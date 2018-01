Yön uutiskooste: Pitkä sairausloma ennakoi työkyvyttömyyseläkettä, muovin kierrätys kiinnostaa taloyhtiöitä

Pitkä sairausloma povaa työkyvyttömyyseläkettä

Mitä pidempään ihminen on pitkällä sairauslomalla, sitä suurempi on hänen riskinsä jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Riski on korkein työelämän ulkopuolella olevilla sekä työntekijöillä ja matalin ylemmillä toimihenkilöillä.

Sairauspäivärahakauden keston vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä selvitettiin Turun yliopiston, Kelan ja ETK:n tutkimuksessa. Tutkimuksessa havaittiin, että sairauspäivärahakauden pituus on jopa tärkeämpi työkyvyttömyyseläkkeen ennustaja kuin sairauspäivärahan diagnoosi.

Muovipakkausten kierrätys kiinnostaa taloyhtiöiden asukkaita

Taloyhtiöt näyttävät osallistuvan mielellään muovipakkausjätteen kierrätykseen, mikäli sellaista mahdollisuutta paikkakunnalla tarjotaan.

Kierrätysmahdollisuuksissa alueelliset erot ovat suuria. Osa seudullisista jätelautakunnista on jo linjannut jätehuoltomääräyksissään muovipakkausten keräyksen pakolliseksi tietyn kokoisissa kiinteistöissä.

Osa jätehuoltoyrityksistä puolestaan tarjoaa kiinteistöille kierrätysmahdollisuutta vapaaehtoispohjalta.

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut pakkausjäteasetus velvoittaa pakkausten tuottajat vastaamaan kierrätyksen toteuttamisesta. Tätä varten maahan on perustettu reilut 500 Suomen pakkauskierrätyksen Rinki-ekopistettä.

HS: Kelan etuuksia maksetaan eniten Itä- ja Pohjois-Suomeen

Suomen kallein kunta Kelalle on Rautavaara Pohjois-Savossa, kertoo Helsingin Sanomat. Jos kuntalaisten saamat eläkkeet, tuet ja muut etuudet suhteutetaan kunnan asukaslukuun, saa jokainen Rautavaarassa asuva kuukaudessa Kelalta 304 euroa. Keskimäärin suomalainen saisi samalla tavalla laskettuna 209 euroa kuussa.

Eläkkeiden ja tukien saamisessa on suuria alueellisia eroja. Kelan etuuksia maksetaan eniten asukaslukuun suhteutettuna Itä- ja Pohjois-Suomeen ja vähiten Etelä- ja Lounais-Suomeen, ilmenee Kelan tilastoista.

EU:n tulokas Bulgaria lupaa kaitsea puheenjohtajana yhtenäisyyttä

Yksi EU:n tuoreimmista jäsenistä Bulgaria pitelee unionissa ohjia seuraavat kuusi kuukautta. Puheenjohtajuuden käynnistymistä juhlitaan Bulgariassa alkavalla viikolla.

Väkiluvultaan Suomen kokoinen Balkanin maa on ollut unionin jäsen vuodesta 2007. Maa on EU:n neuvoston johdossa nyt ensimmäistä kertaa.

Aiemman puheenjohtajan Viron tavoin myös Bulgaria haluaa vaalia EU:n yhtenäisyyttä. Maa lupaa rakentaa vahvempaa, turvallisempaa ja solidaarisempaa unionia.

Trump: Ei sopimusta unelmoijien suojelusta ilman Meksikon muuria

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut olevansa halukas tekemään sopimuksen niin sanottujen unelmoijien suojelusta demokraattien kanssa, uutisoi muun muassa CNN. Trump kuitenkin myös sanoi, ettei sopimusta saada aikaiseksi ilman Meksikon muuria ja muutoksia maahanmuuttojärjestelmään.

Trump kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa presidentin loma-asunnolla Camp Davidissa.

