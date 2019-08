Yön uutiskooste: Porvoon ampumisen selvittely jatkuu, Rautatientorin metroasema aukeaa tänään vesivahingon jäljiltä, kesän viimeinen viikko kirii helteisiin

Porvoon ampumisen selvittely jatkuu - monia kysymyksiä vielä auki

Porvoossa sattuneen ampumatapauksen ja Tampereen takaa-ajon selvittely jatkuu. Poliisi ei ole toistaiseksi vahvistanut, ovatko Tampereen seudulla kiinni otetut kaksi ihmistä samat, joita epäillään murhan yrityksestä Porvoossa.

Kaksi poliisia haavoittui ampumisessa Porvoossa sunnuntain vastaisena yönä.

Poliisi otti sunnuntai-iltana kiinni kaksi ihmistä Tampereen seudulla puoli tuntia kestäneen takaa-ajon päätteeksi.

Keskusrikospoliisi kertoi sunnuntaina, että se epäilee, että kiinni otetut liittyvät Porvoon ampumatapaukseen.

Keskusrikospoliisi ei ole kertonut yksityiskohtia kiinniotetuista tai esimerkiksi sitä, liittyykö tapaukseen järjestäytynyttä rikollisuutta. Poliisi ei ole tutkinnallisista syistä myöskään kertonut, käyttivätkö poliisit aseitaan Porvoossa.

Voit lukea lisää aiheesta täältä.

MT: Komissaariehdokas Urpilainen varoittaa Suomea velkaantumisesta

Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen (sd.) varoittaa hallitusta velkaantumisesta. Hän muistuttaa Maaseudun Tulevaisuus -lehden haastattelussa, että Suomen velkataso on nyt huomattavasti korkeampi kuin kymmenen vuotta sitten. Siten ajautuminen uuteen eurokriisiin tai yllättävään talousshokkiin olisi haastavampi kuin kymmenen vuotta sitten.

Urpilainen toimi itse valtiovarainministerinä 2011–2014 keskellä eurokriisiä.

Uutissuomalainen: Pietarin junien matkustajamäärät kasvamassa tänä vuonna hurjasti

Pietarin junien matkustajamäärät ovat kasvaneet lähes 20 prosenttia viime vuodesta, kirjoittaa Uutissuomalainen.

VR:n Venäjän-liikenteen päällikkö Viktoria Hurri sanoo Uutissuomalaiselle, että yhtiö ennustaa yli puolen miljoonan matkustajan nousevan Allegro-junan kyytiin tänä vuonna. Se olisi kaikkien aikojen ennätys.

Hurrin mukaan lokakuun alusta mahdollisesti voimaan tuleva maksuton sähköinen viisumi lisäisi matkustajamääriä entisestään. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, käykö kyseinen viisumi Allegro-junissa.

Rautatientorin metroasema aukeaa tänään vesivahingon jäljiltä - hissit pysyvät kiinni

Helsingin Rautatientorin metroasema aukeaa tänään matkustajille, kertoo Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL).

Asia varmistui eilisten teknisten testausten jälkeen.

HKL:n mukaan vesivahingon seurauksena vaurioituneet hissit ovat kuitenkin edelleen poissa käytöstä. Lähimmät esteettömät pääsyt metroon ovat Helsingin yliopiston ja Kampin metroasemien kautta.

HKL:n mukaan asema aukeaa normaalisti heti aamulla metroliikenteen käynnistyessä. Rautatientorin asemalla tehdään kuitenkin pienempiä korjaustöitä vielä jonkin aikaa.

Kesän viimeinen viikko kirii helteisiin

Viikko alkaa etenkin maan eteläosissa lämpimänä ja aurinkoisena. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila voi kohota erityisesti lounaassa hellelukemiin. Elohopea vaihtelee etelässä ylimmillään 22 ja 25 asteen välillä.

Maan keskiosissa on myös poutaista ja päivän ylin lämpötila pysyttelee 18 ja 23 asteen välillä.

Pohjoisessa saadaan paikoin sadekuuroja. Lämpötila nousee 13 ja 19 asteen väliin.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila voi nousta hellelukemiin myös huomenna.

