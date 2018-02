Yön uutiskooste: Putkiremontit aloitetaan usein liian myöhään, Kalajoella miehen epäillään lyöneen toista kirveellä päähän

Keskusta yrittää vielä kerran puhua eduskunta- ja EU-vaaleja yhteen

Keskusta haluaa puolueiden harkitsevan vielä kerran eduskunta- ja EU-vaalien yhdistämistä. Ensi kevään lopulla pidettävien vaalien välillä on vain muutamia viikkoja.

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska kertoo STT:lle, että hän vetoaa muihin puolueisiin, kun puoluesihteerit tapaavat tässä kuussa. Keskusta haluaa hänen mukaansa vaalit samalle päivälle.

Kaikkien eduskuntapuolueiden puoluesihteerit pohtivat vaalien yhdistämistä viime keväänä, mutta SDP, kristillisdemokraatit ja RKP vastustivat ajatusta.

Suomalaisten mielestä yksilön on vastattava itse hyvinvoinnistaan

Lähes kaikki suomalaiset pitävät yksilön vastuuta hyvinvoinnista merkittävänä, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselystä. Kyselyyn vastanneista 92 prosenttia katsoo, että yksilön tulee olla itse vastuussa erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan. Vastaavasti 73 prosenttia vastaajista sysäisi vastuun hyvinvoinnista valtion harteille.

Kysely myös osoittaa, että hallituspuolueiden kannattajat pitävät yksilön vastuuta usein merkittävämpänä kuin opposition tukijat.

Kantar TNS:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi 1 016 ihmistä. Virhemarginaali on korkeintaan kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Putkiremontit aloitetaan usein vasta, kun useita vuotovahinkoja on jo tapahtunut

Putkiremontit aloitetaan usein liian myöhään, arvioivat Finanssiala, LVI-Tekniset Urakoitsijat ja Isännöintiliitto. Järjestöt kertovat, että remontit käynnistetään usein vasta, kun useita vuotovahinkoja on jo tapahtunut.

Finanssialan mukaan vuodoista aiheutuneiden vahinkojen määrä ja korvaukset ovat nousseet ennätyslukemiin. Vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2016 korvauksia vuotovahingoista yhteensä 175 miljoonaa euroa.

Kalajoella miehen epäillään lyöneen toista miestä kirveellä päähän

Kalajoella miehen epäillään lyöneen toista miestä kirveellä päähän, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisin mukaan epäilty oli tullut toisen miehen asunnolle ja oli asunnon ulko-ovella lyönyt toista miestä kirveellä päähän. Välikohtaus tapahtui lauantai-iltana noin kello yhdentoista aikoihin.

Uhri vietiin ambulanssilla hoitoon, mutta alustavan tiedon mukaan uhrin vammat eivät ole vakavia.

Poliisi otti epäillyn kiinni tapahtumapaikan läheisyydestä. Tapahtumaa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä.

USA:n työttömyysturvaa heikennetty laman jälkeen merkittävästi

Yhdysvalloissa työttömyysturvaa on heikennetty viime vuosina merkittävästi samaan aikaan, kun maa on toipunut lamasta ja työttömyys on vähentynyt tasaisesti.

Työttömyysturva-asiantuntijoiden mukaan kitsaimmissa osavaltioissa työttömyyskorvausta saa nykyisin vain kolmen kuukauden ajan. Mikäli työttömyys jatkuu pidempään, työtön ei todennäköisesti saa yhteiskunnalta minkäänlaista tukea. Kaikkein köyhimmille on tarjolla toimeentulotuen tyyppistä avustusta, mutta muut työttömät joutuvat pärjäämään omillaan.

Trump: FBI:sta tuli Trumpin vastaisten toimijoiden työkalu

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan julkaistusta FBI-muistiosta ilmenee, että liittovaltion poliisia FBI:ta ja FISA:a on käytetty vaikuttamiskeinona vuoden 2016 presidentinvaaleissa ja vaalien jälkipyykissä. FISA on tuomioistuin, joka valvoo ulkovaltoihin kohdistuvaa tiedustelutoimintaa.

