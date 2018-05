Yön uutiskooste: RKP valitsee tänään puheenjohtajan

Yhä useampi markkinointisähköposti yrittää mennä tunteisiin

Yhä useampi löytää sähköpostistaan voimakkaasti tunteisiin vetoavia markkinointiviestejä. Usein kyse on niin sanotusta win back -markkinoinnista.

Win back -markkinointi on tunnettu jo pitkään, mutta viime vuosina se on siirtynyt erityisen vahvasti sähköposteihin. Samalla viestien sävy on muuttunut voimakkaasti tunteisiin vetoavaksi, kertoo sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin asiantuntija Lotta Kinnunen digitaaliseen markkinointiviestintään keskittyneestä Somecosta.

Esimerkiksi Onnibus kysyi win back -kampanjassaan, oletko sinä jättänyt minut. Henkilökohtaisesti puhuttelevaa viestiä höystettiin särkynyttä sydäntä kuvaavalla emojilla.

Arkkipiispa Kari Mäkisen lähtömessua vietetään tänään

Arkkipiispa Kari Mäkisen lähtömessu järjestetään tänään Turun tuomiokirkossa. Mäkinen siirtyy eläkkeelle kesäkuun alussa.

Mäkinen luovuttaa messun päättyessä viran tunnukset eli piispansauvan ja -ristin.

Mäkinen on toiminut arkkipiispana vuodesta 2010 alkaen. Hän on järjestyksessään neljästoista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa.

RKP valitsee puheenjohtajan Oulun kokouksessaan

RKP valitsee tänään puheenjohtajan Oulun puoluekokouksessaan. Puoluejohdon valintoihin päästään iltapäivällä.

Nykyisen puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin on arvioitu saavan jatkokauden. Hänet valittiin puheenjohtajaksi kaksi vuotta sitten selvällä äänten enemmistöllä jo vaalin ensimmäisellä kierroksella.

Koulutukseltaan Henriksson on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Hän toimi oikeusministerinä Kataisen ja Stubbin hallituksissa.

Henriksson on kotoisin Pietarsaaresta ja on toiminut Vaasan vaalipiirin kansanedustajana vuodesta 2007.

Nicaraguan levottomuuksissa kuollut jo yli 80 ihmistä

Nicaraguassa jo yli 80 ihmistä on saanut surmansa viime kuussa alkaneissa levottomuuksissa. Aktivistien ja poliisin mukaan kuolonuhreja on jo ainakin 83 ja arviolta 860 ihmistä on loukkaantunut.

Nicaraguassa on järjestetty mielenosoituksia viime kuun puolivälistä lähtien. Mielenosoitukset alkoivat vastalauseena kiistellylle eläkeuudistukselle. Sen jälkeen ne levisivät eri puolille maata ja kasvoivat laajemmaksi protestiliikkeeksi presidentti Daniel Ortegaa ja hänen hallitustaan vastaan.

Ortega on sittemmin perunut eläkeuudistuksen.

Moon: Pohjois-Korea edelleen sitoutunut ydinaseriisuntaan

Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin mukaan Pohjois-Korea on edelleen sitoutunut ydinaseriisuntaan. Moonin mukaan Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on myös ilmaissut halunsa tehdä yhteistyötä rauhan eteen.

Moon ja Kim tapasivat yllättäen lauantaina. Moonin mukaan Kim oli halunnut tavata ilman mitään muodollisuuksia.

Moonin uusimmista kommenteista uutisoi CNN.

Trump: Tavoitteena tavata Kim alkuperäisen suunnitelman mukaisesti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen ilmaissut pitävänsä mahdollisena, että hänen ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin välinen tapaaminen järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Asiaa lauantaina paikallista aikaa kommentoineen Trumpin mukaan tavoitteena on edelleen, että tapaaminen järjestetään 12. kesäkuuta Singaporessa. Trumpin mukaan tilanne tapaamisen suhteen on kehittynyt hyvin.

Trump perui torstaina Singaporeen sovitun tapaamisen, mutta jo perjantaina hän kirjoitti Twitterissä, että kokous saattaa toteutua alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Trump perusteli tapaamisen perumista Pohjois-Korean vihamielisyydellä. (Lähde: AFP)

Venezuela vapautti amerikkalaisvangin - Pence: Pakotteet pysyvät

Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen mukaan Venezuelaa vastaan asetetut pakotteet pysyvät voimassa. Pence tviittasi asiasta sen jälkeen, kun Venezuela oli vapauttanut maassa vangittuna olleen amerikkalaismiehen, jonka lauantaina Suomen aikaa kerrottiin olevan matkalla Yhdysvaltoihin venezuelalaisen vaimonsa kanssa.

