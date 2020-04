Yön uutiskooste: Puolet suomalaisista lykkäisi oppivelvollisuusuudistusta, maailmalla yli 3 miljoonaa koronavirustartuntaa, Trump ei ota vastuuta desinfiointiaineen väärinkäytöistä

Selvitys journalismin tuesta poikkeustilanteessa luovutetaan ministeri Harakalle

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama selvitys journalismin tuesta koronakriisin aiheuttamassa poikkeustilanteessa luovutetaan aamupäivällä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle (sd.).

Selvitys käsittelee muun muassa nopean tuen tarvetta, kohdentamista ja myöntämisen kriteerejä.

Selvityksen on laatinut toimittaja-kirjailija Elina Grundström. Hän on aiemmin toiminut median itsesääntelyelimen Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana.

Hovioikeus antaa tuomion sarjakuristajan kahden vuoden takaisesta henkirikoksesta - käräjillä Michael Penttilä sai elinkautisen murhasta

Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa sarjakuristajana tunnetun Michael Penttilän kaksi vuotta sitten tekemästä henkirikoksesta.

Viime kesänä välituomiossaan hovioikeus katsoi, että Penttilä kuristi 52-vuotiaan naisen hengiltä Helsingissä huhtikuussa 2018. Hovioikeus ei vielä tuolloin ottanut kantaa rikosnimikkeeseen.

Syyttäjä vaatii Penttilälle elinkautista murhasta. Penttilä taas katsoo teon olleen tappo.

Hovioikeus ottaa tuomiossaan kantaa myös siihen, oliko Penttilä syyntakeinen eli oliko hän kyennyt ymmärtämään tekonsa.

Aiemmin käräjillä Penttilä tuomittiin murhasta elinkautiseen.

Uutissuomalainen: Puolet suomalaisista haluaisi lykätä oppivelvollisuusuudistusta koronan takia

Noin puolet suomalaisista katsoo, että oppivelvollisuuden laajentamista pitäisi lykätä koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin takia. Asia selviää Uutissuomalaisen kyselystä.

Vastaajista 52 prosenttia sanoi, että uudistusta pitää siirtää. 26 prosentin mielestä uudistus pitää toteuttaa suunnitellusti, 22 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Lykkäämistä puoltavat etenkin kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten kannattajat.

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen maksaisi opetusministeriön arvion mukaan 110 miljoonaa euroa vuodessa. Kuntaliiton hinta-arvio on 200 miljoonaa.

Tietoykkösen tekemään kyselyyn vastasi 17.–20. huhtikuuta 1 000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Maailman koronavirustartuntojen määrä ylitti 3 miljoonaa

Maailmassa on vahvistettu jo yli 3 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP:n laskelma.

Myös maailman virustilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston ja tilastosivusto Worldometerin mukaan tartuntoja on yli 3 miljoonaa. Yli 210 000 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Todelliset luvut lienevät mahdollisesti paljonkin tätä korkeampia, sillä läheskään kaikissa maissa ei testata kaikkia tartuntaepäilyjä.

Vahvistetuista tapauksista lähes 80 prosenttia on Euroopassa tai Yhdysvalloissa.

Euroopassa on todettu yhteensä lähes 1,4 miljoonaa tautitapausta. Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa todettujen tartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan. Muissa lähteissä luku on vielä vähän sen alle.

Trump palasi koronaviruspresseihin parin päivän tauon jälkeen - joutui vastaamaan kysymykseen desinfiointiaineen piikittämisestä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump palasi maanantaina paikallista aikaa median eteen päivittäiseen koronavirustiedotustilaisuuteensa. Trumpin pressitilaisuudet ehtivät olla pari päivää tauolla sen jälkeen kun presidentti oli tviitissään kyseenalaistanut niiden mielekkyyden.

Ennen taukoa Trump aiheutti torstaina kansainvälisen kohun ehdottamalla tiedotustilaisuudessa selvitystä siitä, voisiko koronaviruspotilaan kehoon mahdollisesti antaa ruiskeena desinfiointiainetta.

Aiheeseen palattiin myös maanantaina toimittajien kysyessä presidentin vastuuta siitä, että lausunnon jälkeen joidenkin ihmisten on kerrottu väärinkäyttäneen desinfiointiaineita. Trumpin mukaan hän ei ota vastuuta asiasta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Wall Streetin pörssiviikko alkoi nousupäivällä

Pörssiviikko alkoi Wall Streetillä selvässä nousussa. Keskeisistä indekseistä Dow Jones ja S&P 500 nousivat maanantaina 1,5 prosenttia, ja teknologiapainotteinen Nasdaq kohosi 1,1 prosenttia.

Sijoittajien optimismia on lisännyt se, että monissa Yhdysvaltain osavaltioissa on alettu avata taloutta uudelleen koronavirusrajoituksia hölläämällä.

Viikko voi tuoda kuitenkin tullessaan myös huonoja uutisia markkinoille, sillä Yhdysvalloissa julkaistaan paljon talouslukuja, joiden odotetaan olevan synkkiä. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain öljyn hinta jälleen laskussa - sukelsi maanantaina 25 prosenttia

Öljynhinta on maanantain syöksyn jälkeen jälleen laskussa Aasian aamukaupassa. Yhdysvaltain WTI-raakaöljylaadun hinta elpyi hieman loppuviikosta, mutta sukelsi taas maanantaina 25 prosenttia.

Tiistaina WTI:n hinta oli yli 11 prosentin laskussa. Pohjanmeren Brent-laadun hinta oli vaimeammassa noin 1,5 prosentin laskussa.

Öljyn hintaa on painanut etenkin koronaviruksen aiheuttama kysynnän romahdus. Öljyntuottajamaiden sopimat leikkaukset tuotantoon eivät ole tasapainottaneet tilannetta. Yhdysvalloissa tilannetta pahentaa varastointikapasiteetin loppuminen. (Lähde: AFP)