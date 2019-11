Yön uutiskooste: Postilakko jatkuu, maa järisi Laosissa, viisi kuoli ilotulitetehtaan räjähdyksessä Sisiliassa

Postilakko jatkuu, PAU osoittaa mieltä Eduskuntatalolla

Postin työriitaa ei saatu ratkaisua keskiviikon neuvotteluissa, joten postilakko jatkuu.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU tviittasi myöhään illalla, että sopua ei ole löytynyt eikä uutta sovintoehdotusta ole jätetty. PAU kertoi, että sovittelun jatko jäi sovittelijan uuden ilmoituksen varaan.

PAU hylkäsi valtakunnansovittelijan sovintoesityksen tiistaina. PAUn näkemyksen mukaan esitys oli tehty työnantajan tavoitteiden pohjalta. Palvelualojen työnantajat Palta olisi hyväksynyt ehdotuksen.

PAUn aktiivit järjestävät tänään mielenosoituksen Eduskuntatalon edustalla.

Maa järisi Laosissa, ei tietoja uhreista

Laosissa lähellä Thaimaan rajaa on tapahtunut maanjäristys. Hieman ennen aamuseitsemää paikallista aikaa iskenyt järistys oli voimakkuudeltaan 6,1. Mahdollisista uhreista ei heti ollut tietoa.

Maanjäristys tuntui kuitenkin yli 700 kilometrin päässä Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa. Myös Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa huomattiin järistys.

Samalla alueella Laosissa tapahtui pari tuntia aikaisemmin heikompi järistys, jonka voimakkuus oli 5,7. (Lähde: AFP)

Viisi kuoli ilotulitetehtaan räjähdyksessä Sisiliassa

Viisi ihmistä on saanut surmansa ilotulitetehtaan räjähdyksessä Sisiliassa, kertoivat viranomaiset. Barcellona Pozzo di Gotton kaupungissa Messinan seudulla keskiviikkona iltapäivällä räjähtänyt tehdas oli perheyritys.

Paikallispoliisin edustajan mukaan alustavissa tutkimuksissa on selvinnyt, että tehtaalla tapahtui kaksi räjähdystä. Turman syyksi arvellaan hitsauskipinää, joka sai aikaan ensimmäisen räjähdyksen.

Tehtaassa valmistettiin ilotulitteita suosittuja uuden vuoden ilotulitenäytöksiä varten. Näytösten juuret juontavat Etelä-Italiassa aina 1500-luvulle saakka, ja niissä tapahtuu vuosittain useita vakavia onnettomuuksia. (Lähde: AFP)

Käräjillä alkaa Alma Median toimitusjohtajan ja henkilöstöjohtajan syrjintäsyytteiden käsittely

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään Aamulehden päätoimittajavalintaa koskeva oikeudenkäynti. Alma Median toimitusjohtajaa ja henkilöstöjohtajaa syytetään naishakijaan kohdistuneesta työsyrjinnästä.

Nykyisin valtioneuvoston viestintäjohtajana toimiva Päivi Anttikoski kertoi viime vuonna medialle siitä, kun hänen valintansa Aamulehden päätoimittajaksi kariutui. Anttikosken mukaan toimitusjohtaja Kai Telanne oli sanonut, ettei Anttikosken lapsi pärjäisi ilman äitiä, jos tämä muuttaisi ilman perhettään Tampereelle.

Telanne ja henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Korkein oikeus ottaa tänään kantaa Talvivaaran päästöihin – hovioikeus tuomitsi Pekka Perälle ehdollista vankeutta

Korkein oikeus antaa tänään tuomion Talvivaaran kaivoksen jätevesisotkusta. Muun muassa kaivoksen natrium-, sulfaatti-, ja mangaanipäästöjä lähivesistöihin on puitu eri oikeusasteissa syyskuusta 2014 asti.

Viime vuoden maaliskuussa hovioikeus totesi, että yhtiön johto turmeli ympäristöä ja suhtautui piittaamattomasti lain säännöksiin ja määräyksiin. Kaivoksen perustaja Pekka Perä tuomittiin hovissa ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi johdolle jaettiin sakkotuomioita.

Korkein oikeus ottaa kantaa siihen, onko kaivoksen ympäristölupahakemuksessa ilmoitettujen päästöarvioiden ylittäminen rikos ylipäätään, kun luvassa ei ole asetettu päästörajoja.

Poliisin petossyytteistä tulossa oikeuden ratkaisu – vedättikö karhuryhmän entinen varajohtaja omaa laitostaan?

Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään ratkaisu jutussa, jossa poliisin valmiusyksikön eli karhuryhmän ex-varajohtajaa ja poliisille tuotteita myyneen yhtiön johtohenkilöä syytetään törkeästä petoksesta ja muista rikoksista.

