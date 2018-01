Yön uutiskooste: Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa, Trump ei lääkärin mukaan mielenvikainen

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa tänään. Äänestää voi muun muassa eri virastoissa, kirjastoissa ja postikonttoreissa. Mukana on oltava jokin henkilötodistus, ja äänestää voi missä tahansa ennakkopaikassa.

Äänestyspisteitä on satoja eri puolilla maata. Ennakkoäänestys päättyy ensi viikon tiistaina ja varsinainen vaalipäivä on tammikuun viimeisenä sunnuntaina. Mahdollinen toinen kierros järjestetään helmikuun 11. päivänä.

Maaseudun Tulevaisuuden kysely: Presidenttiehdokkaalta odotetaan arvojohtajuutta

Presidenttiehdokkaan tärkein ominaisuus on äänestäjien mielestä arvojohtaminen, ilmenee Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä. Vastaajista 90 prosenttia pitää vähintään melko tärkeänä, että presidentti puhuu suomalaisia koskettavista asioista.

Lähes yhtä tärkeänä äänestäjät pitävät terrorismin estämistä. Nato-kysymys jää tärkeiden asioiden listalla selvästi alemmaksi.

Kantar TNS:n tekemään kyselyyn vastasi 1 072 ihmistä, jotka olivat iältään 18–79-vuotiaita. Kysely tehtiin joulua edeltävänä viikonloppuna, ja sen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Törkeän rikoksen valmistelusta syytetyt teinipojat tänään käräjillä

Helsingin käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä kahden teinipojan syytteitä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Rikoksesta epäillään 15- ja 16-vuotiaita poikia.

Syyttäjä kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että epäilty rikos kohdistui yksityishenkilöihin, eikä esimerkiksi kouluun.

Pojat ovat odottaneet oikeuskäsittelyä vangittuna joulukuun alkupuolelta asti.

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta voidaan tuomita enintään neljä vuotta vankeutta. Valmistelu voi olla murhan, tapon, surman tai törkeän pahoinpitelyn valmistelua.

EU-parlamentti äänestää tänään, mistä biopolttoaineita kannattaa valmistaa

Euroopan parlamentissa ratkotaan tänään, mistä puun raaka-aineista kehittyneitä biopolttoaineita valmistetaan ja miten markkinat kehittyvät ensi vuosikymmenellä. Parlamentti päättää tänään kantansa uusiutuvan energian pakettiin.

Suomen kannalta kiinnostava kysymys on muun muassa se, lasketaanko mäntyöljystä valmistettu biodiesel uuden sukupolven biopolttoaineeksi. Toinen yhtä tärkeä kysymys on, saako runkopuita ja kantoja käyttää energiaksi.

Trumpin terveystiedot julki - lääkärin mukaan mielenterveyttä ei ole syytä epäillä

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump pysynee terveenä koko presidenttikautensa ajan, kertoi Valkoisen talon lääkäri Ronny Jackson tiedotustilaisuudessa, joka koski Trumpin terveystarkastuksen tuloksia.

Lääkärin mukaan hänellä ei ole syytä epäillä presidentin mielenterveyttä sen perusteella, että hän on seurannut presidenttiä päivittäin Valkoisessa talossa.

Lääkärin mukaan Trump itse vaati päästä kognitiiviseen testiin, jossa hän suoriutui "äärimmäisen hyvin".

Jackson keskusteli Trumpin kanssa myös liikunnasta ja ruokavaliosta.

Realistinen painonpudotustavoite Trumpille on noin neljästä ja puolesta kilosta vajaaseen seitsemään kiloon, Jackson sanoo.

Tuomari esti tilapäisesti Trumpin hallintoa lakkauttamasta DACA-suojeluohjelmaa - oikeusministeriö vie asian korkeimpaan oikeuteen

Yhdysvaltain oikeusministeriö aikoo pyytää korkeinta oikeutta pyörtämään tuomarin päätöksen koskien DACA-suojeluohjelmaa ja sallimaan Trumpin hallinnon lakkauttaa ohjelma.

Asiasta muun muassa kertovan Washington Postin mukaan Trumpin hallinto sanoi tiistaina valittaneensa valitustuomioistuimeen sanfranciscolaisen tuomarin viimeviikkoisesta päätöksestä, joka tilapäisesti estää suojeluohjelman lakkauttamisen.

Oikeusministeriö aikoo kuitenkin vedota myös korkeimpaan oikeuteen myöhemmin tällä viikolla. Korkeimman oikeuden päätöksellä Trumpin hallinto voi ohittaa valitustuomioistuimen.

