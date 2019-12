Yön uutiskooste: Puolueet vastaavat tänään Antti Rinteen kysymyksiin, itsenäisyyspäivän mielenosoitusten kiinniotetuista suurin osa päästetty vapaaksi, Ericssonille miljardisakot

Puolueet vastaavat tänään hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyksiin

Tänään selviää, mitä puolueet vastaavat hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd.) kysymyksiin hallitusohjelmasta. SDP pyrkii kokoamaan uuden hallituksen ripeästi vanhalle pohjalle.

Hallitusneuvotteluissa ei pitäisi tulla eteen isompia vaikeuksia, sillä kaikki kaatuneen hallituksen viisi puoluetta ovat sitoutuneet hallituspohjaan ja -ohjelmaan.

Rinne on pyytänyt eduskuntaryhmiltä vastausta kolmeen kysymykseen: ovatko puolueet valmiita hyväksymään nykyisen hallitusohjelman, ovatko ne valmiita osallistumaan SDP:n johtamaan enemmistöhallitukseen ja onko niillä mahdollisia kynnyskysymyksiä osallistumiselle. Vastauksia odotetaan tänään kello 16:een mennessä.

Itsenäisyyspäivänä Helsingissä kiinniotetuista suurin osa pääsi vapaaksi illalla - kolme pysyi poliisin huomassa

Helsingissä itsenäisyyspäivän mielenosoitusten yhteydessä kiinniotetuista suurin osa on päästetty vapaaksi, kertoo poliisi.

Helsingin poliisi teki kaikkiaan 13 kiinniottoa mielenosoituksissa. Kymmenen kiinniotetuista päästettiin vapaaksi itsenäisyyspäivän iltana.

Poliisi kertoo kuitenkin aloittavansa esitutkinnan yhdestä epäillystä räjähderikoksesta ja kahdesta epäillystä pahoinpitelystä. Näistä rikoksista epäillyt jäivät illalla vielä poliisin haltuun.

Kaikkiaan itsenäisyyspäivän mielenosoitukset keräsivät yhteensä vajaat 5 000 ihmistä Helsingin kaduille.

Nordean kysely: Suomalaiset pyrkivät leikkaamaan joulumenojaan sadalla eurolla vuoden takaisesta

Suomalaiset suunnittelevat käyttävänsä tänä vuonna jouluostoksiin vähemmän rahaa kuin vuosi sitten, ilmenee Nordean kyselytutkimuksesta. Yhteensä joulun kuluihin arvioidaan kuluvan noin 530 euroa, mikä on noin 100 euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lahjojen osuuden joulun kustannuksista arvioidaan olevan 330 euroa.

Nordean mukaan joulukauppa voi käydä aiempaa vaisumpana, koska suuri osa veronpalautuksista maksettiin aiemmista vuosista poiketen alkusyksystä.

Kyselyn toteutti Kantar TNS marraskuun jälkipuoliskolla. Siihen vastasi yli tuhat ihmistä.

Ruotsalainen Ericsson suostuu maksamaan yli miljardi dollaria sopiakseen korruptiosyytökset

Ruotsalainen verkkoyhtiö Ericsson suostuu maksamaan yli miljardi dollaria sopiakseen sitä vastaan esitetyt korruptiosyytökset, kertoo Yhdysvaltojen oikeusministeriö.

Yhdysvaltalaissyyttäjän mukaan Ericsson on myöntänyt vuosia kestäneen korruptiokampanjan yhteensä viidessä maassa vahvistaakseen otettaan telekommunikaatiomarkkinasta.

Ericsson osasi odottaa suuria maksuja, sillä yhtiö kertoi jo aiemmin tehneensä 12 miljardin kruunun eli noin 1,1 miljardin euron varauksen kattaakseen korruptiotutkinnan seuraamuksia. (Lähde: AFP)

Johnson ja Corbyn väittelivät mistä muustakaan kuin brexitistä

Britanniassa pääministeri Boris Johnson ja pääoppositiopuolueen johtaja Jeremy Corbyn ottivat illalla tv-väittelyssä yhteen brexitistä. Kyseessä oli kaksikon viimeinen tv-väittely ennen parlamenttivaaleja, jotka järjestetään ensi viikolla.

