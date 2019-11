Yön uutiskooste: Postin lakon sovittelu jatkuu ja samalla uusia tukilakkoja alkaa, Hongkongin kiistakampuksen yhteenotot jatkuvat

Postin lakon sovittelu jatkuu, uusia tukilakkoja alkaa

Postin työkiistan sovittelu jatkuu tänään puoliltapäivin. Eilen osapuolet olivat koolla valtakunnansovittelijan johdolla aina yhteentoista illalla, mutta sovintoesitykseen saakka ei silti päästy.

Tänään alkaa useita tukilakkoja, jotka osaltaan hidastavat postintoimitusta. Ilmailualan Unionin IAU:n tukilakko on jo lopettanut postinlajittelun lentoasemilla. Tänään alkava Suomen Merimies-Unionin tukilakko vaikeuttaa postinjakelua saaristossa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Rautatiealan Unioni RAU pysäyttävät tänään ja huomenna rautateiden tavaraliikenteen. Henkilöliikenne jatkuu normaalisti.

Hongkongin kiistakampuksen yhteenotot jatkuvat, poliisi ampunut laukauksia

Hongkongissa yhteenotot demokratia-aktivistien tukikohdassa polyteknisen yliopiston kampuksella ovat jatkuneet kiivaana. Poliisi on ampunut ainakin kolme laukausta, mutta kenenkään ei ole kerrottu haavoittuneen. Aktivistit ovat sytyttäneet kampuksen sisäänkäynnin luokse suuren tulipalon estääkseen poliisien pääsyn sisään.

Poliisi on tukkinut kaikki ulospääsyreitit kampukselta, ja varoittanut mielenosoittajia aseiden käytöstä. Eilen mielenosoittajien ampuma nuoli osui poliisia jalkaan kampuksella.

Hongkongin mielenosoitukset ovat jatkuneet jo lähes puoli vuotta. (Lähde: AFP)

Antibioottien käyttö Suomessa vähenee edelleen - samalla antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrä kasvaa meilläkin

Antibioottien käyttö Suomessa on vähentynyt edelleen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL:n tilastojen mukaan antibioottien kulutus Suomessa on vuodesta 2011 lähtien vähentynyt keskimäärin viiden prosentin vuosivauhtia sekä avohoidossa että sairaaloissa. Koko Euroopassa sen sijaan antibioottien käyttö on pysynyt samalla tasolla viimeiset kymmenen vuotta.

Useille eri antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit yleistyvät Suomessakin. THL:n mukaan niiden osuudet ovat meillä kuitenkin selvästi pienemmät kuin Euroopassa keskimäärin.

Hovikäsittely alkaa tapauksessa, jossa tyttö joutui kahdeksan miehen hyväksikäyttämäksi ja raiskaamaksi Oulussa

Rovaniemen hovioikeus alkaa tänään käsitellä tapausta, jossa yhteensä kahdeksaa miestä syytetään saman uhrin seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskaamisesta. Tyttö oli rikosten aikaan 12–13-vuotias. Kaikki syytetyt tuomittiin käräjillä vankilaan.

Valtaosa kokonaisuudessa tuomituista rikoksista on tapahtunut viime vuoden kesän ja syksyn aikana. Rikoksissa toistui sama kaava, vaikka ne tapahtuivat eri kerroilla ja syyttäjän mukaan kaikki epäillyt eivät olleet tunteneet toisiaan.

Tänään käsitellään yhden miehen syytettä. Muut käsittelyt ovat joulu-tammikuussa.

Viikon sää leutoa pilvipoutaa, paikoin ripeksii tihkusadetta

Alkavan viikon sään varoituskartta ammottaa täysin tyhjänä Ilmatieteen laitoksen nettisivuilla. Luvassa ei siis ole kehnoa ajokeliä, kovaa tuulta eikä merialueille myrskyä saati kovaa aallokkoa.

Viikon sää on leutoa pilvipoutaa, ja paikoin saattaa ripotella tihkusadetta, kertoo päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Sää näyttäisi jatkuvan osapuilleen samanlaisena alkavaa viikkoa seuraavallakin viikolla. Lapissa kuitenkin viilenee hieman ensi viikonlopun vaiheilla.

Marraskuun loppupuolen lämpötilat ovat vuodenaikaan nähden tavanomaisen yläpuolella.

Huaweita ei suljettu ulos Saksan 5g-markkinoilta - kiistely Kiinan teknologian käyttämisestä jatkuu

Kiinalaisen teknologiajättiläisen Huawein asema tulevaisuuden 5g-markkinoilla on herättänyt huolta länsimaissa.