Trumpin hallinto ilmoitti syyskuussa lakkauttavansa suojeluohjelman, joka on sallinut noin 800 000:n lapsena laittomasti maahan tulleen ihmisen opiskella ja työskennellä Yhdysvalloissa.

Turkissa viisi toimittajaa tuomittiin vankeuteen

Turkkilainen oikeusistuin on antanut viidelle toimittajalle vankeustuomiot syytettynä "terroristisesta propagandasta", turkkilaismedia kertoo. Uutistoimisto Doganin mukaan toimittajista neljä tuomittiin 18 kuukaudeksi vankeuteen osallistumisestaan solidaarisuuskampanjaan kurdien asemaa ajavan lehden kanssa. Lehden päätoimittaja sai lähes neljä vuotta vankeutta.

Toimittajia syytettiin terroristijärjestöksi määritellyn Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n propagandaan osallistumisesta. Vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa on tehty puhdistuksia, joiden seurauksena joidenkin arvioiden mukaan noin 150 toimittajaa on laitettu telkien taakse. (Lähde: AFP)

YK: Jemenin sodassa kuollut tai haavoittunut tuhansia lapsia, satojatuhansia kärsii aliravitsemuksesta

Jemenin sodassa on kuollut tai haavoittunut yli 5 000 lasta, kertoo YK:n lastenjärjestö Unicef. Lisäksi noin 400 000 lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta.

Unicef kertoi tiistaina Jemenin pääkaupungissa Sanaassa julkistamassaan raportissa muun muassa myös, että lähes kaksi miljoonaa jemeniläislasta ei ole koulussa. Heistä neljännes on ollut poissa koulusta siitä lähtien, kun Jemenin konflikti kiihtyi Saudi-Arabian johtaman liittouman ryhtyessä tukemaan hallitusta keväällä 2015.

Jemenissä sotivat hallitus ja huthikapinalliset. YK:n mukaan Jemenissä on käynnissä maailman pahin humanitaarinen katastrofi. (Lähde: AFP)

Paavi tapasi Chilen katolisen kirkon seksuaalisen hyväksikäytön uhreja

Paavi Franciscus on tavannut pienen ryhmän katolisen kirkon seksuaalisen hyväksikäytön uhreja Chilessä, Vatikaani kertoo. Vatikaani kertoo tiedotteessaan, että tapaaminen oli "erittäin yksityinen".

Franciscus tapasi uhreja sen jälkeen, kun hän oli tiistaina Chilen vierailunsa alkaessa julkisesti pyytänyt anteeksiantoa pappien tekemästä hyväksikäytöstä.

Tapaaminen järjestettiin Santiagon apostolisessa nuntiatuurissa eli Pyhän istuimen suurlähetystössä.

Paavi lähti vierailulle Chileen ja Peruun maanantaina. Chilessä on osoitettu mieltä katolisen kirkon seksiskandaalien uhrien tueksi. (Lähde: AFP)

Ronja Salmesta Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja

Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajaksi on valittu yrittäjä, kirjailija Ronja Salmi, 24. Kirjamessut on Salmelle tuttu tapahtuma, sillä hän on aikaisemmin tuottanut nuorille suunnatun KirjaKallio-lavan ohjelman.

Kirjamessut on koonnut ohjelmajohtajan tueksi ohjelmaa kehittämään uuden ohjelmatyöryhmän. Salmi on valinnut ohjelmatyöryhmään henkilöitä, joilla uskoo olevan lisäarvoa ja uudenlaisia ajatuksia ohjelman kehittämiseen.

Salmi on julkaissut viisi kirjaa ja ollut Kirjan ja ruusun päivän kirjailija vuonna 2016. Hän pyörittää omaa yritystä, joka on tehnyt sosiaalisen median sisältöjä ja koulutuksia.

Vatanen syötti New Jerseyn tasoitusmaalin voitossa New York Islandersia vastaan

Jääkiekon NHL:ssä Sami Vatasen New Jersey on voittanut New York Islandersin maalein 4–1. Vatanen syötti joukkueensa ylivoimalla syntyneen maalin ensimmäisessä erässä. Maali vei ottelun tilanteeseen 1–1.

New Jersey pääsi maalinteon makuun kunnolla toisessa erässä, kun erän päätyttyä joukkue johti Islandersia voittolukemiksi jäänein luvuin 4–1.

Myös Dallasin Esa Lindell kirjautti tilastoihinsa syöttöpisteen 4–2-voitossa Detroitista.

Yön kierroksella puolestaan Valtteri Filppulan Philadelphia otti kunnolla takkiinsa, kun New York Rangers päihitti Philadelphian kotonaan 5–1.