Teollisuusmaiden G7-kokous päättyy Ranskassa

Teollisuusmaiden G7-kokous päättyy tänään Biarritzissa Ranskassa. Kokouksen odotetaan muun muassa päättävän, millaisilla konkreettisilla toimilla Brasiliaa painostetaan sammuttamaan metsäpalonsa ja estämään uusien palojen sytyttämisen.

Eilen G7-kokouksessa pistäytyi Iranin ulkoministeri Mohammed Javad Zarif. Hän keskusteli maan ydinohjelmasta muun muassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin sekä Britannian ja Saksan edustajien kanssa.

Zarif kuvaili keskusteluja vaikeiksi mutta hyödyllisiksi. Macronin mukaan niitä tullaan edelleen jatkamaan. (Lähde: AFP)

Guardian: Britannia selviää helposti sopimuksettomasta brexitistä, sanoo pääministeri Johnson

Britannia selviää helposti, vaikka maan EU-erosta ei saataisi sopimusta aikaan. Näin sanoo maan pääministeri Boris Johnson. Guardianin mukaan Johnson kertoi näkemyksestään G7-maiden kokouksessa Ranskassa.

Johnsonin mukaan sopimukseton brexit olisi EU-maiden itsepäisyyden syytä.

Pääministeri myös toisti uhkauksensa, jonka mukaan Britannia ei maksaisi suurinta osaa 39 miljardin punnan erorahoista, jos Britannia jättää EU:n ilman sopimusta.

Al-Holin leirillä Syyriassa edelleen satoja Isis-lapsia

Al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa on edelleen yli 1 300 eurooppalaislähtöistä lasta. He pysynevät siellä vielä pitkään, sillä lasten palaaminen vanhempiensa lähtömaihin on erittäin vaikeaa, varsinkin jos jompikumpi vanhemmista on edelleen elossa leirillä.

Euroopan maista Isis-lapsia ovat ottaneet takaisin ainakin Pohjois-Makedonia, Ranska, Saksa, Belgia, Hollanti, Ranska ja Ruotsi. Tahti on ollut kuitenkin hidasta: Belgiaan on palannut vajaat 30 lasta, Ranskaan alle sata ja Saksaan parisenkymmentä.

Suomalaisviestimien mukaan leirillä on myös toistakymmentä suomalaisnaista, joilla on yhteensä yli 30 lasta.

Saudi-Arabia pysäytti Jemenin kapinallisten ampumia raketteja

Saudi-Arabia on pysäyttänyt kuusi Jemenin kapinallisten ampumaa rakettia, kertoo Saudi-Arabian johtama liittouma.

Saudi-Arabian virallisen uutistoimiston julkaiseman lausunnon mukaan huthikapinallisten ampumat raketit oli suunnattu Saudi-Arabian eteläosassa sijaitsevaan Jizan kaupunkiin. Vahingoista tai mahdollisista uhreista ei ole kerrottu.

Kymmeniätuhansia ihmisiä on kuollut vuoden 2015 jälkeen huthikapinallisten ja Saudi-Arabian tukemien hallituksen joukkojen välisissä yhteenotoissa Jemenissä. Monet kuolonuhreista ovat olleet siviilejä. (Lähde: AFP)

Uutissivusto: Trump pohti, voisiko hurrikaanin pysäyttää ydinpommilla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ehdottanut, että hurrikaanin rantautuminen Yhdysvaltoihin estettäisiin ydinpommilla. Ehdotuksesta kertoo yhdysvaltalainen Axios-uutissivusto nimettömiin lähteisiinsä vedoten.

Trump otti asian esiin hurrikaaneja koskevassa tilannekatsauksessa. Presidentti kysyi paikalla olleilta asiantuntijoilta, voiko Afrikan rannikolla muodostuvaa hurrikaania häiritä pudottamalla myrskyn silmään ydinpommin. Axios-sivusto ei kertonut, milloin tilannekatsaus pidettiin.

Kyseessä ei ilmeisesti ole ensimmäinen kerta, kun Trump on ehdottanut vastaavaa ratkaisua. Vuonna 2017 Trump kysyi hallintonsa kokeneelta virkamieheltä, pitäisikö hurrikaaneja pommittaa, jotta niiden rantautuminen estettäisiin. (Lähde: AFP)