Heidän syytetään laatineen yhtiön nimissä laskuja, joiden perusteella Helsingin poliisilaitos on maksanut perusteettomasti yli 150 000 euroa. Syyttäjän mukaan poliisille tarvikkeita myynyt yhtiö muun muassa ylilaskutti poliisia ja rahaa kanavoitiin karhuryhmän varajohtajana vuoteen 2012 asti toimineelle ylikonstaapelille. Miehet kiistävät rikokset.

Jalankulkijoilla liukas keli osassa maata

Jalankulkijoiden on syytä varautua tänään liukkaaseen keliin osassa Suomea. Jalankulkusää on mahdollisesti vaarallinen Etelä-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan koillisosissa sekä Kainuussa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Päivälämpötilat kipuavat ajankohdan keskiarvon yläpuolelle tänään koko maassa. Nollan yläpuolella mittarien lukemat ovat Oulun tasolla ja siitä etelään. Etelärannikolla päivälämpötila asettuu noin viiteen asteeseen.

Viikonlopulle on tulossa hyvä ulkoilusää. Ajanjaksolle perjantaista sunnuntaihin ei ole annettu yhtään säävaroitusta maa- tai merialueille.

Ukraina tiesi sotilasapunsa jäädyttämisestä ennen Trumpin kohupuhelua

Ukraina oli tietoinen sotilasapunsa jäädyttämisestä, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kävivät kohutun puhelinkeskustelunsa. Puhelun aikana Trumpin katsotaan painostaneen Ukrainan johtoa kaivamaan kielteistä tietoa demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivästä Joe Bidenistä.

Puolustusministeriö Pentagonin edustaja Laura Cooper kertoi virkarikostutkinnan julkisessa kuulemisessa, että hän oli saanut sekä Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähetystöltä että Yhdysvaltain edustajainhuoneen ulkoasiankomitealta sähköpostin ennen puhelua. Kummassakin ihmeteltiin, mitä Ukrainan sotilasavulle on tapahtunut.

Republikaanit ovat tähän saakka väittäneet, ettei Trump voinut kytkeä sotilasapua ja Biden-tutkintaa yhteen, koska Ukraina ei ollut tietoinen sotilasavun jäädyttämisestä. (Lähde: AFP)

Hongkongin demokratiaa tukeva lakiesitys siirtyi Yhdysvalloissa presidentin pöydälle

Hongkongin ihmisoikeuksia ja demokratiaa tukeva laki siirtyy Yhdysvalloissa seuraavaksi presidentti Donald Trumpin hyväksyttäväksi.

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone hyväksyi keskiviikkona lain, joka velvoittaa Yhdysvaltain presidentin arvioimaan vuosittain erityishallintoalueen tilaa ja poistamaan sen nauttiman kaupallisen suosituimmuusaseman, jos alueen asukkaiden oikeuksia poljetaan. Laki meni päivää aiemmin läpi kongressin ylähuoneessa eli senaatissa.

Kiina on protestoinut voimakkaasti lakiesitystä vastaan ja uhannut rajuilla vastatoimilla, jos se hyväksytään. Lain hyväksyminen vaikeuttaisi entisestään jo muutenkin umpisolmussa olevia Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluja. (Lähde: AFP)

Sydney verhoutui sankkaan savusumuun jo toistamiseen tällä viikolla

Maastopaloista leviävä savusumu on heikentänyt Australian suurimman kaupungin Sydneyn ilmanlaatua huomattavasti jo toista kertaa tällä viikolla. Ilmanlaatu putosi vaarallisen huonolle tasolle torstaina, kun edellisen kerran vastaavasta kärsittiin toissa päivänä.

Australian itärannikolla riehuvissa maastopaloissa on kuollut kuusi ihmistä ja yli 500 kotia on tuhoutunut. Uuden Etelä-Walesin ja Queenslandin osavaltioiden alueella roihuaa yli 110 paloa, ja Etelä-Australiassa paloja on nelisenkymmentä. (Lähde: AFP)

Toronto sai tarpeekseen tappioputkesta, huippuvalmentajalle kenkää

Jääkiekkoliiga NHL:ssä pelaava Toronto Maple Leafs on erottanut päävalmentajansa Mike Babcockin. Toronto kertoi Twitterissä, että potkut saaneen Babcockin korvaa Sheldon Keefe, Toronton AHL-joukkueen valmentaja.

Toronton pelit eivät ole sujuneet lainkaan. Vaikka joukkueelle lupailtiin ennakkokaavailuissa hyvää menestystä, se on viime ajat ollut pahassa tappioputkessa. Tappioita on tullut jo kuusi peräkkäin, ja joukkue on vasta itäisen konferenssin kymmenes.

Babcock aloitti Toronton valmentajana kaudella 2015–2016. Hän on voittanut valmentajana himoitun triplan eli maailmanmestaruuden, olympiakullan ja Stanley Cupin.