BBC:n mukaan työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sanoi väittelyssä, että työväenpuolue veisi brexitin loppuun neuvottelemalla uuden erosopimuksen. Britit tekisivät uudessa kansanäänestyksessä valinnan uuden erosopimuksen ja EU:ssa pysymisen välillä.

Pääministeri Boris Johnson puolusti nykyistä erosopimusta. Hän sanoi, että sen avulla Britannia viedään ulos EU:sta tammikuun loppuun mennessä.

Valkoinen talo lyttäsi jälleen virkarikostutkinnan eikä antanut suoraa vastausta siihen, osallistuuko se käsittelyyn

Yhdysvalloissa Valkoinen talo on jälleen lytännyt demokraattien ajaman virkarikostutkinnan presidentti Donald Trumpia vastaan. Valkoinen talo kutsui lausunnossaan tutkintaa täysin perusteettomaksi.

Edustajainhuoneen oikeusvaliokunta on pyytänyt Valkoiselta talolta vastausta siihen, tuoko se kuulemiseen todistajia puolustamaan Trumpia. Presidentin kanslia ei kuitenkaan suoraan vastannut kysymykseen sille asetettuun määräaikaan menneessä.

Oikeusvaliokunnan tehtävänä on luonnostella virkasyyte Trumpia vastaan. Varsinaisen syytteen nostamisesta äänestää koko edustajainhuone. (Lähde: AFP)

Teslan Musk vapautui kunnianloukkaussyytteistä - kutsui brittiläistä luolasukeltajaa pedofiiliksi

Sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on vapautunut kunnianloukkaussyytteistä losangelesilaisessa oikeusistuimessa.

Brittiläinen sukeltaja oli haastanut Muskin oikeuteen tämän nimiteltyä sukeltajaa tviitissä pedofiiliksi.

Sukeltaja haki oikeudessa jopa 190 miljoonan dollarin korvauksia. Valamiehistö kuitenkin vapautti Muskin kaikista vastuista.

Tapaus liittyy vuonna 2018 Thaimaassa luolaan jumiin jääneiden poikien pelastusoperaatioon. Pelastustehtävään osallistunut brittiläinen sukeltaja Vernon Unsworth ja Musk ajautuivat julkiseen sanaharkkaan, jonka tiimellyksessä Musk nimitti brittiä pedofiiliksi. (Lähde: AFP)

Suomi aloittaa tänään kultajahdin naisten MM-salibandyssä

Salibandyn naisten MM-kilpailut alkavat tänään Sveitsissä, kun Suomi kohtaa A-lohkon ottelussa Puolan. Ottelu alkaa kello 13.

Suomi on sijoittunut toiseksi neljissä peräkkäisissä MM-kilpailuissa ja janoaa Sveitsissä paluuta kultakantaan. Suomen edellinen maailmanmestaruus on vuodelta 2001. Ruotsi on voittanut kuusi maailmanmestaruutta peräkkäin ja on Suomen tavoin ennakkosuosikki myös tällä kertaa.

Antti Raannan Arizona kyykkäsi Pittsburghissa kolmannessa erässä

Antti Raannan Arizona Coyotes on hävinnyt Pittsburgh Penguinsille jääkiekon NHL:ssä 0–2. Suomalaisvahti torjui 24 laukausta.

Peli ehti pitkälle kolmanteen erään ennen kuin kotijoukkue sai maalinsa aikaiseksi. Pittsburgh meni 1–0-johtoon Jevgeni Malkinin maalilla, kun päätöserää oli pelattu reilut seitsemän minuuttia. Kotijoukkue sinetöi 2–0-voittonsa ampumalla toisen osuman tyhjään maaliin kaksi sekuntia ennen pelin loppuvihellystä.