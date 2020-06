Yön uutiskooste: Presidentti Halonen ei usko Yhdysvaltoihin, poliisi ampui taas tummaihoisen USA:ssa ja Lontoossa äärioikeiston mielenosoitus

Presidentti Halonen arvioi Helsingin Sanomille: ei ole uskoa siitä, että Yhdysvallat johtaisi maailman ulos koronakriisistä

Presidentti Tarja Halonen arvioi, että koronapandemia on ensimmäinen kriisi, jossa ei ole uskoa siitä, että Yhdysvallat voisi johtaa maailman ulos kriisistä. Halonen kommentoi asiaa Helsingin Sanomien haastattelussa.

Halosen mukaan pandemia on lopullisesti näyttänyt sen, että maailmanpolitiikan valtapeli on vaihtanut asentoa. Kylmän sodan aikaisten jakolinjojen sijaan maailmassa on muodostumassa useita keskuksia.

Presidentti näkee myös, että Euroopan unioni on saanut koronakriisistä ulkopuolisen tönäisyn pohtia asemaansa.

Ajokorttilain muutos toi 17-vuotiaat kuljettajat teille ja kaksinkertaisti opetuslupien määrän

17-vuotiaita autonkuljettajia on nyt liikenteessä enemmän kuin koskaan. Poikkeuslupia myönnettiin viime vuonna 12 000, aiemmin vain muutamia vuodessa. Taustalla on vuoden 2018 ajokorttilain muutos, joka lievensi poikkeusluvan perusteita.

Lakimuutoksen jälkeen myös opetuslupien hakeminen on lähes kaksinkertaistunut, kun lupaan vaadittu teoriakoe poistui.

Autokoululaiset pääsevät ajokokeesta ensiyrityksellä läpi entistä harvemmin, opetuslupalaiset taas aiempaa useammin. Ajo-opetuksen minimimäärä pieneni lakimuutoksen myötä.

Mediat: Poliisi ampui mustan miehen pikaruokaravintolan pihalla Atlantassa

Yhdysvaltain Atlantassa on osoitettu mieltä sen jälkeen, kun poliisi ampui perjantaina mustan miehen kuoliaaksi pikaruokaravintolan pihalla, kertovat kansainväliset mediat.

Atlanta Journal-Constitution -lehti kertoo, että kaupungin poliisipäällikkö Erika Shields on eronnut tapauksen vuoksi.

Poliisin mukaan 27-vuotias mies oli vastustanut pidätystä sen jälkeen, kun hänen puhalluskokeensa oli näyttänyt liian korkeita lukemia. Viranomaisten mukaan mies oli myös vienyt etälamauttimen yhdeltä häntä pidättäneistä poliiseista.

Georgian osavaltion keskusrikospoliisi tutkii tapausta ja silminnäkijän kuvaamaa videota.

Lontoossa pidätetty yli 100 ihmistä äärioikeistomielenosoittajien otettua yhteen poliisin kanssa

Lontoossa poliisit kertovat pidättäneensä yli 100 ihmistä äärioikeistomielenosoittajien otettua yhteen viranomaisten kanssa.

Äärioikeiston edustajat olivat järjestäneet vastamielenosoitusta antirasismiaktivisteja vastaan.

Tuhannet ihmiset olivat kokoontuneet koronarajoituksista huolimatta Lontoon keskustaan osoittamaan mieltään.

Lontoon metropolialueen poliisi oli pidättänyt yli sata ihmistä lauantaina paikallista aikaa iltakahdeksaan mennessä. Pidätyksiä on tehty muun muassa väkivaltaisen käytöksen ja poliisien kimppuun käymisen vuoksi. Kuusi poliisia on saanut lieviä vammoja. (Lähde: AFP)

Kiinassa 57 uutta koronavirustartuntaa - korkein päiväkohtainen lukema sitten huhtikuun

Kiinassa pelätään uutta koronavirusaaltoa, kun maa ilmoitti tänään yhteensä 57 uudesta koronavirustartunnasta. Uusien tartuntojen määrä on korkein päiväkohtainen lukema sitten huhtikuun.

Kansallisen terveyskomission mukaan uusista tartunnoista 36 on kotimaassa saatuja tartuntoja, jotka ovat varmistuneet maan pääkaupungissa Pekingissä.

Pekingin eteläosissa otettiin uudestaan käyttöön liikkumisrajoituksia, kun alueella todettiin useita koronavirustartuntoja. Viranomaisten mukaan tartuntarypäs on yhdistetty läheiseen Xinfadin lihatoriin.

Kotimaiset tartunnat oli aiemmin saatu Kiinassa pitkälti kuriin tiukkojen rajoitustoimien myötä. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa 734 uutta koronaan liittyvää kuolemaa - kuolleita yli 115 000

Yhdysvalloissa on kirjattu edellisten 24 tunnin aikana yhteensä 734 uutta koronaan liittyvää kuolemaa. Asia selviää Johns Hopkinsin -yliopiston lauantaina paikallista aikaa tekemistä laskelmista.

Yhteensä koronakuolemia on Yhdysvalloissa ollut baltimorelaisen yliopiston mukaan jo yli 115 000. Maassa on eniten sekä koronatartuntoja että koronaan liittyviä kuolemia.

Koronavirustartuntoja Yhdysvalloissa on Johns Hopkinsin laskujen mukaan jo lähes 2,1 miljoonaa.

Maassa varmistuu joka päivä noin 20 000 uutta koronatapausta. (Lähde: AFP)

Kahdessa valioliigajoukkueessa koronatapauksia - Teemu Pukin edustama Norwich ilmoitti tartunnasta

Kaksi jalkapallon Englannin Valioliigan joukkuetta ilmoitti lauantaina koronatartunnoista. Yksi tartunta havaittiin Suomen maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukin edustaman Norwichin pelaajalla.

Koronatestit tehtiin torstaina ja perjantaina. Testejä tehtiin kaiken kaikkiaan 1 200, joiden tuloksena kaksi pelaajaa sai positiivisen testituloksen.

Norwich ei nimennyt tartunnan saanutta pelaajaa, mutta joukkueen edustaja kertoi kyseisen pelaajan jäävän eristyksiin seitsemäksi päiväksi, jonka jälkeen hänet testataan myöhemmin uudemman kerran.

Toisesta tapauksesta ei ollut tarkempaa tietoa vielä puolenyön jälkeen. (Lähde: AFP, NTB)