Pence sanoo tviitissään muun muassa olevansa iloinen, että mies on nyt kotonaan perheensä kanssa. Varapresidentti kuitenkin lisää, että pakotteet pysyvät voimassa, kunnes demokratia palaa Venezuelaan.

Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tässä kuussa kiristävänsä pakotteita Venezuelaa vastaan reaktiona maan vaaleihin, joita Yhdysvallat on kutsunut huijaukseksi. (Lähde: AFP)

Qatarin kauppojen hyllyt täytyy tyhjentää Saudi-Arabian ja sen liittolaisten tuotteista

Qatar on määrännyt, että kaikki Saudi-Arabiasta ja sen liittolaismaista tuodut tuotteet täytyy poistaa kauppojen hyllyiltä. Kauppaministeriön lauantaina antaman määräyksen mukaan kaikista Qatarin kaupoista täytyy poistaa välittömästi tuotteet, joiden alkuperämaa on Saudi-Arabia, Arabiemiraatit, Bahrain tai Egypti.

Hallinnon mukaan määräyksen taustalla on halu suojella kuluttajia.

Määräyksestä kerrottiin vain joitakin päiviä ennen alueen poliittisen kriisin vuosipäivää. Saudi-Arabia ja sen liittolaiset katkaisivat melkein vuosi sitten suhteensa Qatariin ja syyttivät maata terrorismin tukemisesta. Qatar on kiistänyt syytökset. (Lähde: AFP)

Kuussa kävellyt Alan Bean on kuollut

Astronautti Alan Bean on kuollut, kertoi hänen perheensä Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan julkaisemassa tiedotteessa. Tiedotteen mukaan Bean kuoli lauantaina 86-vuotiaana. Hän oli sairastunut yllättäen joitakin viikkoja aiemmin.

Kaksi kertaa avaruudessa Nasa-uransa aikana käynyt Bean oli neljäs Kuussa kävellyt ihminen. Hän päätti uransa Nasassa vuonna 1981 ja ryhtyi taiteilijaksi. Hän teki kuukävelyn innoittamaa taidetta. (Lähde: AFP)

Golden State tasoitti länsilohkon finaalisarjan - NBA:n finaalikaksikko selviää vasta seitsemänsissä otteluissa

Koripallon NBA:ssa myös Golden State on tasoittanut lohkonsa finaalisarjan. Hallitseva mestari tasoitti länsilohkon finaalisarjan 3–3:een nappaamalla 115–86-voiton Houstonista.

Golden Staten paras pistemies oli 35 pistettä tehnyt Klay Thompson. Houstonin pelaajista suurimpaan pistesaldoon ylsi jälleen James Harden 32 pisteellään.

Varhain eilen Suomen aikaa päättyneessä ottelussa Cleveland puolestaan tasoitti itälohkon finaalisarjan 3–3:een. Kuluvan kauden finaalikaksikko selviää siis vasta lohkosarjojen viimeisissä peleissä. Viime kaudella Golden Staten lisäksi finaaleissa nähtiin Cleveland.

Real kolmannen kerran peräkkäin Mestarien mestari - finaali Liverpool-vahdille painajainen

Real Madrid on voittanut jalkapallon Mestarien liigan kolmannen kerran peräkkäin. Liverpool kaatui Kiovassa pelatussa finaalissa 3–1 Gareth Balen tehtyä sekä 2–1 että 3–1 ottelun viimeisen puolen tunnin aikana.

Liverpoolin maalivahti Loris Karius ei unohda ottelua ikinä. Real pääsi 51. minuutilla johtoon Kariuksen heitettyä pallon Karim Benzeman jalkaan, jonka jälkeen pallo päätyi maaliin. Ottelun loppuvaiheissa Bale teki toisensa, kun kaukaa lähtenyt veto lipsui Kariuksen käsistä maaliin.

Liverpool-tasoituksen teki pian Benzeman maalin jälkeen Sadio Mane. Vaihdosta tullut Bale kuitenkin vei Realin jälleen johtoon upealla saksipotkulla 64. minuutilla.

Realille Euroopan cupin/Mestarien liigan titteli on seurahistorian 13:s.

Päivitetty NBA-pikalla