Trump kirjoittaa Twitterissä, että FBI epäonnistui informoimaan FISA:a siitä, että demokraattien Hillary Clintonin kampanja oli rahoittanut tiettyjä asiakirjoja. Tällä Trump viitannee siihen, että muistion mukaan FBI käytti demokraattien rahoittamaa tutkimusta lähteenä saadakseen luvan tarkkailla Trumpin entistä kampanja-avustajaa.

Trumpin mukaan FBI:sta tuli työkalu Trumpin vastaisille poliittisille toimijoille.

Kyproksen presidentinvaaliin tänään ratkaisu

Kyproksen presidentinvaaleissa järjestetään tänään ratkaiseva toinen kierros. Istuva presidentti Nikos Anastasiades voitti tammikuun lopulla ensimmäisen kierroksen, mutta hän ei onnistunut keräämään yli puolta äänistä.

Vastassa konservatiiveihin lukeutuvalla Anastasiadesilla on kommunistisen puolueen tukema Stavros Malas. Toisesta kierroksesta odotetaan tiukkaa.

Äänestysinto jäi ensimmäisellä kierroksella ennätysalhaiseksi.

Kyproksen politiikkaa on pitkään hallinnut kysymys jaetun saaren yhdistämisestä. Monet nuoret sanovat kuitenkin olevansa enemmän huolissaan maan talousongelmista.

Uma Thurman New York Timesille: Harvey Weinstein ahdisteli myös minua seksuaalisesti

Myös näyttelijä Uma Thurman kertoo joutuneensa tuottajamoguli Harvey Weinsteinin seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Thurman kertoo asiasta New York Timesille. Jo aiemmin kymmenet naiset ovat kertoneet Weinsteinin ahdistelleen heitä seksuaalisesti ja Weinsteiniä on syytetty myös raiskauksista.

Thurman kertoo lehden haastattelussa, että Weinstein kävi häneen käsiksi lontoolaisessa hotellissa 1990-luvulla.

Weinstein kiistää tiedottajansa välityksellä käsiksi käymisen. Hän kuitenkin myöntää tehneensä aloitteen, sillä hän kertomansa mukaan tulkitsi Thurmanin signaalit väärin.

Eteläkorealainen asiantuntija arvelee olympialiennytyksen jäävän lyhytaikaiseksi

Etelä- ja Pohjois-Korean jännitteiden lientyminen talviolympialaisten yhteydessä tuskin kestää pitkään, arvioi eteläkorealainen professori Hyung-min Joo. Hänen mukaansa Pohjois-Korea ei ole osoittanut merkkejä halusta tinkiä ydinaseohjelmastaan. Yhdysvallat taas pitää sitä ehtona edistykselle suhteissa.

Professori Joon mukaan Etelä-Koreassa on suhtauduttu tällä kertaa huomattavasti aiempia vuosia viileämmin yhteiseen olympiaesiintymiseen Pohjois-Korean kanssa. Monet asiantuntijat epäilevät Pohjois-Korean ostavan olympialaisten varjolla lisäaikaa ydinaseohjelman viimeistelylle, Joo kertoo STT:lle.

Bulls hävisi Clippersille, Markkanen edelleen poissa henkilökohtaisten syiden takia

Koripallon NBA:ssa Chicago Bulls hävisi LA Clippersille pistein 103–113. Bullsin kovin pistemies oli Zach LaVine, joka nakutti 21 pistettä.

Clippersin parhaat pisteet nakuttivat Tobias Harris ja Danilo Gallinari, jotka molemmat keräsivät joukkueelleen 24 pistettä.

Bullsin suomalaiskoripalloilija Lauri Markkanen ei osallistunut otteluun henkilökohtaisten syiden takia. Markkanen ja hänen vaimonsa saivat aiemmin tällä viikolla poikavauvan.

Patrik Laine laukoi Winnipegin avausmaalin

Jääkiekon NHL:ssä Winnipegin Patrik Laine laukoi ottelun avausmaalin Coloradoa vastaan pelatussa ottelussa. Winnipeg voitti ottelun 3–0-maalein.

Muista Winnipegin maaleista vastasivat yhdysvaltalainen Jack Roslovic ja tanskalainen Nikolaj Ehlers.

Laine on nyt tehnyt tällä kaudella 24 maalia.