Trumpin hallinto ilmoitti syyskuussa lakkauttavansa DACA-suojeluohjelman, joka on sallinut noin 800 000:n lapsina laittomasti maahan tulleen ihmisen opiskella ja työskennellä Yhdysvalloissa. Demokraatit ja republikaanit ovat neuvotelleet ohjelman jatkosta syksystä lähtien.

Saksassa suuri koalitio jatkaa tunnusteluja hallitusneuvottelujen aloittamisesta

Saksassa kristillisdemokraattien on määrä jatkaa tänään tunnusteluja hallitusneuvottelujen aloittamisesta sosiaalidemokraattien kanssa. Niin sanotun suuren koalition tunnustelut alkoivat loppuvuodesta sen jälkeen, kun kristillisdemokraattien, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n tunnustelut epäonnistuivat.

Jos kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit onnistuvat löytämään yhteisen sävelen, varsinaisiin hallitusneuvotteluihin edettäneen tämän kuun aikana.

Saksa on ollut ilman uutta hallitusta syyskuun vaaleista lähtien.

Meksikossa Chihuahuan osavaltiossa kymmeniä ihmisiä surmattiin kahden päivän aikana

Meksikossa Chihuahuan osavaltiossa yhteensä 30 ihmistä surmattiin torstain ja perjantain aikana huumekauppaan liittyvissä väkivaltaisuuksissa, kertoi syyttäjänvirasto lauantaina. Viraston tiedottajan mukaan lisäksi yksi ihminen menehtyi saamiinsa vammoihin lauantaina.

Väkivaltaisuudet liittyivät tiedottajan mukaan kahden kilpailevan huumekartellin hyökkäyksiin toisiaan vastaan. Surmansa saaneiden joukossa oli neljä naista ja kolme alaikäistä, joista yksi oli 14-vuotias, toinen 15-vuotias ja kolmas 17-vuotias.

Yli 250 poliisia lähetettiin lauantaina partioimaan alueille, jossa väkivaltaisuudet tapahtuivat. (Lähde: AFP)

Saudi-Arabiassa pidätetty useita protestoineita prinssejä

Saudi-Arabiassa viranomaiset ovat pidättäneet 11 protestiin osallistunutta prinssiä, uutisoi muun muassa BBC. Protestin taustalla oli muun muassa Saudi-Arabian hallinnon päätös lopettaa kuninkaallisten vesi- ja energialaskujen maksaminen. Lisäksi prinssit halusivat korvauksen kuolemaan tuomitun serkkunsa teloittamisesta, CNN kertoo viranomaisten sanoneen.

Protesti järjestettiin torstaina kuninkaallisella palatsilla pääkaupunki Riadissa.

Saudi-Arabiassa on meneillään uudistuskampanja, jonka taustalla on tarve varmistaa, että aiemmin pelkästään öljyyn luottanut maa säilyy vauraana myös tulevaisuudessa.

Bullsille murskatappio - Markkanen teki 13 pistettä

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls on hävinnyt selvin pistein Indiana Pacersille. Kotonaan pelannut Pacers vei voiton Bullsista pistein 125–86.

Vajaat 25 minuuttia peliaikaa saanut Markkanen teki 13 pistettä ja kahmi viisi levypalloa. Koriin johtaneita syöttöjä hänelle kirjattiin kaksi. Bullsin paras pistemies oli Bobby Portis 15 pisteellään.

Pacersille eniten pisteitä nakutti puolestaan Victor Oladipo, joka heitti 23 pistettä.

Teräväisen ja Ahon Carolinalle rökäletappio

Jääkiekon NHL:ssä Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen Carolina on hävinnyt Bostonia vastaan luvuin 7–1. Carolinan ainokaisen maalin teki ensimmäisessä erässä Jordan Staal. Teräväinen nappasi maalista syöttöpisteen.

Aho puolestaan jätti ottelun kesken alavartalovamman takia, Carolina kertoi Twitterissä. Hän ehti pelata vajaat kuusi minuuttia. Teräväinen puolestaan pelasi reilut 20 minuuttia.

Bostonin pelaajista vauhdissa oli etenkin kanadalainen Patrice Bergeron, joka iski kiekon maaliin neljästi.