle huolettomin mielin vain Lapissa - lumisateet heikensivät jään laatua

Vasta Lapissa voi toistaiseksi kulkea huolettomin mielin järvien jäällä. Siellä jään paksuus oli vuoden vaihtuessa 30–45 senttiä, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksesta.

Kainuussa ja Keski-Suomen pohjoisosissa jäätä on 15–30 senttiä. Eteläisessä ja keskisessä osassa Suomea jäätä on monin paikoin niin ohuelti, ettei sitä ole välttämättä päästy edes mittaamaan. Suuret järvet ovat jopa sulia.

Viime aikojen runsaat lumisateet ovat heikentäneet jään laatua Kainuuta myöten, kun osa jäästä on nyt huokoista kohvajäätä.

Bussit kurvaavat uusille reiteille - länsimetron liityntäliikenne alkaa tänään

Pääkaupunkiseudulla länsimetron liityntäliikenne aloittaa toimintansa tänään. Uudistus on laaja, sillä se vaikuttaa arviolta yli 200 000 ihmisen joukkoliikenneyhteyksiin.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) mukaan Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussit kulkevat uusilla reiteillä heti aamusta. Uudistuksen vaikutukset ulottuvat Espoossa rantaradan tuntumaan ja osin sen pohjoispuolelle sekä esimerkiksi Kauniaisten ja Kirkkonummen bussilinjoihin.

HSL varautuu järjestämällä oppaita ja infopisteitä osalle asemista tänään ja huomenna sekä 8–9. tammikuuta.

HSL:n kehottaa matkustajia varaamaan aikaa ja tarkistamaan reitin etukäteen.

Herkku-ruokakaupat avautuvat osana S-ryhmää

Stockmannin tavaratalojen Herkku-ruokakaupoissa alkaa tänään aika S-ryhmän komennossa. Herkut avautuvat uudestaan oltuaan eilen kiinni omistajanvaihdoksen vuoksi.

S-ryhmä ja Stockmann sopivat kaupasta kesäkuussa ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi sille hyväksyntänsä joulukuussa.

S-ryhmän tavoitteena on tehdä Herkuista S-ryhmän ruokakaupan lippulaivamyymälöitä. S-ryhmän mukaan Herkun toiminta jatkuu alkuvaiheessa entisellään, useiden tuotteiden hintoja on kuitenkin luvattu pudottaa saman tien.

Saksan oikeistopopulistit lähellä opposition paalupaikkaa

Saksassa liittokansleri Angela Merkelin luotsaamat kristillisdemokraatit yrittävät löytää yhteisen sävelen hallitustunnusteluissa sosiaalidemokraattien kanssa. Tunnustelut varsinaisten hallitusneuvottelujen aloittamisesta ovat jatkumassa tällä viikolla.

Liittokansleri Merkel vetosi uudenvuodenpuheessaan nopean ratkaisun puolesta, mutta avoimia kysymyksiä lienee vielä paljon. Mahdollisten hallituskumppanien päänvaivana on myös tuleva oppositio. Jos kristillisdemokraatit ja demarit muodostavat yhdessä hallituksen, niin oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) jäisi opposition suurimmaksi puolueeksi.

New Yorkissa taas vakava tulipalo - 23 loukkaantui palossa aiemman suurpalon alueella

New Yorkissa 23 ihmistä on loukkaantunut tuhoisassa rakennuspalossa. Ainakin Yhdeksän loukkaantuneista on lapsia. Kolmikerroksinen asuinrakennus tuhoutui palossa täysin.

Palo sai alkunsa rakennuksen alakerrassa olleesta huonekalutehtaasta. Rakennuksessa asui 11 perhettä. He kaikki menettivät kotinsa.

Palo syttyi tiistaina New Yorkin Bronxissa samalla alueella, jossa 12 ihmistä kuoli kerrostalopalossa torstaina. Torstain tulipalo oli New Yorkin pahin palo-onnettomuus neljännesvuosisataan. (Lähde: AFP)

Bussi syöksyi alas jyrkänteeltä Perussa - 36 ihmistä kuoli

Perussa tapahtuneessa bussiturmassa on kuollut ainakin 36 ihmistä, kertoo poliisi. Yli viittäkymmentä ihmistä kuljettanut bussi syöksyi tiistaina alas jyrkänteeltä noin sadan metrin verran törmättyään ensin kuorma-autoon.

Onnettomuus tapahtui rannikkoväylällä noin 45 kilometriä pohjoiseen pääkaupunki Limasta. Bussi oli matkalla Huachosta pääkaupunkiin.

Liikenneonnettomuudet ovat yleisiä Perussa. Poliisin mukaan vuonna 2016 liikenneonnettomuuksissa kuoli maassa lähes 500 ihmistä. Onnettomuuksia tapahtui vuoden aikana yli 3 800. (Lähde: AFP)

Trump Pohjois-Korean Kimin ydinnapista: Minulla on isompi ja se toimii!

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vastannut Twitterissä Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin puheisiin, joiden mukaan Kim pitää aina pöydällään ydinaselaukaisupainiketta.

Trump pyysi Twitterissä Kimin hallintoa muistuttamaan johtajaansa siitä, että myös Trumpilla on käytössään "ydinnappi".

Trump totesi tviitissään myös oman ydinaselaukaisupainikkeensa olevan isompi ja toimiva.

Kim puhui ydinaselaukaisijasta vuosittaisessa Pohjois-Korean kansalle osoitetussa uudenvuoden viestissään.

Ovetshkin tasasi Teräväisen ja Ahon tehtaileman johtoaseman ja kaatoi Carolinan jatkoajalla

Jääkiekon NHL:ssä Carolinan Teuvo Teräväinen on tehnyt kauden kymmenennen maalinsa, kun Carolinan vieraaksi saapui Washington. Ottelu päättyi Washingtonin 5–4-jatkoaikavoittoon.

Teräväisen kolmannessa erässä viimeistelemä maali vei isännät hetkeksi 4–3-johtoon. Washingtonin venäläistähti Aleksandr Ovetshkin kuitenkin tasoitti ottelun joitain minuutteja Teräväisen osuman jälkeen ja ottelu siirtyi jatkoajalle luvuin 4–4. Ovetshkin vastasi myös jatkoajan voittomaalista, kun jatkoaikaa oli pelattu noin kaksi minuuttia.