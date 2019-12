Yön uutiskooste: Poliisi otti yhden henkilö kiinni Järvenpään piiritystilanteen yhteydessä, hallituspuolueet kokoustivat medialta salassa myöhään yöhön

Hallituspuolueet kokoustivat medialta salassa myöhään yöhön, tiedotus niukkaa

Hallituspuolueiden puheenjohtajien ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien salassa käyty kokous päättyi myöhään sunnuntai-iltana. Puheenjohtajat kävivät keskustelun poliittisesta tilanteesta, kertoi valtioneuvosto Twitterissä illan neuvottelujen jälkeen. Hallitus valmistautuu vastaamaan välikysymykseen tiistaina. Keskiviikkona vuorossa on äänestys hallituksen luottamuksesta.

Muun muassa pääministeri Antti Rinne (sd.) poistui Valtioneuvoston linnasta puolenyön aikoihin eikä pysähtynyt kommentoimaan mitään toimittajille.

Kokouspaikasta oli epävarmuutta, sillä sitä ei medialle etukäteen kerrottu. Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoi Twitterissä osallistuneensa kokoukseen puhelimitse kajaanilaisesta hotellista käsin.

Järvenpään piiritystilanne ohi, poliisi ottanut yhden henkilön kiinni

Koko yön Järvenpäässä jatkunut piiritystilanne on päättynyt. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo Twitterissä ottaneensa kiinni piiritystilanteen aiheuttaneen henkilön.

Poliisi kertoi eilisiltana puoli yhdentoista aikoihin piirittävänsä Puistotiellä sijaitsevaa asuntoa, jossa on aseistautunut henkilö. Poliisin mukaan tilanteesta ei ollut sivullisille vaaraa.

Tapahtumapaikalla jatketaan teknistä tutkintaa. Poliisi tiedottaa asiasta lisää iltapäivällä.

Ruotsinkielisten lukioiden voittokulku jatkuu STT:n lukiovertailussa - 20 parhaasta lukiosta puolet on ruotsinkielisiä

STT:n lukiovertailussa ruotsinkieliset lukiot veivät tänä vuonna ison nipun kärkisijoja. Suurten, yli 51 kokelaan lukioiden kärkikymmeniköstä jopa seitsemän on ruotsinkielisiä, ja paalupaikan vei jälleen kerran Turun Katedralskolan. Pienten lukioiden osalta vaihtelua on enemmän: kymmenen kärjestä kolme lukiota on ruotsinkielisiä, ja ykkössijalle nousi Ilomantsin lukio Pohjois-Karjalassa.

STT:n lukiovertailussa koko vuoden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan kolme vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistuksiin.

Kaupat luottavat joulusesonkiin, vaikka veronpalautuksista ei saa vetoapua entiseen tapaan

Kauppaketjut odottavat joulukaupan vetävän hyvin, vaikka veronpalautuksia ei enää maksetakaan kansalaisille yhdellä kertaa juuri joulusesongin alla. Kaupalle joulukuu on edelleen ylivoimainen myyntikuukausi, vaikka sesonki on aikaistunut myös marraskuun puolelle, kerrotaan STT:lle suurista alan ketjuista.

Joidenkin arvioiden mukaan kivijalkakaupat ovat voineet hyötyä jo päättyneestä postilakosta, mikäli kuluttajat vähensivät ostoksia verkkokaupoista postinkulun häiriöiden takia.

Lainakaton pelätään vaikeuttavan ensiasunnon ostamista

Valtiovarainministeriön työryhmän esittämän lainakaton pelätään vaikeuttavan ensiasunnon ostamista. Useat tahot katsovat kuitenkin, että keinot hillitä kotitalouksien velkaantumista ovat tarpeen. Kulutusluottoja ja pikavippejä pidetään suurempana ylivelkaantumisriskinä kuin asuntolainoja.

Ministeriön työryhmä on esittänyt, että yksittäisen kotitalouden kaikkien luottojen määrä saisi olla enintään neljä ja puoli kertaa niin suuri kuin kotitalouden bruttotulot vuodessa. Myös taloyhtiöiden velkaantumista halutaan rajoittaa.

Nelisenkymmentä tahoa on jättänyt lausuntonsa ehdotuksesta määräaikaan mennessä.

Uutissuomalainen: Vain nyt-liike kannattaa rakettien kuluttajakäytön kieltämistä

Eduskuntapuolueista vain nyt-liike kannattaa ilotulitteiden käytön kieltämistä muilta kuin ammattilaisilta, selviää Uutissuomalaisten kyselystä eduskuntaryhmien johtajille.

Perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta vastustavat suoraan ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltämistä. SDP, vihreät, RKP ja kristillisdemokraatit selvittäisivät asiaa. Vasemmistoliitto jätti vastaamatta kyselyyn.

Kansalaisaloitetta ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltämisestä alettiin käsitellä eduskunnassa viime viikolla.

Juutalaisviha puhuttaa taas Saksassa - Hallen synagoga-ampuminen nosti vanhat traumat pintaan

Antisemitismi on ollut Saksassa puheenaiheena erityisesti viime kuukauden aikana. Syynä on Hallen pikkukaupungissa synagogaan lokakuun alussa tehty isku.

Internetissä radikalisoituneen äärioikeistolaisen ampujan iskussa kuoli kaksi sivullista. Asemies ei onnistunut murtautumaan synagogan sisään.

Saksanjuutalainen Juna Grossmann kertoi STT:lle, että hänelle isku ei tullut yllätyksenä. Grossmann on osallistunut Rent a Jew -hankkeeseen, jonka tarkoitus on tutustuttaa erityisesti koululaisia nykyajan juutalaisiin ja torjua siten antisemitismiä.

Ilmastopäättäjät kokoontuvat tänään Madridiin, myös Greta Thunberg purjehtii paikalle

Espanjan Madridissa alkaa tänään YK:n ilmastokokous COP 25. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa sopia vielä viimeisistä Pariisin ilmastosopimukseen liittyvistä säännöistä. Ympäristöministeriön mukaan käytännössä sopimatta on vielä se, miten sopimuksen osapuolet voivat hyödyntää kumppanimaissa rahoittamiaan ilmastotoimia omien päästötavoitteidensa saavuttamisessa ensi vuodesta alkaen.

Pariisin sopimuksesta eroava Yhdysvallat on vielä mukana neuvotteluissa, sillä ero tulee voimaan vasta ensi vuoden marraskuussa. Toinen tapaamisen tiiviisti seuratuista osallistujista on ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg, joka purjehtii paikalle Yhdysvalloista.

Ainakin yhdeksän tallautui kuoliaaksi poliisin ratsian yhteydessä Brasiliassa

Brasilian Sao Paulossa ainakin yhdeksän ihmistä on tallautunut kuoliaaksi ja kaksi loukkaantunut, kun poliisin tekemän ratsian yhteydessä syntyi paniikki.

Sao Paulon eteläosassa sijaitsevassa favelassa oli käynnissä poliisioperaatio, johon osallistui nelisenkymmentä poliisia. Poliisin mukaan tapahtumat saivat alkunsa, kun kaksi moottoripyörillä liikkunutta miestä ampui kohti poliiseja ja pakeni sen jälkeen lähistöllä järjestettyjen katujuhlien suuntaan. Miehet jatkoivat ampumista, mikä synnytti väkijoukossa paniikin.

Paikallismedian mukaan paikallaolijat ovat syyttäneet tapahtuneesta poliisia, koska se muun muassa sulki alueella kadun ja ampui kumiluoteja. (Lähde: AFP)

Nuoria aikuisia kuljettanut bussi syöksyi rotkoon Tunisiassa - yli 20 kuollut

Tunisiassa yli 20 ihmistä on kuollut ja lähes 20 loukkaantunut bussin syöksyttyä rotkoon maan pohjoisosassa, maan terveysministeriö kertoo. Uhrit olivat iältään 20–30-vuotiaita.

Bussi oli matkalla pääkaupunki Tunisista vuoristoalueella sijaitsevaan Ain Drahamin kaupunkiin lähelle Algerian vastaista rajaa. Paikka on suosittu matkailukohde.

Onnettomuuden syystä ei ole toistaiseksi tietoa. Tiet Tunisiassa ovat usein vaarallisen huonossa kunnossa. (Lähde: AFP)

Mikko Koivu ratkaisi Minnesotalle voiton 1000. NHL-ottelussaan

Minnesota Wildin Mikko Koivu nousi ratkaisijaksi jääkiekkouransa tuhannennessa NHL-ottelussa. Koivu upotti ratkaisevan voittolaukauksen, kun Minnesota löi Dallas Starsin kotonaan 3–2.

Suomalaiskonkari antoi myös syötön Kevin Fialan toisessa erässä tekemään 1–0-maaliin. Voittolaukauskisassa Koivu teki maalin Minnesotan neljäntenä laukojana, ja hänen jälkeensä laukoneen Dallasin Corey Perryn epäonnistuminen sinetöi Minnesotan voiton.

36-vuotiaasta Koivusta tuli seitsemäs suomalaispelaaja, joka on saavuttanut tuhannen NHL-runkosarjaottelun rajapyykin. Koivu on pelannut koko vuonna 2005 alkaneen NHL-uransa Minnesotassa.