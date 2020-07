Yön uutiskooste: Raportti paljastaa todella huolestuttavan totuuden – maailman vaelluskalakannat ovat huvenneet kolme neljäsosaa 1970-luvulta

Maailman vaelluskalakannat ovat huvenneet jopa kolme neljäsosaa 1970-luvulta, kertoo tuore kansainvälinen raportti. Euroopassa kalakannat ovat romahtaneet keskimäärin vieläkin rajummin.

Suomi ei tee poikkeusta maailmanlaajuiseen vaelluskalojen katoon.

Vaelluskalojen kannat on kuitenkin vielä mahdollista saada nousuun. Raportin laatijat peräänkuuluttavat sekä poliittisia että käytännön ratkaisuja ja tutkimusta.

Padot ja muut vaelluskalojen liikkumista estävät rakenteet tulee purkaa tai ohittaa riittävän suurilla ja toimivilla ohitusuomilla, sanoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

Unicef: Korona voi lisätä vakavasti alikasvuisten lasten määrää miljoonilla

Jopa 6,7 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta on vaarassa jäädä vakavasti alikasvuisiksi koronapandemian takia, varoittaa YK:n lastenjärjestö Unicef. Järjestön pääjohtajan Henrietta Foren mukaan lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja ruokaturva heikentynyt pandemian aikana.

Unicef kertoo tiedotteessa, että jo viime vuonna ennen koronapandemiaa 47 miljoonaa lasta kärsi alikasvuisuudesta. Ilman pikaista toimintaa näiden lasten määrä maailmassa voi nousta 54 miljoonaan tämän vuoden aikana.

Alikasvuisuus on hengenvaarallinen aliravitsemuksen muoto, jossa lapsi jää liian laihaksi ja heikoksi.

Muslimien pyhiinvaellus alkaa kera koronarajoitusten – Mekkaan pääsevien määrää supistettu kovalla kädellä

Muslimien pyhiinvaellus Saudi-Arabiassa sijaitsevaan Mekkaan alkaa koronarajoitusten puitteissa. Yleensä Mekkaan matkustaa yli kaksi miljoonaa pyhiinvaeltajaa, mutta nyt määrä on rajoitettu 10 000:een.

Lisäksi Saudi-Arabia on kertonut aiemmin, että tänä vuonna pyhiinvaellukselle voivat osallistua ainoastaan jo maassa oleskelevat. Myös ulkomaalaiset voivat osallistua, mutta heidän on täytynyt jo oleskella Saudi-Arabiassa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Saudi-Arabian modernin historian aikana, kun ulkomailta tulevat eivät voi osallistua pyhiinvaellukseen eli hajjiin. (Lähde: AFP)

Myös Uusi-Seelanti jäädytti luovutussopimuksen Hongkongin kanssa

Uusi-Seelanti on jäädyttänyt luovutussopimuksen Hongkongin kanssa, kertoo maan ulkoministeri Winston Peters. Asiasta uutisoivat muun muassa New Zealand Herald -lehti ja uutissivusto Stuff.

Jäädytys on seurausta Hongkongin kiistanalaisesta turvallisuuslaista. Ministerin mukaan Uusi-Seelanti ei enää voi luottaa siihen, että Hongkongin rikosoikeusjärjestelmä on itsenäinen Kiinasta.

Luovutussopimuksella voidaan mahdollistaa rikoksentekijän siirtäminen toiseen maahan.

Aiemmin heinäkuussa myös Britannia, Australia ja Kanada jäädyttivät luovutussopimuksensa Hongkongin kanssa turvallisuuslain takia.

Britannia haluaa kansan kuntokuurille – hallitus lupaa lisää pyöräteitä ja vaatii kalorimääriä ravintoloiden ruokalistoihin

Britanniassa maan hallitus julkisti maanantaina joukon suunnitelmia kansalaisten ylipainon torjumiseksi, kertoo muun muassa yleisradioyhtiö BBC.

Pääministeri Boris Johnsonin mukaan tarkoituksena on pyrkiä vähentämään terveysriskejä ja suojata kansaa koronavirukselta. BBC:n mukaan hallinnon tilastoista selviää, että tehohoitoon joutuneista koronaviruspotilasta kahdeksan prosenttia on ollut sairaalloisen lihavia, kun koko väestöstä heitä on alle kolme prosenttia.

Hallitus esimerkiksi suunnittelee annosten kalorimäärien määräämistä näkyviin ravintoloiden ruokalistoille. Sokeristen ja rasvaisten ruokien mainontaan on tulossa rajoituksia.

Lisäksi suunnitelmissa on rakentaa tuhansia kilometrejä uusia pyöräteitä.

Honduras takavarikoi 900 kiloa kokaiinia kalastusveneestä, viikko sitten satoja kiloja löytyi lentokoneesta

Keski-Amerikan Honduras kertoo takavarikoineensa 900 kiloa kokaiinia yhteisessä operaatiossa Kolumbian kanssa. Armeija ja poliisiviranomaiset takavarikoivat huumeet kalastusveneestä sunnuntaina paikallista aikaa itäisessä Gracias a Diosin departementissa.

Kaikkiaan alueella on hiljattain takavarikoitu kokaiinia noin 1 700 kilon edestä, kun viimeksi noin viikko sitten viranomaiset löysivät 800 kiloa kokaiinia piilotetulle kiitotielle laskeutuneesta lentokoneesta.

Honduras aloitti huumeiden salakuljettajien vastaisen operaation harvaanasutussa Gracias a Diosissa vuonna 2014 . Alue on miskito-alkuperäiskansan jäsenten kotiseutua. (Lähde: AFP)

Nolanin odotettu tieteiselokuva Tenet sai uuden julkaisupäivän elokuun lopulle

Ohjaaja Christopher Nolanin odotettu tieteisseikkailu Tenet on jälleen saanut uuden ensi-iltapäivän. Elokuvastudio Warner Bros kertoi maanantaina, että elokuvan kansainvälinen julkaisupäivä on 26. elokuuta.

Tenetin julkaisupäivän siirtely on yksi merkki vaikeuksista, joita koronaviruskriisi on aiheuttanut elokuva-alalle ja elokuvateattereille. Elokuvan julkaisupäivää on pandemian takia siirretty jo neljä kertaa, kertoo uutistoimisto AFP.

Alkuperäinen ensi-iltapäivä oli heinäkuun puolivälissä, ja Tenetistä odotettiin globaalisti yhtä kesän yleisömenestyksistä.

Viihdeuutissivusto Dark Horizons kertoo, että myös Suomessa Tenetin ensi-illan on määrä olla 26. elokuuta.