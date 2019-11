Yön uutiskooste: Postin umpisolmua ratkoo nyt apuun hälytetty selvittelyryhmä, lumilautavalmistaja Burtonin perustaja Jake Burton Carpenter on kuollut

Apuun hälytetty selvittelyryhmä alkaa tänään ratkoa Postin umpisolmua

Postikiistaa ratkaisemaan nimitetty selvityshenkilötyöryhmä alkaa tänään ratkoa Postin pattitilannetta.

Neuvottelut alkavat kello 8.30 valtakunnan sovittelijan toimistolla. Ryhmään kuuluvat työmarkkina-asiantuntija Jukka Ahtela, SAK:n ex-puheenjohtaja ja ex-kansanedustaja Lauri Ihalainen, eläköitynyt EK:n työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen sekä Palvelualojen ammattiliiton PAMin entinen puheenjohtaja Ann Selin.

Laatusen mukaan valmista pitäisi saada kolmessa päivässä.

Selvitysryhmän jäsenet ratkovat 700 pakettilajittelijaa koskevaa kiistaa, joka on ajanut neuvottelut umpikujaan.

Lumilautavalmistaja Burtonin perustaja Jake Burton Carpenter on kuollut

Yksi nykyaikaisen lumilaudan kehittäjistä, lumilautavalmistaja Burtonin perustaja Jake Burton Carpenter on kuollut 65-vuotiaana. Yhtiö kertoi Twitterissä torstaina, että Burton kuoli syöpään liittyviin komplikaatioihin.

Burton perusti yhtiön Yhdysvaltojen Vermontissa vuonna 1977. Burton valmisti ensimmäisenä vuotenaan vain 300 lumilautaa mutta kasvoi lopulta yhdeksi menestyneimmistä lumilautabrändeistä.

Lajin suosio on paljon velkaa karismaattiselle Burtonille. Hän teki hartiavoimin töitä sen eteen, että laji löi läpi hiihtokeskuksissa, joissa siihen suhtauduttiin aluksi varauksella.

Lumilautailu oli ensi kertaa mukana Japanissa Naganon talviolympialaisissa vuonna 1998. (Lähde: AFP)

Hypo: Korot ja kaupungistuminen määräävät asuntomarkkinoiden näkymät jatkossakin

Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypo arvioi, että asuntomarkkinoiden näkymät riippuvat jatkossakin koroista ja kaupungistumisesta. Asuntojen hintakehityksen ennuste ensi vuodelle on nolla prosenttia, kertoo Hypo asuntomarkkinakatsauksessaan.

Tyhjien asuntojen ongelmasta on tähän asti puhuttu lähinnä syrjäseutujen yhteydessä, mutta nyt sama ilmiö näkyy Hypon mukaan Helsingin ydinkeskustassakin. Syyt tosin ovat erilaiset. Kun haja-asutusalueilla tyhjien asuntojen syynä on myynnin mahdottomuus, arvoalueilla kyse on puolestaan myyntihalujen minimaalisuudesta.

Otkes kertoo tänään, mitä Levin viime kevään mökkipalosta voidaan oppia

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) julkistaa tänään tutkintaselostuksensa Levin viimekeväisestä vuokramökin tulipalosta. Luvassa on Otkesin mukaan neljä turvallisuussuositusta vastaavien onnettomuuksien vähentämiseksi ja jälkitoimien kehittämiseksi.

Kolmen lapsen kuoleman aiheuttanut tulipalo tapahtui huhtikuussa Kittilän Levillä hirsirakenteisessa lomamökissä. Mökin oli vuokrannut perhe, jonka neljä lasta nukkui mökissä tulipalon aikaan. Alakerrassa nukkunut nuori heräsi palovaroittimen ääneen ja pääsi itse ulos mökistä.

Tuhannet lapset menevät tänään töihin Suomessa – mutta vain katsomaan

Tänään vietetään Lapsi mukaan töihin -päivää. Päivän tarkoituksena ei ole teettää lapsilla töitä vaan antaa tilaisuus tutustua läheisen aikuisen arkeen.

Teemapäivä on osa lapsen oikeuksien viikkoa, ja lapsiasiavaltuutetun mukaan se on näkynyt tuhansilla työpaikoilla vuodesta 2016 alkaen.

Mallia teemapäivään on otettu muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa järjestetyistä vastaavista tapahtumista.

Sää viilenee hieman maan etelä- ja keskiosassa

Sää viilenee tänään hieman maan etelä- ja keskiosassa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila liikkuu päivällä kahden pakkasasteen ja yhden lämpöasteen välillä. Lounaissaaristossa on hieman lauhempaa.

Lapissa puolestaan lämpötila vaihtelee kahdesta lämpöasteesta kahteen pakkasasteeseen. Pohjois-Lapissa on kylmempää, kahdesta kymmeneen pakkasastetta.