Muun muassa Saksassa kriitikoiden mielestä yhtiötä ei pitäisi päästää ollenkaan valmistamaan maan tulevaa 5g-infrastruktuuria. Saksan tuoreet 5g-säännökset jättivät oven auki kiinalaisyhtiölle.

Huawein kyberturvajohtaja Mika Lauhde kertoo STT:lle, että lisääntynyt keskustelu tietoturvallisuudesta nähdään Huaweilla hyvänä asiana. Lauhde kertoo uskovansa, että keskustelu parantaa eurooppalaista tietoturvaa kokonaisuutena.

Espanjassa taas oikeudenkäynti katalonialaisjohtajaa vastaan - jätti separatistien nauhat näkyville hallintorakennuksiin

Espanjassa alkaa tänään jälleen oikeudenkäynti katalonialaisjohtajaa vastaan. Tällä kertaa oikeudessa on Katalonian nykyinen aluejohtaja Quim Torra.

Torraa syytetään tottelemattomuudesta, koska hän ei suostunut poistamaan Katalonian itsenäistymistä kannattavien separatistien symboleja Katalonian hallintorakennuksista. Syyttäjä hakee hänelle 30 000 euron sakkoja sekä määräaikaista kieltoa toimia julkisissa viroissa.

Lokakuussa Espanjan korkein oikeus tuomitsi useita katalonialaisjohtajia pitkiin vankeusrangaistuksiin epäonnistuneesta itsenäistymishankkeesta kaksi vuotta sitten.

Chilen presidentti tuomitsi poliisiväkivallan

Chilen presidentti Sebastian Pinera on arvostellut ensimmäistä kertaa poliisien toimintaa maata viikkokausia riivanneiden mielenosoitusten aikana.

Pinera sanoi, että rikoksia ja vallan väärinkäyttöä tapahtui, eikä kaikkien oikeuksia kunnioitettu.

Pinera ylisti myös taannoista päätöstä, jonka mukaan maan perustuslaki uudistetaan, ja se tuodaan kansaäänestykseen.

Chilessä lokakuun lopussa alkaneissa mielenosoituksissa on kuollut ainakin 20 ihmistä. Poliisin mukaan lähes 10 000 ihmistä on otettu kiinni levottomuuksien aikana, mutta suurin osa on vapautettu pian kiinnioton jälkeen. (Lähde: AFP)

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta - ilmastonmuutos uhkaa menneiden vuosikymmenten saavutuksia

Kansainvälinen lapsen oikeuksien sopimus täyttää tällä viikolla 30 vuotta. YK:n lastenjärjestö Unicefin mukaan 30 vuodessa on saavutettu paljon, mutta erityisesti köyhimpien lasten tilanteessa ei edelleenkään ole kehumista.

Uusiksi haasteiksi Unicef nimeää muun muassa ilmastomuutoksen ja lisääntyneen muukalaisvastaisuuden. Järjestö muistuttaa, että lapset kärsivät esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten.

Huuhkajat päättää EM-karsintaurakkansa Ateenassa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat päättää EM-karsintaurakkansa maanantai-iltana vieraspelillä Kreikkaa vastaan.

Huuhkajat on varmistanut paikkansa ensi kesän EM-lopputurnauksessa, mutta Kreikka-pelillä saattaa olla merkitystä siihen, onko Suomi lohkoarvonnoissa kolmos- vai neloskorissa. Voitto Kreikasta todennäköisesti nostaisi Suomen arvonnoissa kolmoskoriin.

Suomelta ovat Kreikka-pelistä varmuudella sivussa Albin Granlund ja Jasse Tuominen, jotka ovat loukkaantuneita.

Ateenassa pelattava Kreikan ja Suomen välinen ottelu alkaa kello 21.45.

Maailmanmestari-Ranska voitti EM-karsintalohkonsa, albanialaisyleisö buuasi kansallishymnille

Jalkapallon hallitseva maailmanmestari Ranska päätti EM-karsinnat vierasvoittoon Albaniasta ja varmisti samalla H-lohkon voiton. Ranska kaatoi Albanian Tiranassa 2–0.

Ennen ottelua Ranskan kansallishymni Marseljeesi joutui albanialaisyleisön buuaamaksi. Reaktio oli kosto syyskuulta, jolloin joukkueet kohtasivat Pariisissa, ja ranskalaisjärjestäjät soittivat Albanian kohdalla vahingossa Andorran kansallishymnin.

Sekä Ranska että lohkon kakkoseksi sijoittunut Turkki olivat varmistaneet kisapaikkansa jo aiemmin. Turkki päätti karsinnat 2–0-vierasvoittoon Andorrasta.

Lohkossa kolmanneksi sijoittuu Islanti, joka löi sunnuntaina Moldovan vieraissa 2–1. (Lähde: AFP)