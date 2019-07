Yön uutiskooste: Pohjois-Korea laukaisi kaksi ballistista ohjusta, Myrskylässä laaja poliisioperaatio, USA:n keskuspankki Fed julkistaa ohjauskorkopäätöksensä tänään

USA:n keskuspankki Fed julkistaa päätöksensä ohjauskorosta tänään – markkinat odottavat leikkausta

Yhdysvaltain keskuspankki Fed julkistaa tänään illalla uuden ohjauskorkonsa eli korkotason, jolla se lainaa rahaa muille pankeille. Ohjauskorko vaikuttaa välillisesti markkinakorkoihin ja koko talouteen.

Markkinoilla Fedin uskotaan leikkaavan korkotasoaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Kesäkuussa korkotaso pidettiin 2,25–2,5 prosentin vaihteluvälissä.

Keskuspankki tiedottaa päätöksestään illalla kello 21 Suomen aikaa.

Etelä-Korea armeija: Pohjois-Korea laukaisi kaksi ballistista ohjusta

Pohjois-Korea on laukaissut kaksi ballistista ohjusta, kertoo Etelä-Korean armeija. Armeijan mukaan Pohjois-Korea laukaisi keskiviikkona kaksi ohjusta, jotka lensivät noin 250 kilometriä ennen kuin putosivat Japaninmereen.

Ohjukset laukaistiin Hodon niemimaalta, Pohjois-Korean itärannikolta. Pohjois-Korea ei ole toistaiseksi vahvistanut tehneensä asetestejä.

Viimeksi vajaa viikko sitten maa laukaisi kaksi lyhyen kantaman ohjusta mereen.

Pohjois-Korean aktivoituminen asetesteissä saattaa olla reaktio Yhdysvaltain ja Etelä-Korean tulevaan sotaharjoitukseen. Pohjois-Korea on suhtautunut harjoitukseen kriittisesti. (Lähde: AFP)

Myrskylässä laaja poliisioperaatio – yksi otettu kiinni, toinen viety sairaalaan

Uudellamaalla Myrskylässä oli myöhään tiistai-iltana laaja poliisioperaatio, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi Twitterissä. Poliisin mukaan paikalla oli useita poliisipartioita.

Tapahtumapaikalta otettiin kiinni yksi henkilö, ja toinen henkilö vietiin sairaalahoitoon.

Helsingin Sanomien mukaan poliisi tiedottaa tapahtumasta lisää tänään.

Sudan sulkee maan oppilaitokset – viisi kuoli luoteihin mielenosoituksessa maanantaina

Sudanin viranomaiset ovat sulkeneet maan kaikki oppilaitokset keskiviikosta alkaen toistaiseksi. Valtionmedia SUNA kertoi tiistaina, että viranomaisten käsky koskee esikouluja sekä ala- ja yläkouluja.

BBC:n mukaan neljä opiskelijaa ja yksi aikuinen ammuttiin kuoliaaksi mielenosoituksessa. Välikohtaus sattui maanantaina Sudanin keskiosassa Al-Obeidin kaupungissa, jossa osoitettiin mieltä ruoka- ja polttoainepulan takia. Ampumatapausten jälkeen opiskelijat ovat käynnistäneet uusia mielenosoituksia. (Lähde: AFP)

Järjestö: USA on erottanut lähes 1 000 lasta vanhemmistaan, vaikka tuomari määräsi käytännön Meksikon rajalla lopetettavaksi

Yhdysvaltain viranomaiset ovat erottaneet Meksikon rajalla lähes tuhat siirtolaislasta vanhemmistaan sen jälkeen, kun tuomari määräsi käytännön lopetettavaksi. Asiasta kertoo ACLU-järjestö, joka on yksi Yhdysvaltain merkittävimmistä kansalaisoikeusjärjestöistä.

Järjestö totesi oikeudelle jättämissään asiakirjoissa, että lasten vanhempia on rajalla syytetty muun muassa rikoksista ja heitteillejätöstä, jotta erottamista on voitu jatkaa.