Merelle on annettu kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren itä- ja länsiosaan.

Neljä viidestä nuoresta ei liiku tarpeeksi ja asian korjaamiseksi tarvitaan pikaisia toimia, varoittaa WHO

Neljä viidestä nuoresta ei liiku tarpeeksi, varoittaa Maailman terveysjärjestö WHO. Sen mukaan erityisesti tyttöjen tulisi kuntoilla enemmän.

Terveysjärjestön mukaan tarvitaan pikaisia toimenpiteitä, jotta teinit saadaan näyttöpäätteiden tuijottelun sijaan kuntoilemaan enemmän. Yksi tutkimuksen tekijöistä varoittaa, että nykynuorten tulevaisuus tulee olemaan hyvin synkkä, jos näitä ei saada liikkumaan enemmän.

WHO:n alaikäisten liikkumista arvioivassa raportissa tutkittiin noin 1,6 miljoonaa oppilasta lähes 150 maasta. Heistä 81 prosenttia ei yltänyt WHO:n suositukseen vähintään tunnin päivittäisestä liikunnasta, kuten kävelystä tai pyöräilystä. (Lähde: AFP)

Trump on mennyt paljon pidemmälle kuin Nixon aikoinaan, väittää virkarikossyytekuulemisia johtava demokraatti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on mennyt paljon pidemmälle kuin edeltäjänsä Richard Nixon, väittää Trumpin virkarikossyytekuulemisia johtava demokraattien Adam Schiff. Schiff viittasi väitteisiin, joiden mukaan Trump olisi pidättänyt sotilasapua Ukrainalta, jotta voisi painostaa maan johtoa etsimään kielteistä tietoa demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivästä Joe Bidenista ja tämän pojasta.

Trumpin toimet ovat paljon vakavampia kuin ala-arvoinen murto demokraattien päämajaan, Schiff sanoi viitaten Watergate-skandaalin alkuhetkiin. Skandaali koitui lopulta Nixonin presidenttiyden kohtaloksi. (Lähde: AFP)

Kolumbiassa kymmenettuhannet osoittavat mieltä maan hallintoa vastaan

Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa kymmenettuhannet ihmiset ovat suunnanneet kaduille osoittaakseen mieltään maan oikeistolaista hallintoa vastaan.

Pääkaupungissa on raportoitu yhteenotoista ja pidätyksistä, kun muun muassa ammattiliitot ja oppositiopuolueet ovat haastaneet hallinnon politiikkaa.

Hallinnon suosiota ovat laskeneet muun muassa talousvaikeuksissa kamppailevasta naapurimaa Venezuelasta saapuneet 1,4 miljoonaa siirtolaista sekä valtoimenaan riehuva huumekauppa.

Kolumbian protestit ovat jatkoa pitkin Etelä-Amerikkaa nähdyille mielenosoituksille. Kahden kuukauden aikana protesteja on ollut niin Chilessä, Boliviassa kuin Ecuadorissa. (Lähde: AFP)

Oseaniaan voi syntyä maailman nuorin valtio

Tyynellä valtamerellä sijaitsevaan Oseaniaan saattaa syntyä maailman nuorin valtio. Papua-Uuteen-Guineaan kuuluvassa Bougainvillessä alkaa lauantaina pari viikkoa kestävä kansanäänestys, jossa noin 200 000 rekisteröitynyttä äänestäjää voi kertoa, haluavatko he alueelleen enemmän itsehallintoa vai täyden itsenäisyyden. Tuloksia äänestyksestä odotetaan joulukuun puolivälissä.

Bougainville on Salomonin saariston suurin saari, muttei kuitenkaan kuulu Salomonsaarten valtioon. Bougainville pyrki turhaan itsenäistymään jo 1970-luvulla Papua-Uuden-Guinean itsenäistymisen yhteydessä. (Lähde: AFP)

Carolinan Aho ja Teräväinen maalasivat, mutta Philadelphian kapteenilla oli vielä heitäkin parempi ilta

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen tekivät maalin mieheen, kun heidän joukkueensa Carolina Hurricanes kohtasi Philadelphia Flyersin. Ottelun voiton vei vierasjoukkue Philadelphia maalein 5–3.

Carolina aloitti ottelun vahvasti suomalaiskaksikon maaleilla heti ensimmäisen erän alussa. Ensin maalinteossa onnistui Aho ja reilua minuuttia myöhemmin Teräväinen. Philadelphia tuli kuitenkin tasoihin vielä ensimmäisen erän aikana.

Ottelun tähti oli Philadelphian kapteeni Claude Giroux, joka teki kaksi maalia ja kirjautti kaksi syöttöpistettä.