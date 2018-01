Yön uutiskooste: Poliisi määrää yhä useammin ilmaisukieltoja, hotellin keittiössä syttyi tulipalo Nilsiässä

Psykiatrian ylilääkäri: Elämän vaikeudet kasvattavat riskiä joutua petoksen uhriksi

Henkilökohtainen kriisi altistaa huijauksen uhriksi joutumiselle, sanoo psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma. Kun ihmisellä on vaikeaa, kiusaus tarttua luvattuun mahdollisuuteen kasvaa.

Rikoksentorjuntaneuvoston hiljattaisen selvityksen mukaan petosten ja niiden yritysten määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2010 vuoteen 2016. Tiettyjen petosten uhriksi valikoidaan usein ikääntyneitä, sillä muun muassa heikentynyt fyysinen tai psyykkinen toimintakyky, yksinäisyys, syrjäytyminen ja muistihäiriöt altistavat uhriksi joutumiselle.

Poliisi määrää ilmaisukieltoja yhä useammin - Asianajajaliitto ei pidä lainmukaisina

Poliisi määrää ilmaisukiellon yhä useammin, selviää Poliisiammattikorkeakoulun tilastoista. 2000-luvun alkupuolella poliisi määräsi noin 15–20 ilmaisukieltoa vuodessa, viime vuonna kieltoja tuli marraskuun loppuun mennessä yhteensä 100.

Ilmaisukielto tarkoittaa rikosjutun asianosaisille annettua kieltoa puhua ulkopuolisille joistakin tutkintaan liittyvistä asioista.

Poliisihallituksen mukaan kieltoja on lisännyt muun muassa se, että somessa tutkinnan kannalta haitallinen tieto leviää nopeammin.

Asianajajaliitto arvostelee sitä, ettei poliisi yksilöi, mistä ei saa puhua, vaikka laki niin vaatii. Pahimmillaan myös oikeusjutun avustajien välinen yhteydenpito on kielletty.

Tuulivoima etulyöntiasemassa uusiutuvan sähkön kilpailutuksessa

Tuulivoimayhtiöt ovat selvimmin voittajaehdokkaita uusiutuvan sähköntuotannon kilpailutuksessa, arvioivat energia-alan etujärjestöt. Kovimmat kilpailijat tuulivoimalle löytyvät puupolttoaineilla sähköä ja lämpöä tuottavista yhteistuotantolaitoksista.

Kilpailutuksen uusiutuvaan energiaan pohjautuvasta sähkötuotannosta on määrä alkaa ensi syksynä. Tukijärjestelmän yksityiskohdista ei ole vielä päätetty. Eduskunnan talousvaliokunta käsittelee kilpailutusta näillä näkymin helmikuussa.

LM: Lasten ja nuorten parissa toimivien vapaaehtoisten rikostaustoja selvitetään yhä laiskasti

Lasten ja nuorten parissa toimivien vapaaehtoisten rikostausta selvitetään edelleen vain harvoin, kertoo Lännen Media.

Oikeusrekisterikeskuksen mukaan ahkerimmin vapaaehtoistyöntekijöidensä rikostaustan haluavat tietää lastensuojelujärjestöt ja kunnat. Laiskinta rikostaustan selvittäminen on lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.

Viime vuonna rikosrekisteriotteita pyydettiin reilusta 4 550 vapaaehtoisesta. Määrä on runsaat tuhat enemmän kuin vuonna 2016.

Puolustusvoimia uhkaa pula tietotekniikan ammattilaisista

Puolustusvoimia uhkaa pula tietotekniikan ammattilaisista. Rekrytointiin on odotettavissa vaikeuksia sekä kyber- että ict-puolelle.

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpäällikkö Mikko Heiskasen mukaan osaajapula vaikuttaisi suoraan Puolustusvoimien toimintaan ja pahimmillaan merkittävästi kansalliseen turvallisuuteen.

Yksi rekrytointivaikeuksien syistä on se, ettei Puolustusvoimilla "ole varaa eikä halua" lähteä palkkakilpailuun. Asiaan vaikuttaa myös se, että osaajia on liian vähän ja varsinkin talouden vahvistuessa parhaista ammattilaisista käydään kovaa kisaa.

Hotellin keittiössä syttyi tulipalo Nilsiässä - henkilökunta evakuoi ripeästi 54 asiakasta

Kuopion Nilsiässä on evakuoitu hotellin asiakkaat tulipalon takia, kertoo pelastuslaitos.

Palo syttyi Sokos Hotel Tahkon keittiössä alkuyöstä ja hotellin käytäville levisi savua. Pelastuslaitoksen mukaan hotellin vastaanoton henkilökunta aloitti automaattisen palohälytyksen jälkeen heti asukkaiden evakuoimisen. Kaikki 54 hotellin asiakasta oli saatu ulos jo siinä vaiheessa, kun pelastuslaitos saapui paikalle.