Viime vuoden toukokuussa presidentti Donald Trumpin hallinto alkoi erottaa laittomasti Yhdysvaltoihin tulleiden perheiden lapsia vanhemmistaan. Kuuden viikon jälkeen Trumpin hallinto linjasi, että se erottaa lapsia vain, jos vanhempi katsotaan riskiksi lapselleen. (Lähde: AFP)

Applen tulos heikkeni, ylitti kuitenkin analyytikoiden odotukset

Teknologiajätti Applen huhti-kesäkuun tulos heikkeni 13 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta 10 miljardiin dollariin. Palveluista tullut kasvu kompensoi takkuilevaa iPhone-puhelimien myyntiä.

Liikevaihto kasvoi prosentin 53,8 miljardiin dollariin.

Tulos oli parempi kuin analyytikot odottivat, ja Applen osakekurssi vahvistui yli kolme prosenttia jälkipörssissä.

Applen entisen rahantekokoneen eli iPhone-puhelimien osuus liikevaihdosta putosi 48 prosenttiin eli 26 miljardiin dollariin. (Lähde: AFP)

Samsungin tulos romahti 53 prosenttia

Eteläkorealaisen teknologiajätti Samsung Electronicsin huhti-kesäkuun nettotulos laski jopa 53 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tulos oli 4,4 miljardia dollaria eli noin 3,9 miljardia euroa.

Yhtiön tulosta rasittaa muistipiirien laskevat hinnat ja Etelä-Korean ja Japanin välinen kauppakiista. Muistipiirien maailmanlaajuinen tarjonta kasvaa, mutta kysyntä heikkenee. Muistipiirejä käytetään muun muassa älypuhelimissa, tietokoneissa ja palvelimissa.

Yhtiö kertoo perusmatkapuhelinten toimitusten kasvaneen, mutta lippulaivamallit ovat käyneet kaupaksi aiempaa hitaammin. Lisäksi markkinointikulut ovat kasvaneet. (Lähde: AFP)

Ranta- ja kehäradan liikenteessä tänään paljon myöhästymisiä ja peruutuksia ratavaurion vuoksi

Junaliikenteessä on aamupäivän aikana paljon myöhästymisiä ja peruutuksia rantaradalla ja kehäradalla, kertoo Rataliikennekeskus. Sen mukaan Pasila-Huopalahti-välillä on sähköratavaurio, jonka seurauksena Pasilan ja Leppävaaran välillä on käytössä vain kaksi raidetta neljästä.

Radan korjaus on aloitettu, mutta arviota sen valmistumisesta ei vielä ole.

Hieman aiemmin Rataliikennekeskus kertoi, että junat myöhästelevät tänään Luumäen ja Lappeenrannan välillä liikenteenohjausjärjestelmän vian takia. Häiriön vuoksi junat myöhästyvät aikataulusta rataosuudella Kouvola–Lappeenranta–Joensuu. Junat voivat myöhästellä puolesta tunnista 45 minuuttiin. Myös tämän vian korjaaminen on aloitettu.

Puolustusvoimain komentajan vaihtoa juhlistetaan tänään sotilaallisin menoin

Puolustusvoimain komentajan vaihtokatselmus järjestetään tänään Helsingin Santahaminassa. Nykyinen komentaja, kenraali Jarmo Lindberg luovuttaa Puolustusvoimat kenraaliluutnantti Timo Kiviselle. Kivinen aloittaa tehtävässään torstaina 1. elokuuta, jolloin myös astuu voimaan hänen ylennyksensä kenraalin arvoon.

Komentajan vaihtoon liittyvät juhlallisuudet käynnistyvät Hietaniemen sankarihautausmaalla. Päivän ohjelmaan kuuluvat myös Lindbergin muotokuvan paljastaminen sekä Puolustusvoimain komentajan lipun luovutus.

USA:n jalkapallonaiset mestaruuteen luotsannut päävalmentaja jättää tehtävänsä

Yhdysvaltain naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Jill Ellis jättää paikkansa. Asiasta uutisoivat useat yhdysvaltalaismediat.

Ellis totesi tiedotteessa, että maajoukkueen valmentaminen on ollut elämänmittainen kunnia. Hän sanoi, että luopuminen tapahtuu suunnitellussa aikataulussa.

Ellis luotsasi Yhdysvaltain joukkueen maailmanmestariksi MM-turnauksessa Ranskassa heinäkuun alussa. Hän on ensimmäinen kaksi naisten maailmanmestaruutta voittanut valmentaja.

Yhdysvallat on voittanut maailmanmestaruuden nyt kaksi kertaa peräkkäin.