Kukaan ei loukkaantunut palossa.

Pelastuslaitos sammutti palon. Palotuhot rajoittuivat hotellin keittiöön, mutta muualle rakennukseen tuli jonkin verran savuvaurioita.

Poksahtanut vesiputki syventää kaaosta pakkasen puremalla New Yorkin lentokentällä

Rikkoutunut vesiputki on pahentanut lentojen viivästymisiä New Yorkin kansainvälisellä lentokentällä. John F. Kennedyn lentokentällä jouduttiin jo aiemmin perumaan ja siirtämään lentoja poikkeuksellisen purevan pakkasen ja talvimyrskyn takia.

Sunnuntaina kentällä rikkoutui suuri vesiputki ja yhteen kentän terminaaleista valui runsaasti vettä. Lentojen operointi terminaalista numero neljä jouduttiin keskeyttämään. Terminaalia käyttää noin 30 lentoyhtiötä.

Talvimyräkän takia peruuntuneiden lentojen matkustajista osa on odottanut kentällä koneeseen pääsyä jopa päiviä. (Lähde: AFP)

Norjan työväenpuolueen varapuheenjohtaja erosi ahdistelusyytösten takia

Norjan työväenpuolueen varapuheenjohtaja, entinen ministeri Trond Giske on eronnut tehtävästään häirintäsyytösten takia. Giske ilmoitti erostaan sunnuntaina.

Norjalaismedian mukaan Gisken on kerrottu häirinneen naisia seksuaalisesti ainakin kuusi kertaa. Syytösten kaikkia yksityiskohtia ei ole tuotu julkisuuteen.

Giske on ilmoittanut verkossa julkaistussa kannanotossaan aikovansa vastata väitettyjä häirintätapauksia koskeviin kysymyksiin ja haluavansa ottaa kantaa niihin väitteisiin, jotka katsoo vääriksi.

51-vuotias Giske toimi ministeripestissä viimeksi vuonna 2013. Tuolloin hän kantoi teollisuusministerin salkkua. (Lähde: AFP)

Brittiparlamentin koneilla etsitään pornoa päivittäin

Britannian parlamentin tietokoneilla ja verkkoyhteyksillä hakeudutaan pornograafista materiaalia sisältäville verkkosivuille päivittäin noin 160 kertaa, käy ilmi brittimedia Britain's Press Associationin (PA) tekemästä selvityksestä.

Parlamentin verkkoyhteyksiä käyttävät ylä- ja alahuoneen edustajat avustajakuntineen. Myös parlamentissa vierailevat voivat käyttää vierailijaverkkoa henkilökohtaisilla laitteillaan.

Aikuisviihteen äärelle pyritään sitkeästi siitä huolimatta, että parlamentin verkossa pääsy pornosivustoille on estetty. Parlamentin tiedottajan mukaan suurin osa pornohauista on tahattomia. (Lähde: AFP)

Draamapääroolien Golden Globet Frances McDormandille ja Gary Oldmanille

Los Angelesissa jaettiin yöllä jälleen arvostettuja Golden Globe -palkintoja elokuvan ja television parhaimmistolle.

Parhaasta miespääosasta draamaelokuvassa palkittiin Gary Oldman. Hän sai tunnustuksen roolisuorituksestaan Winston Churchillinä sotadraamassa Darkest Hour.

Golden Globen draamaelokuvan naispääosasta voitti puolestaan Frances McDormand. Hän näyttelee tyttärensä henkirikoksen uhrina menettänyttä äitiä elokuvassa Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Elokuva voitti myös parhaan draamaelokuvan ja parhaan käsikirjoituksen Golden Globe -palkinnot. Elokuvan on ksäikirjoittanut Martin McDonagh. Three Billboards toi lisäksi näyttelijä Sam Rockwellille palkinnon parhaasta miessivuroolista.

Parhaasta elokuvan naissivuroolista palkittiin I, Tonya -elokuvassa näyttelevä Allison Janney.

Barkov vei Floridan ja Columbuksen välisen mittelön jatkoajalle

Jääkiekon NHL:ssä Floridan Aleksander Barkov on jälleen kasvattanut maalitiliään. Barkov iski kiekon maaliin Columbusta vastaan pelatun ottelun kolmannessa erässä ja tasoitti tilanteen 2–2:een. Maali jäi kolmannen erän viimeiseksi. Ottelun voitti vasta voittolaukauskilpailun myötä Columbus luvuin 3–2.

Barkov nappasi ottelusta myös syöttöpisteen. Hän on nyt tehnyt tällä kaudella tehot 13+24.